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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92639264926592669267>
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:26

  Denik написав:
  flyman написав:класика більшовизму: заженемо палками та кирзачами в щасливе майбутнями, а хто не хоче добровільно-примусово того в табори соціальної корекції

в армії демократії немає

ти задвигаєш це своїм кирзачем на цивільних
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:31

  Schmit написав:
  Бетон написав:Ну то что вечно ржущая прокурорша не даст денег, это очевидно

Майже усім нашим ЗМІ та рейтинговим блохерам лижбынетрамп.

От дивно, якщо було б інакше.

Деми (глобалісти, сорос... - фонди, гранти...) лізуть всюди.
А респи - ізоляція, кожен нехай сам по собі.
Тому все абсолютно логічно, що що наші еліти, що формувачі суспільної думки по вуха всі поглиблені в демів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:33

  Xenon написав:потужне НАТО

❗️Майже ніхто в штаб-квартирі НАТО не вірить, що Україна поверне окуповані території, — Die Welt

більшість чиновників переконані, що припинення вогню повільно наближається і буде можливим у найближчі 6-9 місяців. Водночас зазначають – перемир’я може тривати роками з локальними порушеннями припинення вогню.

https://www.welt.de/politik/ausland/plu ... sitesearch

Потужні ЗСУ та Сили оборони. Найближчі 6-9, ну може 12 місяців на росії буде фінансовий крах. Після чого воювати можна буде тільки впровадивши карткову систему та загальну мобілізацію, але це покладе крах всьому технологічному і ми просто розіб'ємо якимись простими дронами товпу орків з калашами.
Зараз те, про що я казава. Наступ орків на Харків 2024 року - найбільша і остання велика стратегічна помилка орків. Тобто Куп'янськ - це сучасний Сталінград. І це видно по втратам о/с орків, які були в районі 1000 на день з початку наступу на Авдіївку в жовтні 2023, а зараз перевищують середній рівень 1200 на день. При цьому якихось суттєвих інформаціних подій до кінця року може і не бути. Сталінградська битва тривала понад півроку якраз. А от у 2025 якраз припинеться газовий транзит або будуть його нові умови та крах пмр з невиключеною втечею звідти пенсіонерів з орківськими паспортами.
Але нам теж солодко не буде. Через енергетику та подальшу мобілізацію та мілітаризацію.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:ти задвигаєш це своїм кирзачем на цивільних

Ти погано вчив історію і не знаєш як під час 2 Світової було.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:35

  ЛАД написав:
  trololo написав:Бетон

Моя особиста мета зараз вижити і допомогти вижити іншим.і чого ви вирішили що я щось вирішую? Є закон, є війна, є обов'язок громадян. Якщо розпустити ЗСУ загине і зруйнується сімей більше, ніж від втрат на війні. Росіяни нацистські звірі. Війна зараз іде не за території. Кому всрались ті руїни авдіївки чи бахмуту. Міста і села які вже не відбудують ніколи

Если война не за территории, то, как минимум, не надо готовить наступления. Построить сильные укрепления. заминировать..., в общем, сделать так, как писал Bobua и сидеть на месте. При этом вести переговоры и соглашаться на территориальные требования Путина.
Правильно я вас понял?


Сидимо навіть не на місці, а відступаємо.

Втім, будівництво і так має сенс -- солдатам з нуля є куди відступати. Є безпечні укриття позаду.

Збудували, покористувались, зберегли побільше життів, вбили побільше москвинів -- і далі назад.
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:43

  Denik написав:
  flyman написав:ти задвигаєш це своїм кирзачем на цивільних

Ти погано вчив історію і не знаєш як під час 2 Світової було.

так то МИРОВАЯ была, в отличии от...
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Ти погано вчив історію і не знаєш як під час 2 Світової було.
ще один чекіст
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:46

  Denik написав:Після чого воювати можна буде тільки впровадивши карткову систему та загальну мобілізацію, але це покладе крах всьому технологічному

Чому?
Ракети, танки, літаки, дрони і т.д. перестануть будувати чому?

Я розумію аргумент: фінкрах, рашики спробують перевести суспільство на радянську систему, але не зможуть, потерплять в цьому крах і капут.

Але якщо вони переведуть (зможуть) на радянську систему (карткову і т.д.), то їм далеко до капуту буде.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 сер, 2024 12:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:47

  detroytred написав:
  Denik написав:Після чого воювати можна буде тільки впровадивши карткову систему та загальну мобілізацію, але це покладе крах всьому технологічному

Чому?
Ракети, танки, літаки, дрони і т.д. перестануть будувати чому?

тому що "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно" :D
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:48

d44
Причём он не силовик по ВО, одевший форму всего два года назад в возрасте под 40 и ни разу не принимавший лично участия в боестоокновении с применением огнестрела и чего то потяжелее
Насколько я помню(а Деник военку заканчивал максимум лет на 7-8 позже меня, ещё при Кучме) такой ВУС как "командир операторов дронов" не было тогда и в помине, и на разведчиков и диверсантов по територрии врага тоже в КНУ не учили.
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