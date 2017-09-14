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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9262926392649265>
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 11:29

  tumos написав:
  detroytred написав:Теж по колу... відносно таємниці та нерозголошення.
Нерозголошення чого?
*відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв’язку з виконанням його обов’язків.*
По буквах -- і!!!!!! які стали відомі!!!!! свідку!!!!! у зв’язку з виконанням його обов’язків!!!!!*
Обов'язків, як свідка.
Про це мова.
Не розголошувати про процесуальні дії та кримінальне провадження.
А не про свої дії, як посадовця (посадову особу, ГК, начальника), громадянина, сімїянина і т.д.


Моя точка зрения такая. Для установления истины представляет интерес информация, полученная от лица, который привлечен в уголовное производство в качестве свидетеля. В этом случае он несет ответственность за дачу ложных показаний. Я предполагаю, что вопросы следователя и соответственно ответы на них касаются непосредственной сути конкретного уголовного производства. Вопросы свидетелю могут касаться его действий в качестве должностного лица. Озвучивание содержания допроса свидетелем ведет к нарушению его присяги о неразглашении. ИМХО. Наш диалог начался с того, что высказал мнение о надлежащем ответе из посольства. Как я понимаю в этом моменте вы проявили несогласие. По дальнейшему общению - если вы считаете возможным строить свои выводы без знания материалов производства и нормативной базы, которой должны были руководствоваться фигуранты производства, это ваше право.

Так я саме це і доказую, аргументую --- що маю право оцінювати *відлуп* Залужного. І що Залужний має повне право надати відповідь хоча б у форматі *да чи ні* (погоджувалася операція чи ні).

А стосовно істини по самій події узгодження операції (навіть не дивлячись, що власне я вважаю погодження операції було несумнівно) я не наполягаю. Що ви чи хтось може вважати інакше. Навпаки -- цікаво почути аргументацію такого бачення.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Нещодавно приїхав додому один штурмовик 30+. З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300. З кацапського боку у мясних штурмах бачили тільки НЕрузькомовних, які йшли здебільшого (або всі) під наркотою чи сильними знеболюючими. Каже, що хлопці з дронів бачили, як по орку прилітає, відриває руку, а він бере автомат в іншу та продовжує йти вперед..
ПС. Для особливо переляканих - це не означає, що так скрізь. Робіть зважені висновки.
Ще одне - цей хлопець ховався від мобілізації, його зловили на вулиці та ввічливо попросили проїхати в ТЦК уточнити дані. Звідти він потрапив на 4 тижні навчання, а потім під Вовчанськ. Щодо ушкоджень - трохи зачепило осколками руку, а також погіршився зір на одне око. Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.

Схожа ситуація була під Бахмутом наприкінці 2022- і думаю до травня 2023. Але спіівідношення наших втрат 200/300 було 1:8-1:10. Дуже багато акубаротравм.
Тобто в ситуації потрапляння під штурми противника дійсно з роти може бути близько 10 в/с безповоротніх втрат і майже всі інші - санітарні.
Пле питання в тому, якщо вони при цьому розбити батальйон або 2 орків зі співвідношенням втрат 200/300 1:3 то це викличе проблеми у орків. Тобто минулого року після Бахмута була спроба державного перевороту прігожина, ліквідація вагнера та прігожин. Цього або наступного року скоріш за все буде якийсб банківсько-фінансовий крах у орків через підняття виплат до поточних 2 млн, а до кінця осені буде вже 5 млн, що не витримає ніякий бюджет, а буде лише емісійне покриття цього.
Також додам, що в нашій бригаді навчилися розбивати дронами як колони техніки так і м'ясні штурми. Й значних втрат особового складу ми не несемо.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 11:51

  vitaliiangel написав:
  sashaqbl написав:P.S. Я не заперечую, що ТЦКашники час від часу пиздять ухилянтів. Більше того, я не впевнений, що якби мене зараз відправили служити в ТЦК, то я б міг стриматись з деякими особливо обдарованими. Але конкретно ця історія виглядає якось дивно
а потом бы нашёлся более одарённый чем ты (неважно кто например твой командир) и отпиздил бы до полусмерти тебя. Всё ж правильно? ты менее одаренный, он более, строго по твоей же схеме.

я куею от того как взрослые люди считают что они бессмертные, и нож под ребро может получить кто угодно, только не он сам. Моральную и юридическую сторону не рассматриваем. Таланты заводить себе врагов до естественной смерти редко доживают. Например двух моих одноклассников, самых борзых, убили одного в 18 другого в 35 лет. Где-то переборзели или нарвались на кого то более борзого.

Да справа навіть не в тому, щоб самому відгрести у відповідь.
Це дрібниці...

Справа в не переборщити у відповідь ще й не по закону!!!
Одного разу отак один на Марсі не стримався і ледь не лишив льотчика-випускника (до випуску пару тижнів залишалося!) ока. Ситуація була треш: або він може без ока (і все його життя під откос) і цей хтось за грати..., але і випускнику теж відповідальність; або ризик і надія на диво, щоб звезло обом і всім. Випало в рулетці диво.
А причина була формально пустяшна...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 11:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Власне тут цивільне суспільство може піти 2 дорогами:
- 1, як Вітальєн у відмову. Тоді його та яких як він бусифікують, й посадять в посадку з автоматом стримувати штурм.
- 2 проявити ще більш активну волонтерську позицію, чи таки сплачувати податки які рано чи пізно підвищать. Тоді ми орківське м'ясо просто завалимо різними дронами.
Не виключений мікс варіантів. Що кожен в суспільстві зрозуміє, що поки все переважно йде дорогою 1, але можна стати на шлях 2.

P.S. Класичне діалектичне питання: гроші чи люди.
Востаннє редагувалось Denik в Чет 01 сер, 2024 11:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 11:55

  Бетон написав:Ну то что вечно ржущая прокурорша не даст денег, это очевидно

Майже усім нашим ЗМІ та рейтинговим блохерам лижбынетрамп.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:01

  Denik написав:Власне тут цивільне суспільство може піти 2 дорогами:
- 1, як Вітальєн у відмову. Тоді його та яких як він бусифікують, й посадять в посадку з автоматом стримувати штурм.
- 2 проявити ще більш активну волонтерську позицію, чи таки сплачувати податки які рано чи пізно підвищать. Тоді ми орківське м'ясо просто завалимо різними дронами.
Не виключений мікс варіантів. Що кожен в суспільстві зрозуміє, що поки все переважно йде дорогою 1, але можна стати на шлях 2.

P.S. Класичне діалектичне питання: гроші чи люди.

Реалії кажуть, що люди з грошима не підпадають під ці шляхи.

Про те і диспути тут.
Що бусифікація - це лише перший етап.
А у другий (в посадку) потрапляють люди без грошей.

Вже не кажучи, що люди з грошима зарання захищаються від бусифікації бронью, відстрочками.

Проблема у грошах - да.
Але гроші-то не в тих, хто стоїть перед отими двома шляхами))
Буде економічне Бронювання -- тоді ближче до цих шляхів.

Але у того, в кого нема грошей, виходить нема і вибору.

Тобто класика інша: за рахунок кого вирішити проблему (досягти результату).
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 сер, 2024 12:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:10

потужне НАТО

❗️Майже ніхто в штаб-квартирі НАТО не вірить, що Україна поверне окуповані території, — Die Welt

більшість чиновників переконані, що припинення вогню повільно наближається і буде можливим у найближчі 6-9 місяців. Водночас зазначають – перемир’я може тривати роками з локальними порушеннями припинення вогню.

https://www.welt.de/politik/ausland/plu ... sitesearch
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:12

  Xenon написав:потужне НАТО

❗️Майже ніхто в штаб-квартирі НАТО не вірить, що Україна поверне окуповані території, — Die Welt

більшість чиновників переконані, що припинення вогню повільно наближається і буде можливим у найближчі 6-9 місяців. Водночас зазначають – перемир’я може тривати роками з локальними порушеннями припинення вогню.

https://www.welt.de/politik/ausland/plu ... sitesearch


Це їх відповідь за рахунок кого вирішити проблему.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:12

  detroytred написав:
  Denik написав:Власне тут цивільне суспільство може піти 2 дорогами:
- 1, як Вітальєн у відмову. Тоді його та яких як він бусифікують, й посадять в посадку з автоматом стримувати штурм.
- 2 проявити ще більш активну волонтерську позицію, чи таки сплачувати податки які рано чи пізно підвищать. Тоді ми орківське м'ясо просто завалимо різними дронами.
Не виключений мікс варіантів. Що кожен в суспільстві зрозуміє, що поки все переважно йде дорогою 1, але можна стати на шлях 2.

P.S. Класичне діалектичне питання: гроші чи люди.

Реалії кажуть, що люди з грошима не підпадають під ці шляхи.

Про те і диспути тут.
Що бусифікація - це лише перший етап.
А у другий (в посадку) потрапляють люди без грошей.

Вже не кажучи, що люди з грошима зарання захищаються від бусифікації бронью, відстрочками.

Проблема у грошах - да.
Але гроші-то не в тих, хто стоїть перед отими двома шляхами))
Буде економічне Бронювання -- тоді ближче до цих шляхів.

Але у того, в кого нема грошей, виходить нема і вибору.

Тобто класика інша: за рахунок кого вирішити проблему (досягти результату).

класика більшовизму: заженемо палками та кирзачами в щасливе майбутнями, а хто не хоче добровільно-примусово того в табори соціальної корекції
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:класика більшовизму: заженемо палками та кирзачами в щасливе майбутнями, а хто не хоче добровільно-примусово того в табори соціальної корекції

в армії демократії немає
Denik
 
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