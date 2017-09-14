Hotab написав:Так окремим її громадянам з запаленим відчуттям справедливості можна. Чому тоді дивуватись, що Тцк-ник , як людина яка повоювала (умовний наш форумчанин трохи вище, який все ще воює) прикладає кулак до махрового ухилянта. Він особисто так бачить справедливість.
дурня якась якщо чесно. тоді якщо я весь час перехожу дорогу по зебрі на зелений, значить маю право відбити нирки якомусь 10-річному малому, бо він гад перебіг на червоний? Бо "так я бачу справедливість"
У пана Хотаба працює корпоративна солідарність аж до стану "всруся, але не покорюся". Буде дуже сумно, коли "справєдлівая машіна" держави настигне і його, розбиваючі всі "ідеали", які він захищає на форумі
Ухилянт має право на таку позицію. В нього одне життя і він сам вирішує, в який спосіб він його хоче прожити. Якщо це йде врозріз з законодавчою базою, то держава запускає свій механізм насильства в рамках законів. Але при цьому не пизд*ть громадянина, не викрадає, не катує і не вбиває
Hotab написав:300 тг каналів і війна в смартфоні - непоганий варіант для ухилянта , який не бажає навіть фінансувати захисників.
хіба це якимсоь чином звільняє від мобілізації? риторичне питання: якщо цивільного зупинять ТЦК чи прикордонники десь у Ворохті, і знайдуть в кишені чек на 100тис на фонд Стерненка то невже відразу відпустять? ))
А чому воно повинно звільняти? Воно зменшує ваш шанс потрапити під неї (більше технічний засобів - менше людей з лопатами і АК) , а також покращує ваше (якщо ви вже туди потрапляєте) забезпечення.
Але при цьому не пизд*ть громадянина, не викрадає, не катує і не вбиває
Я вище і написав, державі - не можна. Окремому громадянину - можна. Ухилянт (я тут кажу і про службу , і про фінансування армії, податки ) так робить в надії не відповісти перед законом. Окремий громадянин також сподівається не відповісти за свої дії по відношенню до ухилянта.
Hotab написав:Але при цьому не пизд*ть громадянина, не викрадає, не катує і не вбиває Я вище і написав, державі - не можна. Окремому громадянину - можна. Ухилянт (я тут кажу і про службу , і про фінансування армії, податки ) так робить в надії не відповісти перед законом. Окремий громадянин також сподівається не відповісти за свої дії по відношенню до ухилянта.
ТЦК-шник не окремий громадянин, а посадова особа що діє від імені держави
Але при цьому не пизд*ть громадянина, не викрадає, не катує і не вбиває
Я вище і написав, державі - не можна. Окремому громадянину - можна. Ухилянт (я тут кажу і про службу , і про фінансування армії, податки ) так робить в надії не відповісти перед законом. Окремий громадянин також сподівається не відповісти за свої дії по відношенню до ухилянта.
"Окремий громадянин" в пікселі, який пизд*ть цивільного - він сам по собі, чи представник держави, який повинен виконувати службові нормативні акти, та діяти виключно лише в рамках законодавства? Бо якщо сам по собі, то я вже вище висловив думку, що скоро будуть не лише автівки спалювати.
ТЦК-шник не окремий громадянин, а посадова особа що діє від імені держави За спалену автівку теж відповідальність буде не за знищення державного майна.
хай буде відповідальність але в обидві сторони. а не так що цивільного можна катувати, пристрелити, кинути в Тису, чи навіть "тільки" відібрати квадроцикл, і тобі нічого не буде, знаєш що прикриють бо дієш заради високої мети