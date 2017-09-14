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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9264926592669267>
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Да справа навіть не в тому, щоб самому відгрести у відповідь.
Це дрібниці...

Справа в не переборщити у відповідь ще й не по закону!!!
Одного разу отак один на Марсі не стримався і ледь не лишив льотчика-випускника (до випуску пару тижнів залишалося!) ока. Ситуація була треш: або він може без ока (і все його життя під откос) і цей хтось за грати..., але і випускнику теж відповідальність; або ризик і надія на диво, щоб звезло обом і всім. Випало в рулетці диво.
А причина була формально пустяшна...

Зараз реал
  detroytred написав:Справа в не переборщити у відповідь ще й не по закону!!!
Одного разу отак один на Марсі не стримався і ледь не лишив льотчика-випускника (до випуску пару тижнів залишалося!) ока. Ситуація була треш: або він може без ока (і все його життя під откос) і цей хтось за грати..., але і випускнику теж відповідальність; або ризик і надія на диво, щоб звезло обом і всім. Випало в рулетці диво.
А причина була формально пустяшна...

Зараз, щоб отримати фізичних піздюлей в армії - треба сильно нетверезим піти дойобуватися до командира... Отака десь межа застосування.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:55

  d44 написав:тому що "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно" :D

Зашквар у тому, що це сказав ленін, який сам же спотворив це вірне вчення.
Маркс чітко --- перемога соціалізму можлива лише:
1. Одночасно
2. В усіх
3. Найбільш розвинених капіталістичних країнах.

Членін ---- ні. В одній лаптєногій расєї можна побудувати соціялізьм.
Тварь...
Стільки десятків мільйонів людей поклав...
З подачі німців і Ко...
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 12:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Найближчі 6-9, ну може 12 місяців на росії буде фінансовий крах. Після чого воювати можна буде тільки впровадивши карткову систему та загальну мобілізацію

Чого це він буде? Кітай буде допомогати до останнього... бо це послабляє США. А там ще Іран є, який наче осьо буде гатити по Ізраілюю... Все тільки починається.... До речі по усіяких ОСІНТ зараз їде десь близько 160 збройних конфликтів на Землі...
Востаннє редагувалось dimo_0n в Чет 01 сер, 2024 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:автомату всё равно в какую сторону стрелять. Плохой вариант. По сути 2й фронт внутри страны. Гражданская война о которой мечтает путин.

Дам підказочку. Зараз в ЗСУ досить офіцерів, ближче по молодших звань, які працювали в пенітенціарній системі. І їх звання не перераховуються у військові. Тому служити вони починали лейтенантами, зараз десь капітани-майори, а скілів по подоланню порушень дисципліни там як у начальника/заступника начальника колонії/тюрми/СІЗО.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:02

  vitaliiangel написав:
  Denik написав:як Вітальєн у відмову. Тоді його та яких як він бусифікують, й посадять в посадку з автоматом стримувати штурм.
автомату всё равно в какую сторону стрелять. Плохой вариант. По сути 2й фронт внутри страны. Гражданская война о которой мечтает путин. Можно принудить 500 или 5 тыс человек, а 100-200 тыс уже сами по себе сила, как бы военкомовцам спасать свою шкуру бегством не пришлось. И нет такого количества судов и тюрем наказать 100 тыс пусть даже по закону. Ты же математик, прикинь какие это трудозатраты администрировать 100 тыс бусифицированных. К каждому приставить охранника, чтобы не подался сзч или в другие правонарушения. Бусификация это стратегия безумцев, ночь продержаться и день простоять. Крах с отсрочкой.


модерація, ау, ви тут десь є? чому цей персонаж не відправлений на відпочинок, бажано надовго? чи ви теж притримуєтеся таких поглядів???
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:04

  Denik написав:
  vitaliiangel написав:автомату всё равно в какую сторону стрелять. Плохой вариант. По сути 2й фронт внутри страны. Гражданская война о которой мечтает путин.

Дам підказочку. Зараз в ЗСУ досить офіцерів, ближче по молодших звань, які працювали в пенітенціарній системі. І їх звання не перераховуються у військові. Тому служити вони починали лейтенантами, зараз десь капітани-майори, а скілів по подоланню порушень дисципліни там як у начальника/заступника начальника колонії/тюрми/СІЗО.
отлично! спроси у них что бы было если бы уголовникам на зоне раздали автоматы. Это ж не окопы рыть бусифицируют, под колючкой с током.

готово ли зсу превратиться в филиал пенитенциарной системы? средства и человеческие ресурсы на это есть? какой выхлоп если это произойдёт, русские испугаются и убегут или мы их трупами закидаем? ресурсов и так нехватает а ты предлагаешь оторвать еще у зсу ресурс чтобы работать с отказниками. Бить своих это А=агония и Б=безумие. у меня других слов нет.
  wild.tomcat написав:модерація, ау, ви тут десь є? чому цей персонаж не відправлений на відпочинок, бажано надовго? чи ви теж притримуєтеся таких поглядів???
еще один с IQ как у хотаба. я ни к чему не призывал, говорю какие могут быть последствия, если человека сначала избить, а потом дать ему в руки автомат.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 01 сер, 2024 13:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:14

  vitaliiangel написав:
  Denik написав:
  vitaliiangel написав:автомату всё равно в какую сторону стрелять. Плохой вариант. По сути 2й фронт внутри страны. Гражданская война о которой мечтает путин.

Дам підказочку. Зараз в ЗСУ досить офіцерів, ближче по молодших звань, які працювали в пенітенціарній системі. І їх звання не перераховуються у військові. Тому служити вони починали лейтенантами, зараз десь капітани-майори, а скілів по подоланню порушень дисципліни там як у начальника/заступника начальника колонії/тюрми/СІЗО.

готово ли зсу превратиться в филиал пенитенциарной системы? средства и человеческие ресурсы на это есть? какой выхлоп если это произойдёт, русские испугаются и убегут или мы их трупами закидаем? ресурсов и так нехватает а ты предлагаешь оторвать еще у зсу ресурс чтобы работать с отказниками. Бить своих это А=агония и Б=безумие. у меня других слов нет.
  wild.tomcat написав:модерація, ау, ви тут десь є? чому цей персонаж не відправлений на відпочинок, бажано надовго? чи ви теж притримуєтеся таких поглядів???
еще один с IQ хотаба. я ни к чему не призывал, говорю какие могут быть последствия, если человека сначала избить, а потом дать ему в руки автомат.



ну от, коли у "псіхолоха" закінчуються аргументи, він починає переходити на особистості. типовий "псіхолох" з "мегаайку".

пс судячи з того потоку лайна, шо тут останнім часом пишуть, у хотабича айку то явно побільше ніж у віталіка буде :mrgreen:
Востаннє редагувалось wild.tomcat в Чет 01 сер, 2024 13:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:15

  wild.tomcat написав:ну от, коли у "псіхолоха" закінчуються аргументи, він починає переходити на особистості. типовий "асіхолох" з мегаайку.
я вашу личность не трогал, пока вы не тронули мою) viewtopic.php?p=5752309#p5752309 Или вам можно? что с самокритикой, ушла и не вернулась?
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:готово ли зсу превратиться в филиал пенитенциарной системы? средства и человеческие ресурсы на это есть? какой выхлоп если это произойдёт, русские испугаются и убегут или мы их трупами закидаем? ресурсов и так нехватает а ты предлагаешь оторвать еще у зсу ресурс чтобы работать с отказниками.

А треба перетворювати? В тебе є якісь факти чи тільки здогадки на основі власних страхів/хотєлок?
Бо я поки що не помічав серед бусифікованих більше бажаючих стріляти по офіцерам, ніж серед добровольців початку війни.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 13:21

  Denik написав:Зараз, щоб отримати фізичних піздюлей в армії - треба сильно нетверезим піти дойобуватися до командира... Отака десь межа застосування.

Навіть відмова виконувати законні вимоги, розпорядження, накази?
Тобто порушення менші не викликають бажання в начальника вийти за межі закону (не стриматися).

Так про це і обговорення йде: чому тоді порушення цивільним викликають у посадової особи таке бажання та дії (не стриматись, відповісти...)?
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