Додано: Чет 01 сер, 2024 14:31

Все має свою ціну.

І величиною ціни сплати можна досягти умовно всього, умовно неможливого.

Нехай і лише на час. Але все в світі існує лише час.



Самий яскравий приклад це отой совдеп, ленінський соціалізм.

Заплативши громадянською, голодоморами, гулагами і т.д., коммі створили і тримали 70 років совдеп.

Зробили (купили) навіть неможливе.

Ще нюанс: по суті робочі зробили селян холопами... і експлуатували їх. Робочі селян. При записах і гаслах про рівноправ'я, свободу і т.д.

В Америці білошкірі негрів, в совдепі робочі селян.

Тобто: хто кого нахилить...

Це приклад самого яскравого прояву, повного відокремлення кольорів.

До того ж ще і різних обгорток, але однакової суті.





З меншими контрастами все відбувається завжди і всюди.

Ціна (можу купити хоч Феррарі) і хто кого налить (за чий рахунок банкет).

Розвиток полягає в напрямку зменшення контрастності.



Мортимер мені роками навіть доказував, що рабство нікуди не зникло))

Не десь в Африці, а в нас))

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Це до того, що коли хтось щось співає (яким би воно гарним не було), але треба вимагати чіткої відповіді на два питання:

1. Ціна?

2. Хто сплачує банкет?

Тому що всі пісні зосереджені лише на одному -- яка ж чудова Феррарі.

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Ідейні?

Це ті, хто - "за ціною не постоїм".

Бариги ... вони хоча б рахують.

Але ринок - це лише коли надлишок.

Коли надлишку нема, то тільки ідейні будуть. Якісь...

Але які все рівно вкажуть за чий рахунок буде банкет. Тільки необов'язково прямо вкажуть. І необов'язково одразу.



Тому в ЄС треба вступати хоч чушкой, хоч чучелом. Навіть заклавши останні )) за це.

І лише цього вимагати від можновладців. Все інше пусті ілюзії.

І не вірити казкам, що ЄС не хоче прийняти нас або про довгий час, шлях, готовність і т.д.

Бо все вирішує ціна. Див. початок повідомлення.

Ніхто, окрім ЄС (його цінностей), нічого пересічному не може реально дати. Це ті буси, які все ж таки, але варті нашого золота. Навіть дорожчі золота.

За це пересічні пішли б у бій... За майбутнє.

Але привіт ПАПу. Віруючі швидко закінчились, а повірити вдруге бажаючих виявляється мало. Да і не звучать оці старі пісні.