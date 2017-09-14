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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92669267926892699270>
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 18:23

  candle645 написав:
  whois2010 написав:Викрадати, катувати, вбивати цивільних не можна ні за яких обставин навіть під час дії воєнного стану
  Hotab написав:Тцк-ник , як людина яка повоювала (умовний наш форумчанин трохи вище, який все ще воює) прикладає кулак до махрового ухилянта. Він особисто так бачить справедливість
Це працює в обидві сторони. Поки лише палять авто.

У Луцьку чоловік погрожував пістолетом патрульним і ТЦКівцям

три умовних менше чим п"ять реальних
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 18:25

  Hotab написав:
  Letusrock написав:
  Hotab написав:300 тг каналів і війна в смартфоні - непоганий варіант для ухилянта , який не бажає навіть фінансувати захисників.

хіба це якимсоь чином звільняє від мобілізації?
риторичне питання:
якщо цивільного зупинять ТЦК чи прикордонники десь у Ворохті, і знайдуть в кишені чек на 100тис на фонд Стерненка то невже відразу відпустять? ))

А чому воно повинно звільняти?
Воно зменшує ваш шанс потрапити під неї (більше технічний засобів - менше людей з лопатами і АК) , а також покращує ваше (якщо ви вже туди потрапляєте) забезпечення.


Але при цьому не пизд*ть громадянина, не викрадає, не катує і не вбиває


Я вище і написав, державі - не можна. Окремому громадянину - можна.
Ухилянт (я тут кажу і про службу , і про фінансування армії, податки ) так робить в надії не відповісти перед законом. Окремий громадянин також сподівається не відповісти за свої дії по відношенню до ухилянта.

ясно, держава щось абстрактне, тому їй не можна порушувати закон, а от представник держави конкретний, йому можна, якась нова норма, це з москалів скопійовано, чи власний винахід?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 18:30

  whois2010 написав:скоро будуть не лише автівки спалювати.

vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 18:39

военных тоже будут пиздить ждите. теперь всё можно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 01 сер, 2024 18:42, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 18:39

Осталось нераскрытым почему назад не сдал автомобилем. Наверное тоже заблокировали. Каскадер в пенсне на капоте явно обмежено придатний, посте ранения либо контузии, верим.

А насчет второго видео где пара поехала отдыхать в Квасы— ну так явно сойти решился боец. Или в Украине негде отдохнуть и чтоб не в 30 или меньше от границы ?
Востаннє редагувалось serg1974 в Чет 01 сер, 2024 18:49, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 18:42

  vitaliiangel написав:Думаю в тцк есть профотбор и с IQ>80 туда не берут.

То что я вижу по кадрам ТЦК, больше всего напоминает Бригады начала 90-Х .
Только в 90-х понятия были.
Эти беспредельщики
Тупая жажда наживы и пох как это выглядит и что про это думают.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 18:43

Таки добре, що це все десь на Марсі, а не в нас!©

  fler написав:Нещодавно приїхав додому один штурмовик 30+. З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300
Як так?©
Перевзулась у стрибку?
Я ж про таке, але на Марсі, писав/натякав більше двох років, але мені не хотіли вірити!
А тут - на тобі!
Як так?©
Ні-ні, давай не ганьби ЗСУ!!!
Тримай свою марку))
Розказуй й далі, як і колись ;) - як один штурмовик поклав 100500 орків, підірвав 100500 танків і повернувся живим і неушкодженим!
  fler написав:Ще одне - цей хлопець ховався від мобілізації, його зловили на вулиці та ввічливо попросили проїхати в ТЦК уточнити дані. Звідти він потрапив на 4 тижні навчання, а потім під Вовчанськ. Щодо ушкоджень - трохи зачепило осколками руку, а також погіршився зір на одне око. Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.
Це підтверджує, що і твій чоловік може спокійно йти в ЗСУ - буде нормальним військовим і навіть, виживе у штурмах! :lol:
  detroytred написав:Але у того, в кого нема грошей, виходить нема і вибору.
В граніт!©
Золоті слова!©

А це означає, що... повний капець для бідних!!!
Якщо простими словами: є гроші - є великий шанс вижити, а нема грошей - є не малий шанс загинути.
Сумно, плять!©
  Bobua написав:Сидимо навіть не на місці, а відступаємо.

Втім, будівництво і так має сенс -- солдатам з нуля є куди відступати. Є безпечні укриття позаду.

Збудували, покористувались, зберегли побільше життів, вбили побільше москвинів -- і далі назад
Ні, це не наш метод))

Ні, може на Землі воно і так))

А от на Марсі, навпаки - вперед!
Ворога бачимо попереду неозброєним оком, як вони "шастають", але маємо копати "щелі" під відкритим небом, де періодично працюють ворожі міномети і постійно щось жужить над головою, а ворожі "жужалки" ще й "скиди" скидують на голови, або "міні-камікадзе" летять на таран/навздоганяють марсіанина... а сховатись можна максимум під невеличким накриттям з клейонки і гілок🤦🏻 (побудувати ж під носом у ворога міцне укриття - просто не має можливості)

Але це все на Марсі!
В нас такого бути не може!©
В нас таке не трапиться ніколи!©
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 18:45

  UA написав:Тупая жажда наживы и пох как это выглядит и что про это думают.
как вариант есть какая то метрика "жажда наживы" в которой нужно набрать 90-100 баллов в т.ч. ответив положительно на вопрос "готовы ли вы продать совесть или душу дьяволу за деньги".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 18:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ні, може на Землі воно і так))
А от на Марсі, навпаки - вперед!
Ворога бачимо попереду неозброєним оком, як вони "шастають", але маємо копати "щелі" під відкритим небом, де періодично працюють ворожі міномети і постійно щось жужить над головою, а ворожі "жужалки" ще й "скиди" скидують на голови, або "міні-камікадзе" летять на таран/навздоганяють марсіанина... а сховатись можна максимум під невеличким накриттям з клейонки і гілок🤦🏻 (побудувати ж під носом у ворога міцне укриття - просто не має можливості)

тримайтесь, 3 млн дронів вже на підході
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 18:53

  vitaliiangel написав:
  UA написав:Тупая жажда наживы и пох как это выглядит и что про это думают.
как вариант есть какая то метрика "жажда наживы" в которой нужно набрать 90-100 баллов в т.ч. ответив положительно на вопрос "готовы ли вы продать совесть или душу дьяволу за деньги".

Бесконечные полномочия и отсутствие контроля.
Тут любому крышу снесет и начнет грести бабло лопатами.

Главмент в конце комментирует
про наводчиков и про рекет с аграриев
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