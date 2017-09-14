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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9264926592669267
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:26

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Так окремим її громадянам з запаленим відчуттям справедливості можна. Чому тоді дивуватись, що Тцк-ник , як людина яка повоювала (умовний наш форумчанин трохи вище, який все ще воює) прикладає кулак до махрового ухилянта. Він особисто так бачить справедливість.

дурня якась якщо чесно.
тоді якщо я весь час перехожу дорогу по зебрі на зелений, значить маю право відбити нирки якомусь 10-річному малому, бо він гад перебіг на червоний? Бо "так я бачу справедливість"

У пана Хотаба працює корпоративна солідарність аж до стану "всруся, але не покорюся". Буде дуже сумно, коли "справєдлівая машіна" держави настигне і його, розбиваючі всі "ідеали", які він захищає на форумі
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:28

whois2010

всруся, але не покорюся"


Мені здається це позиція ухилянта, ні?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:28

  whois2010 написав:Викрадати, катувати, вбивати цивільних не можна ні за яких обставин навіть під час дії воєнного стану
  Hotab написав:Тцк-ник , як людина яка повоювала (умовний наш форумчанин трохи вище, який все ще воює) прикладає кулак до махрового ухилянта. Він особисто так бачить справедливість
Це працює в обидві сторони. Поки лише палять авто.

У Луцьку чоловік погрожував пістолетом патрульним і ТЦКівцям
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:32

  Hotab написав:whois2010

всруся, але не покорюся"


Мені здається це позиція ухилянта, ні?

Ухилянт має право на таку позицію. В нього одне життя і він сам вирішує, в який спосіб він його хоче прожити. Якщо це йде врозріз з законодавчою базою, то держава запускає свій механізм насильства в рамках законів. Але при цьому не пизд*ть громадянина, не викрадає, не катує і не вбиває
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:32

  Letusrock написав:
  Hotab написав:300 тг каналів і війна в смартфоні - непоганий варіант для ухилянта , який не бажає навіть фінансувати захисників.

хіба це якимсоь чином звільняє від мобілізації?
риторичне питання:
якщо цивільного зупинять ТЦК чи прикордонники десь у Ворохті, і знайдуть в кишені чек на 100тис на фонд Стерненка то невже відразу відпустять? ))

А чому воно повинно звільняти?
Воно зменшує ваш шанс потрапити під неї (більше технічний засобів - менше людей з лопатами і АК) , а також покращує ваше (якщо ви вже туди потрапляєте) забезпечення.


Але при цьому не пизд*ть громадянина, не викрадає, не катує і не вбиває


Я вище і написав, державі - не можна. Окремому громадянину - можна.
Ухилянт (я тут кажу і про службу , і про фінансування армії, податки ) так робить в надії не відповісти перед законом. Окремий громадянин також сподівається не відповісти за свої дії по відношенню до ухилянта.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Але при цьому не пизд*ть громадянина, не викрадає, не катує і не вбиває
Я вище і написав, державі - не можна. Окремому громадянину - можна.
Ухилянт (я тут кажу і про службу , і про фінансування армії, податки ) так робить в надії не відповісти перед законом. Окремий громадянин також сподівається не відповісти за свої дії по відношенню до ухилянта.

ТЦК-шник не окремий громадянин, а посадова особа що діє від імені держави
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:39

  Hotab написав:

Але при цьому не пизд*ть громадянина, не викрадає, не катує і не вбиває


Я вище і написав, державі - не можна. Окремому громадянину - можна.
Ухилянт (я тут кажу і про службу , і про фінансування армії, податки ) так робить в надії не відповісти перед законом. Окремий громадянин також сподівається не відповісти за свої дії по відношенню до ухилянта.

"Окремий громадянин" в пікселі, який пизд*ть цивільного - він сам по собі, чи представник держави, який повинен виконувати службові нормативні акти, та діяти виключно лише в рамках законодавства? Бо якщо сам по собі, то я вже вище висловив думку, що скоро будуть не лише автівки спалювати.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:41

whois2010

я вже вище висловив думку, що скоро будуть не лише автівки спалювати.


Очевидно вони це усвідомлюють. Але ж емоції..

Letusrock

ТЦК-шник не окремий громадянин, а посадова особа що діє від імені держави


За спалену автівку теж відповідальність буде не за знищення державного майна.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Letusrock

ТЦК-шник не окремий громадянин, а посадова особа що діє від імені держави
За спалену автівку теж відповідальність буде не за знищення державного майна.

хай буде відповідальність але в обидві сторони.
а не так що цивільного можна катувати, пристрелити, кинути в Тису, чи навіть "тільки" відібрати квадроцикл, і тобі нічого не буде, знаєш що прикриють бо дієш заради високої мети
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 17:56

Letusrock


тобі нічого не буде, знаєш що прикриють бо дієш заради високої мети


А де воно таке «за вбивство нічого не буде»?
Hotab
 
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