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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 сер, 2024 13:24
detroytred написав: Schmit написав: Бетон написав:
Ну то что вечно ржущая прокурорша не даст денег, это очевидно
Майже усім нашим ЗМІ та рейтинговим блохерам лижбынетрамп.
От дивно, якщо було б інакше.
Деми (глобалісти, сорос... - фонди, гранти...) лізуть всюди.
А респи - ізоляція, кожен нехай сам по собі.
Тому все абсолютно логічно, що що наші еліти, що формувачі суспільної думки по вуха всі поглиблені в демів.
Формувачів суспільної думки скоріше цікавлять "фонди, гранти...", а не ними ж придумане "деми глобалісти, респи - ізоляція". Інакше де ж вони всі будуть харчєваться?
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Додано: Чет 01 сер, 2024 13:25
detroytred написав: Denik написав:
Зараз, щоб отримати фізичних піздюлей в армії - треба сильно нетверезим піти дойобуватися до командира... Отака десь межа застосування.
Навіть відмова виконувати законні вимоги, розпорядження, накази?
Тобто порушення менші не викликають бажання в начальника вийти за межі закону (не стриматися).
Так про це і обговорення йде: чому тоді порушення цивільним викликають у посадової особи таке бажання та дії (не стриматись, відповісти...)?
какие то противоречия. С одной стороны ЗСУ образец человекоЛюбия и толерантности с другой ТЦК должно бусифицировать а там без применения силы никак.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 13:28
Schmit написав: detroytred написав: Schmit написав:
Майже усім нашим ЗМІ та рейтинговим блохерам лижбынетрамп.
От дивно, якщо було б інакше.
Деми (глобалісти, сорос... - фонди, гранти...) лізуть всюди.
А респи - ізоляція, кожен нехай сам по собі.
Тому все абсолютно логічно, що що наші еліти, що формувачі суспільної думки по вуха всі поглиблені в демів.
Формувачів суспільної думки скоріше цікавлять "фонди, гранти...", а не ними ж придумане "деми глобалісти, респи - ізоляція". Інакше де ж вони всі будуть харчєваться?
Так я про це і кажу.
Цікавлять фонди. Харчування.
І чому придумане-то?
Якщо Трамп сам демам в провину ставить їх глобальні проекти з підтримки інших країн, груп, осіб.
Каже - ні, час припинити, я припиню.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 13:38
sashaqbl написав: vitaliiangel написав:
готово ли зсу превратиться в филиал пенитенциарной системы? средства и человеческие ресурсы на это есть? какой выхлоп если это произойдёт, русские испугаются и убегут или мы их трупами закидаем? ресурсов и так нехватает а ты предлагаешь оторвать еще у зсу ресурс чтобы работать с отказниками.
А треба перетворювати? В тебе є якісь факти чи тільки здогадки на основі власних страхів/хотєлок?
Бо я поки що не помічав серед бусифікованих більше бажаючих стріляти по офіцерам, ніж серед добровольців початку війни.
Много раз говорил и снова скажу от военной тематики я очень очень далек. Факты есть, но они из другой области. Поэтому на истину не претендую.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 13:48
detroytred написав: Schmit написав: detroytred написав:
От дивно, якщо було б інакше.
Деми (глобалісти, сорос... - фонди, гранти...) лізуть всюди.
А респи - ізоляція, кожен нехай сам по собі.
Тому все абсолютно логічно, що що наші еліти, що формувачі суспільної думки по вуха всі поглиблені в демів.
Формувачів суспільної думки скоріше цікавлять "фонди, гранти...", а не ними ж придумане "деми глобалісти, респи - ізоляція". Інакше де ж вони всі будуть харчєваться?
Так я про це і кажу.
Цікавлять фонди. Харчування.
І чому придумане-то?
Якщо Трамп сам демам в провину ставить їх глобальні проекти з підтримки інших країн, груп, осіб.
Каже - ні, час припинити, я припиню.
Треба менше слухати слова, а звернути увагу на справи - проаналізувати довоєнну каденцію Обами/Байдена і Трампа, тоді все якось не на користь демократів.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 13:52
vitaliiangel написав:
Много раз говорил и снова скажу от военной тематики я очень очень далек. Факты есть, но они из другой области. Поэтому на истину не претендую.
Якщо відверто там прямо, то армія побудована саме на примусі.
Коли добровольці, свідомі тощо закінчуються (або їх не вистачає).
Звісно засоби заохочення широко застосовуються, але превалюють методи примусу-тиску (прямі і непрямі).
Бо сфера військова це не балет або художнє творення.
Ключове це хто є джерелом примусу --- система або окремі особи.
Проти системи будь-які невдоволені безсилі.
Проти окремих осіб -- фіфті-фіфті.
Поки все гібрід. Вінегрет з усього і вся. Куди будуть прямувати поки - ?
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Додано: Чет 01 сер, 2024 14:00
Schmit написав:
Треба менше слухати слова, а звернути увагу на справи - проаналізувати довоєнну каденцію Обами/Байдена і Трампа, тоді все якось не на користь демократів.
Да.
Річ у тому, що образно різниця між демами і респами в умовно 0,5%.
Тобто за великим рахунком пофіг (однаково) що ті, що інші.
Тому і обирають за смаком або фондом харчування))
Це Трампу та Харіс (респам і демам) важливо кого з них оберуть, а всім іншим за великим рахунком пофіг..
Тому отака важлива роль дрібних, але особистих прєдпочтєній.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 14:09
detroytred написав: Schmit написав:
Треба менше слухати слова, а звернути увагу на справи - проаналізувати довоєнну каденцію Обами/Байдена і Трампа, тоді все якось не на користь демократів.
Да.
Річ у тому, що образно різниця між демами і респами в умовно 0,5%.
Тобто за великим рахунком пофіг (однаково) що ті, що інші.
Тому і обирають за смаком або фондом харчування))
Це Трампу та Харіс (респам і демам) важливо кого з них оберуть, а всім іншим за великим рахунком пофіг..
Тому отака важлива роль дрібних, але особистих прєдпочтєній.
там різниця не 0.5%, а значно вища,
десь як різниця між коммі та монархістами
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