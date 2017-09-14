Бетон написав:Ну то что вечно ржущая прокурорша не даст денег, это очевидно
Майже усім нашим ЗМІ та рейтинговим блохерам лижбынетрамп.
От дивно, якщо було б інакше.
Деми (глобалісти, сорос... - фонди, гранти...) лізуть всюди. А респи - ізоляція, кожен нехай сам по собі. Тому все абсолютно логічно, що що наші еліти, що формувачі суспільної думки по вуха всі поглиблені в демів.
❗️Майже ніхто в штаб-квартирі НАТО не вірить, що Україна поверне окуповані території, — Die Welt
більшість чиновників переконані, що припинення вогню повільно наближається і буде можливим у найближчі 6-9 місяців. Водночас зазначають – перемир’я може тривати роками з локальними порушеннями припинення вогню.
Потужні ЗСУ та Сили оборони. Найближчі 6-9, ну може 12 місяців на росії буде фінансовий крах. Після чого воювати можна буде тільки впровадивши карткову систему та загальну мобілізацію, але це покладе крах всьому технологічному і ми просто розіб'ємо якимись простими дронами товпу орків з калашами. Зараз те, про що я казава. Наступ орків на Харків 2024 року - найбільша і остання велика стратегічна помилка орків. Тобто Куп'янськ - це сучасний Сталінград. І це видно по втратам о/с орків, які були в районі 1000 на день з початку наступу на Авдіївку в жовтні 2023, а зараз перевищують середній рівень 1200 на день. При цьому якихось суттєвих інформаціних подій до кінця року може і не бути. Сталінградська битва тривала понад півроку якраз. А от у 2025 якраз припинеться газовий транзит або будуть його нові умови та крах пмр з невиключеною втечею звідти пенсіонерів з орківськими паспортами. Але нам теж солодко не буде. Через енергетику та подальшу мобілізацію та мілітаризацію.
Моя особиста мета зараз вижити і допомогти вижити іншим.і чого ви вирішили що я щось вирішую? Є закон, є війна, є обов'язок громадян. Якщо розпустити ЗСУ загине і зруйнується сімей більше, ніж від втрат на війні. Росіяни нацистські звірі. Війна зараз іде не за території. Кому всрались ті руїни авдіївки чи бахмуту. Міста і села які вже не відбудують ніколи
Если война не за территории, то, как минимум, не надо готовить наступления. Построить сильные укрепления. заминировать..., в общем, сделать так, как писал Bobua и сидеть на месте. При этом вести переговоры и соглашаться на территориальные требования Путина. Правильно я вас понял?
Сидимо навіть не на місці, а відступаємо.
Втім, будівництво і так має сенс -- солдатам з нуля є куди відступати. Є безпечні укриття позаду.
Збудували, покористувались, зберегли побільше життів, вбили побільше москвинів -- і далі назад.
d44 Причём он не силовик по ВО, одевший форму всего два года назад в возрасте под 40 и ни разу не принимавший лично участия в боестоокновении с применением огнестрела и чего то потяжелее Насколько я помню(а Деник военку заканчивал максимум лет на 7-8 позже меня, ещё при Кучме) такой ВУС как "командир операторов дронов" не было тогда и в помине, и на разведчиков и диверсантов по територрии врага тоже в КНУ не учили.