detroytred написав:Теж по колу... відносно таємниці та нерозголошення. Нерозголошення чого? *відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.* По буквах -- і!!!!!! які стали відомі!!!!! свідку!!!!! у зв’язку з виконанням його обов’язків!!!!!* Обов'язків, як свідка. Про це мова. Не розголошувати про процесуальні дії та кримінальне провадження. А не про свої дії, як посадовця (посадову особу, ГК, начальника), громадянина, сімїянина і т.д.
Моя точка зрения такая. Для установления истины представляет интерес информация, полученная от лица, который привлечен в уголовное производство в качестве свидетеля. В этом случае он несет ответственность за дачу ложных показаний. Я предполагаю, что вопросы следователя и соответственно ответы на них касаются непосредственной сути конкретного уголовного производства. Вопросы свидетелю могут касаться его действий в качестве должностного лица. Озвучивание содержания допроса свидетелем ведет к нарушению его присяги о неразглашении. ИМХО. Наш диалог начался с того, что высказал мнение о надлежащем ответе из посольства. Как я понимаю в этом моменте вы проявили несогласие. По дальнейшему общению - если вы считаете возможным строить свои выводы без знания материалов производства и нормативной базы, которой должны были руководствоваться фигуранты производства, это ваше право.
Так я саме це і доказую, аргументую --- що маю право оцінювати *відлуп* Залужного. І що Залужний має повне право надати відповідь хоча б у форматі *да чи ні* (погоджувалася операція чи ні).
А стосовно істини по самій події узгодження операції (навіть не дивлячись, що власне я вважаю погодження операції було несумнівно) я не наполягаю. Що ви чи хтось може вважати інакше. Навпаки -- цікаво почути аргументацію такого бачення.
fler написав:Нещодавно приїхав додому один штурмовик 30+. З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300. З кацапського боку у мясних штурмах бачили тільки НЕрузькомовних, які йшли здебільшого (або всі) під наркотою чи сильними знеболюючими. Каже, що хлопці з дронів бачили, як по орку прилітає, відриває руку, а він бере автомат в іншу та продовжує йти вперед.. ПС. Для особливо переляканих - це не означає, що так скрізь. Робіть зважені висновки. Ще одне - цей хлопець ховався від мобілізації, його зловили на вулиці та ввічливо попросили проїхати в ТЦК уточнити дані. Звідти він потрапив на 4 тижні навчання, а потім під Вовчанськ. Щодо ушкоджень - трохи зачепило осколками руку, а також погіршився зір на одне око. Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.
Схожа ситуація була під Бахмутом наприкінці 2022- і думаю до травня 2023. Але спіівідношення наших втрат 200/300 було 1:8-1:10. Дуже багато акубаротравм. Тобто в ситуації потрапляння під штурми противника дійсно з роти може бути близько 10 в/с безповоротніх втрат і майже всі інші - санітарні. Пле питання в тому, якщо вони при цьому розбити батальйон або 2 орків зі співвідношенням втрат 200/300 1:3 то це викличе проблеми у орків. Тобто минулого року після Бахмута була спроба державного перевороту прігожина, ліквідація вагнера та прігожин. Цього або наступного року скоріш за все буде якийсб банківсько-фінансовий крах у орків через підняття виплат до поточних 2 млн, а до кінця осені буде вже 5 млн, що не витримає ніякий бюджет, а буде лише емісійне покриття цього. Також додам, що в нашій бригаді навчилися розбивати дронами як колони техніки так і м'ясні штурми. Й значних втрат особового складу ми не несемо.
sashaqbl написав:P.S. Я не заперечую, що ТЦКашники час від часу пиздять ухилянтів. Більше того, я не впевнений, що якби мене зараз відправили служити в ТЦК, то я б міг стриматись з деякими особливо обдарованими. Але конкретно ця історія виглядає якось дивно
а потом бы нашёлся более одарённый чем ты (неважно кто например твой командир) и отпиздил бы до полусмерти тебя. Всё ж правильно? ты менее одаренный, он более, строго по твоей же схеме.
я куею от того как взрослые люди считают что они бессмертные, и нож под ребро может получить кто угодно, только не он сам. Моральную и юридическую сторону не рассматриваем. Таланты заводить себе врагов до естественной смерти редко доживают. Например двух моих одноклассников, самых борзых, убили одного в 18 другого в 35 лет. Где-то переборзели или нарвались на кого то более борзого.
Да справа навіть не в тому, щоб самому відгрести у відповідь. Це дрібниці...
Справа в не переборщити у відповідь ще й не по закону!!! Одного разу отак один на Марсі не стримався і ледь не лишив льотчика-випускника (до випуску пару тижнів залишалося!) ока. Ситуація була треш: або він може без ока (і все його життя під откос) і цей хтось за грати..., але і випускнику теж відповідальність; або ризик і надія на диво, щоб звезло обом і всім. Випало в рулетці диво. А причина була формально пустяшна...
Власне тут цивільне суспільство може піти 2 дорогами: - 1, як Вітальєн у відмову. Тоді його та яких як він бусифікують, й посадять в посадку з автоматом стримувати штурм. - 2 проявити ще більш активну волонтерську позицію, чи таки сплачувати податки які рано чи пізно підвищать. Тоді ми орківське м'ясо просто завалимо різними дронами. Не виключений мікс варіантів. Що кожен в суспільстві зрозуміє, що поки все переважно йде дорогою 1, але можна стати на шлях 2.
P.S. Класичне діалектичне питання: гроші чи люди.
Востаннє редагувалось Denik в Чет 01 сер, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
Denik написав:Власне тут цивільне суспільство може піти 2 дорогами: - 1, як Вітальєн у відмову. Тоді його та яких як він бусифікують, й посадять в посадку з автоматом стримувати штурм. - 2 проявити ще більш активну волонтерську позицію, чи таки сплачувати податки які рано чи пізно підвищать. Тоді ми орківське м'ясо просто завалимо різними дронами. Не виключений мікс варіантів. Що кожен в суспільстві зрозуміє, що поки все переважно йде дорогою 1, але можна стати на шлях 2.
P.S. Класичне діалектичне питання: гроші чи люди.
Реалії кажуть, що люди з грошима не підпадають під ці шляхи.
Про те і диспути тут. Що бусифікація - це лише перший етап. А у другий (в посадку) потрапляють люди без грошей.
Вже не кажучи, що люди з грошима зарання захищаються від бусифікації бронью, відстрочками.
Проблема у грошах - да. Але гроші-то не в тих, хто стоїть перед отими двома шляхами)) Буде економічне Бронювання -- тоді ближче до цих шляхів.
Але у того, в кого нема грошей, виходить нема і вибору.
Тобто класика інша: за рахунок кого вирішити проблему (досягти результату).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 сер, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
❗️Майже ніхто в штаб-квартирі НАТО не вірить, що Україна поверне окуповані території, — Die Welt
більшість чиновників переконані, що припинення вогню повільно наближається і буде можливим у найближчі 6-9 місяців. Водночас зазначають – перемир’я може тривати роками з локальними порушеннями припинення вогню.
❗️Майже ніхто в штаб-квартирі НАТО не вірить, що Україна поверне окуповані території, — Die Welt
більшість чиновників переконані, що припинення вогню повільно наближається і буде можливим у найближчі 6-9 місяців. Водночас зазначають – перемир’я може тривати роками з локальними порушеннями припинення вогню.
Denik написав:Власне тут цивільне суспільство може піти 2 дорогами: - 1, як Вітальєн у відмову. Тоді його та яких як він бусифікують, й посадять в посадку з автоматом стримувати штурм. - 2 проявити ще більш активну волонтерську позицію, чи таки сплачувати податки які рано чи пізно підвищать. Тоді ми орківське м'ясо просто завалимо різними дронами. Не виключений мікс варіантів. Що кожен в суспільстві зрозуміє, що поки все переважно йде дорогою 1, але можна стати на шлях 2.
P.S. Класичне діалектичне питання: гроші чи люди.
Реалії кажуть, що люди з грошима не підпадають під ці шляхи.
Про те і диспути тут. Що бусифікація - це лише перший етап. А у другий (в посадку) потрапляють люди без грошей.
Вже не кажучи, що люди з грошима зарання захищаються від бусифікації бронью, відстрочками.
Проблема у грошах - да. Але гроші-то не в тих, хто стоїть перед отими двома шляхами)) Буде економічне Бронювання -- тоді ближче до цих шляхів.
Але у того, в кого нема грошей, виходить нема і вибору.
Тобто класика інша: за рахунок кого вирішити проблему (досягти результату).
класика більшовизму: заженемо палками та кирзачами в щасливе майбутнями, а хто не хоче добровільно-примусово того в табори соціальної корекції