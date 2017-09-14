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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9263926492659266
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:09

  detroytred написав:
  Schmit написав:Треба менше слухати слова, а звернути увагу на справи - проаналізувати довоєнну каденцію Обами/Байдена і Трампа, тоді все якось не на користь демократів.

Да.
Річ у тому, що образно різниця між демами і респами в умовно 0,5%.
Тобто за великим рахунком пофіг (однаково) що ті, що інші.

Тому і обирають за смаком або фондом харчування))
Це Трампу та Харіс (респам і демам) важливо кого з них оберуть, а всім іншим за великим рахунком пофіг..

Тому отака важлива роль дрібних, але особистих прєдпочтєній.

там різниця не 0.5%, а значно вища,
десь як різниця між коммі та монархістами
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 14:31

Все має свою ціну.
І величиною ціни сплати можна досягти умовно всього, умовно неможливого.
Нехай і лише на час. Але все в світі існує лише час.

Самий яскравий приклад це отой совдеп, ленінський соціалізм.
Заплативши громадянською, голодоморами, гулагами і т.д., коммі створили і тримали 70 років совдеп.
Зробили (купили) навіть неможливе.
Ще нюанс: по суті робочі зробили селян холопами... і експлуатували їх. Робочі селян. При записах і гаслах про рівноправ'я, свободу і т.д.
В Америці білошкірі негрів, в совдепі робочі селян.
Тобто: хто кого нахилить...
Це приклад самого яскравого прояву, повного відокремлення кольорів.
До того ж ще і різних обгорток, але однакової суті.


З меншими контрастами все відбувається завжди і всюди.
Ціна (можу купити хоч Феррарі) і хто кого налить (за чий рахунок банкет).
Розвиток полягає в напрямку зменшення контрастності.

Мортимер мені роками навіть доказував, що рабство нікуди не зникло))
Не десь в Африці, а в нас))
_______________________________
Це до того, що коли хтось щось співає (яким би воно гарним не було), але треба вимагати чіткої відповіді на два питання:
1. Ціна?
2. Хто сплачує банкет?
Тому що всі пісні зосереджені лише на одному -- яка ж чудова Феррарі.
__________________________________
Ідейні?
Це ті, хто - "за ціною не постоїм".
Бариги ... вони хоча б рахують.
Але ринок - це лише коли надлишок.
Коли надлишку нема, то тільки ідейні будуть. Якісь...
Але які все рівно вкажуть за чий рахунок буде банкет. Тільки необов'язково прямо вкажуть. І необов'язково одразу.

Тому в ЄС треба вступати хоч чушкой, хоч чучелом. Навіть заклавши останні )) за це.
І лише цього вимагати від можновладців. Все інше пусті ілюзії.
І не вірити казкам, що ЄС не хоче прийняти нас або про довгий час, шлях, готовність і т.д.
Бо все вирішує ціна. Див. початок повідомлення.
Ніхто, окрім ЄС (його цінностей), нічого пересічному не може реально дати. Це ті буси, які все ж таки, але варті нашого золота. Навіть дорожчі золота.
За це пересічні пішли б у бій... За майбутнє.
Але привіт ПАПу. Віруючі швидко закінчились, а повірити вдруге бажаючих виявляється мало. Да і не звучать оці старі пісні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:13

  dimo_0n написав:
  Denik написав:Найближчі 6-9, ну може 12 місяців на росії буде фінансовий крах. Після чого воювати можна буде тільки впровадивши карткову систему та загальну мобілізацію

Чого це він буде? Кітай буде допомогати до останнього... бо це послабляє США. А там ще Іран є, який наче осьо буде гатити по Ізраілюю... Все тільки починається.... До речі по усіяких ОСІНТ зараз їде десь близько 160 збройних конфликтів на Землі...


Це вам у Пензі таке викладають ?
холява
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:24

  холява написав:
  dimo_0n написав:
  Denik написав:Найближчі 6-9, ну може 12 місяців на росії буде фінансовий крах. Після чого воювати можна буде тільки впровадивши карткову систему та загальну мобілізацію

Чого це він буде? Кітай буде допомогати до останнього... бо це послабляє США. А там ще Іран є, який наче осьо буде гатити по Ізраілюю... Все тільки починається.... До речі по усіяких ОСІНТ зараз їде десь близько 160 збройних конфликтів на Землі...


Це вам у Пензі таке викладають ?

Дивіться:
Цитата прямо з Пензи:
*військову підтримку це теж не зупинить, а отже, Вашингтон продовжить виділяти ресурси на Європу, тобто можливості посилювати американські позиції і союзників у Індійсько-Тихоокеанському регіоні будуть обмежені.*
https://forbes.ua/svit/chomu-kitay-sabo ... 2024-21814
Конкретніше нікуди.

Стаття *Чому Китай саботує Україну та стає на бік Росії? Розбір Foreign Affairs*.

Я не розумію, чому ви замість отаких реплік не розкажете цікаве нове своє бачення?
Чому Китай допомагає.
Було б цікаво і головне -- заперечили аргументовно думку з Пензи))
Бо якщо відкинути цю думку, то залишиться що? Яка відповідь на питання?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

нема теплих відносин у Камали (голубиця миру, а не орлиця війни)
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:54

зе-влада: днів, коли нічого не спиз**ли - 0

Тут ІПСО про зелених підвезли:
Скандал на відбудові «Охматдиту». Підрядником без пояснень обрали фірму за 307 млн із цінами х2
Із 14 учасників конкурсу це була третя за дорожнечею пропозиція розміром 307 млн грн (тут і далі без ПДВ). Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше – від 42 до 286 млн грн. Однак із жодним з них замовник перемовин не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення.... Також фірма «Ріола-модуль», яка й виконувала будівництво цього корпусу, у своїй тендерній пропозиції (179 млн грн) повідомила, що після удару ракетою вона вже встигла безкоштовно виконати ремонт так званих «чистих приміщень» (операційних тощо). Вже частково замінені конструкції стін та стель, пошкоджений лінолеум. Це вказувало на те, що обсяги ремонту за гроші благодійників вже можуть бути завищені.


зе-влада: нам не вистачає 500млрд
ЛАД: нема коштів на військових (гдє взять)
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 01 сер, 2024 15:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:55

  flyman написав:
  Denik написав:
  flyman написав:класика більшовизму: заженемо палками та кирзачами в щасливе майбутнями, а хто не хоче добровільно-примусово того в табори соціальної корекції

в армії демократії немає

ти задвигаєш це своїм кирзачем на цивільних
з чого Ви взяли, що ми будем ставитись до цивільних з іншими мірками ніж до собі подібних ? Ми ж теж цивільні) чи ви думаєте раз є устав то всі мобілізовані мають жити по ньому?) Відкрию Вам тайну його мало хто читав. Чесно кажучи я і присягу не вспомню)
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:58

  detroytred написав:
  trololo написав:
  detroytred написав:Гарно видно реальні втрати росіян.
Два наступи отакенними силами і ... 36 вбитих, 32 поранених.

Наступна масштабна спроба - 40 вбитих, 37 поранених.


чому ви думаєте що це мало? головне втрати техніки. знищити всіх хто розбігаєтся неможливо.

Мало-багато є відносним.
Мало відносно цифри, яка заявляється щодня 1000+.
Бо це отакі втрати при отакому наступі.
Те, що втрати техніки є або не є головнішими, не має відношення до визначення розміру втрат особового складу.
Причини складнощів знищення особого складу супротивника також.
Власне на цьому і базується думка: раз в наступальних операціях складнощі по знищенню ос противника, то з ос противника там, або коли він обороняється, ще більші складнощі зі знищенням.

Закордонні джерела дають меншу загальну цифру, ніж від нашого ГШ.
На мій погляд, кількість втрат росіян в наступальних операціях з повідомлення, підтверджують їх.
Тобто що менші цифри ближчі до реальності. Ніж 1000+. Скоріше 1000-.

Середньодобові бойові втрати армії РФ (убитими та пораненими) на війні в Україні у травні та червні 2024 року зросли до максимального рівня за весь період війни – 1262 та 1163 відповідно.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

За даними розвідки, за останні два місяці Росія втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб особового складу.

У відомстві зазначили, що зростання втрат відображає відкриття Росією нового фронту в Харківській області за збереження колишнього темпу наступальних операцій уздовж лінії фронту.

"Хоча цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна оборона України та відсутність російської підготовки знижують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи, попри спроби ще більше розтягнути лінію фронту", — йдеться у звіті.

У британській розвідці прогнозують, що рівень втрат у Росії, швидше за все, продовжить перевищувати 1000 військових на день протягом наступних двох місяців, оскільки "Росія продовжує намагатися перевершити українські сили за масою".
Ukrainian
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