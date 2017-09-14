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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9264926592669267>
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:55

  flyman написав:
  Denik написав:
  flyman написав:класика більшовизму: заженемо палками та кирзачами в щасливе майбутнями, а хто не хоче добровільно-примусово того в табори соціальної корекції

в армії демократії немає

ти задвигаєш це своїм кирзачем на цивільних
з чого Ви взяли, що ми будем ставитись до цивільних з іншими мірками ніж до собі подібних ? Ми ж теж цивільні) чи ви думаєте раз є устав то всі мобілізовані мають жити по ньому?) Відкрию Вам тайну його мало хто читав. Чесно кажучи я і присягу не вспомню)
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 15:58

  detroytred написав:
  trololo написав:
  detroytred написав:Гарно видно реальні втрати росіян.
Два наступи отакенними силами і ... 36 вбитих, 32 поранених.

Наступна масштабна спроба - 40 вбитих, 37 поранених.


чому ви думаєте що це мало? головне втрати техніки. знищити всіх хто розбігаєтся неможливо.

Мало-багато є відносним.
Мало відносно цифри, яка заявляється щодня 1000+.
Бо це отакі втрати при отакому наступі.
Те, що втрати техніки є або не є головнішими, не має відношення до визначення розміру втрат особового складу.
Причини складнощів знищення особого складу супротивника також.
Власне на цьому і базується думка: раз в наступальних операціях складнощі по знищенню ос противника, то з ос противника там, або коли він обороняється, ще більші складнощі зі знищенням.

Закордонні джерела дають меншу загальну цифру, ніж від нашого ГШ.
На мій погляд, кількість втрат росіян в наступальних операціях з повідомлення, підтверджують їх.
Тобто що менші цифри ближчі до реальності. Ніж 1000+. Скоріше 1000-.

Середньодобові бойові втрати армії РФ (убитими та пораненими) на війні в Україні у травні та червні 2024 року зросли до максимального рівня за весь період війни – 1262 та 1163 відповідно.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

За даними розвідки, за останні два місяці Росія втратила вбитими та пораненими понад 70 тисяч осіб особового складу.

У відомстві зазначили, що зростання втрат відображає відкриття Росією нового фронту в Харківській області за збереження колишнього темпу наступальних операцій уздовж лінії фронту.

"Хоча цей новий підхід посилив тиск на лінію фронту, ефективна оборона України та відсутність російської підготовки знижують здатність Росії використовувати будь-які тактичні успіхи, попри спроби ще більше розтягнути лінію фронту", — йдеться у звіті.

У британській розвідці прогнозують, що рівень втрат у Росії, швидше за все, продовжить перевищувати 1000 військових на день протягом наступних двох місяців, оскільки "Росія продовжує намагатися перевершити українські сили за масою".
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 16:39

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Denik написав:в армії демократії немає

ти задвигаєш це своїм кирзачем на цивільних
з чого Ви взяли, що ми будем ставитись до цивільних з іншими мірками ніж до собі подібних ? Ми ж теж цивільні) чи ви думаєте раз є устав то всі мобілізовані мають жити по ньому?) Відкрию Вам тайну його мало хто читав. Чесно кажучи я і присягу не вспомню)

Ухилянтська публіка хоче до себе поваги і справедливості, згадує про закон і совість «не можна силою в посадку», «не можна кулаком/чоботом», «не можна примушувати».
Пробує лякати, що і на нього є сильніший з ножем.
. А справедливе ставлення зі свого боку до тих, завдяки кому вони все ще в зоні комфорту - тут «зась».
300 тг каналів і війна в смартфоні - непоганий варіант для ухилянта , який не бажає навіть фінансувати захисників.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:00

  Hotab написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав: з чого Ви взяли, що ми будем ставитись до цивільних з іншими мірками ніж до собі подібних ? Ми ж теж цивільні) чи ви думаєте раз є устав то всі мобілізовані мають жити по ньому?) Відкрию Вам тайну його мало хто читав. Чесно кажучи я і присягу не вспомню)

Ухилянтська публіка хоче до себе поваги і справедливості, згадує про закон і совість «не можна силою в посадку», «не можна кулаком/чоботом», «не можна примушувати».

Это вам что-то сильно привиделось: нарид всего лишь требует соблюдения законов - раз уж "правовой державой" назвались.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:12

_hunter


Это вам что-то сильно привиделось: нарид всего лишь требует соблюдения законов - раз уж "правовой державой" назвались.


Там потерли пост від персонажа, який хотів справедливості.
Ок, про закон так про закон.
Якщо ухилянт (я про махрового, який не просто від служби ухилився, а також і від допомоги воюючій армії) живе не по закону (від ТЦК сховався, від податків сховався) , то його обовʼязково наздожене беззаконня. Державі не можна не по закону?? Так окремим її громадянам з запаленим відчуттям справедливості можна. Чому тоді дивуватись, що Тцк-ник , як людина яка повоювала (умовний наш форумчанин трохи вище, який все ще воює) прикладає кулак до махрового ухилянта. Він особисто так бачить справедливість.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:17

  Hotab написав:Там потерли пост від персонажа, який хотів справедливості.
Ок, про закон так про закон.
Якщо ухилянт (я про махрового, який не просто від служби ухилився, а також і від допомоги воюючій армії) живе не по закону (від ТЦК сховався, від податків сховався) , то його обовʼязково наздожене беззаконня. Державі не можна не по закону??

Державі не можна не по закону, інакше це - не держава. Є карний кодекс, є адміністративний. Не платить податки - карна справа, суд, тюрма. Не оновив данні - адмінсправа, штраф. Не хоче допомагати армії - особиста справа громадянина.
Викрадати, катувати, вбивати цивільних не можна ні за яких обставин навіть під час дії воєнного стану
  Hotab написав:]Тцк-ник , як людина яка повоювала (умовний наш форумчанин трохи вище, який все ще воює) прикладає кулак до махрового ухилянта. Він особисто так бачить справедливість
Це працює в обидві сторони. Поки лише палять авто.
Востаннє редагувалось whois2010 в Чет 01 сер, 2024 17:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:300 тг каналів і війна в смартфоні - непоганий варіант для ухилянта , який не бажає навіть фінансувати захисників.

хіба це якимсоь чином звільняє від мобілізації?
риторичне питання:
якщо цивільного зупинять ТЦК чи прикордонники десь у Ворохті, і знайдуть в кишені чек на 100тис на фонд Стерненка то невже відразу відпустять? ))
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:19

  холява написав:
  dimo_0n написав:
  Denik написав:Найближчі 6-9, ну може 12 місяців на росії буде фінансовий крах. Після чого воювати можна буде тільки впровадивши карткову систему та загальну мобілізацію

Чого це він буде? Кітай буде допомогати до останнього... бо це послабляє США. А там ще Іран є, який наче осьо буде гатити по Ізраілюю... Все тільки починається.... До речі по усіяких ОСІНТ зараз їде десь близько 160 збройних конфликтів на Землі...


Це вам у Пензі таке викладають ?

Так мы ж с ним не в Пензе, а в Красноярске живём
Вы южнее в Хакассии на плотине, а мы севернее, на 70км дальше
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Так окремим її громадянам з запаленим відчуттям справедливості можна. Чому тоді дивуватись, що Тцк-ник , як людина яка повоювала (умовний наш форумчанин трохи вище, який все ще воює) прикладає кулак до махрового ухилянта. Він особисто так бачить справедливість.

дурня якась якщо чесно.
тоді якщо я весь час перехожу дорогу по зебрі на зелений, значить маю право відбити нирки якомусь 10-річному малому, бо він гад перебіг на червоний? Бо "так я бачу справедливість"
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:25

Letusrock

Бо "так я бачу справедливість"


А яка до вас несправедливість в його переході?
От перебігання перед вашою машиною в неприпустимому місці якось тягне на несправедливість.
Бо якщо ви його зібʼєте на дорозі, ви можете присісти. Тому є такі, хто справді проявляє агресію на таких перебігаючих.
А сховатись за чужий піт і кров, і так жити роками - це несправедливість на порядок сильніша.
Hotab
 
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