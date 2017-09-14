Додано: Чет 01 сер, 2024 18:43

fler написав: Нещодавно приїхав додому один штурмовик 30+. З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300 Нещодавно приїхав додому один штурмовик 30+. З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300

fler написав: Ще одне - цей хлопець ховався від мобілізації, його зловили на вулиці та ввічливо попросили проїхати в ТЦК уточнити дані. Звідти він потрапив на 4 тижні навчання, а потім під Вовчанськ. Щодо ушкоджень - трохи зачепило осколками руку, а також погіршився зір на одне око. Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах . Ще одне - цей хлопець ховався від мобілізації, його зловили на вулиці та ввічливо попросили проїхати в ТЦК уточнити дані. Звідти він потрапив на 4 тижні навчання, а потім під Вовчанськ. Щодо ушкоджень - трохи зачепило осколками руку, а також погіршився зір на одне око.

detroytred написав: Але у того, в кого нема грошей, виходить нема і вибору. Але у того, в кого нема грошей, виходить нема і вибору.

Bobua написав: Сидимо навіть не на місці, а відступаємо.



Втім, будівництво і так має сенс -- солдатам з нуля є куди відступати. Є безпечні укриття позаду.



Збудували, покористувались, зберегли побільше життів, вбили побільше москвинів -- і далі назад Сидимо навіть не на місці, а відступаємо.Втім, будівництво і так має сенс -- солдатам з нуля є куди відступати. Є безпечні укриття позаду.Збудували, покористувались, зберегли побільше життів, вбили побільше москвинів -- і далі назад

Як так?©Перевзулась у стрибку?Я ж про таке, але на Марсі, писав/натякав більше двох років, але мені не хотіли вірити!А тут - на тобі!Як так?©Ні-ні, давай не ганьби ЗСУ!!!Тримай свою марку))Розказуй й далі, як і колись- як один штурмовик поклав 100500 орків, підірвав 100500 танків і повернувся живим і неушкодженим!Це підтверджує, що і твій чоловік може спокійно йти в ЗСУ - буде нормальним військовим і навіть, виживе у штурмах!В граніт!©Золоті слова!©А це означає, що... повний капець для бідних!!!Якщо простими словами: є гроші - є великий шанс вижити, а нема грошей - є не малий шанс загинути.Сумно, плять!©Ні, це не наш метод))Ні, може на Землі воно і так))А от на Марсі, навпаки - вперед!Ворога бачимо попереду неозброєним оком, як вони "шастають", але маємо копати "щелі" під відкритим небом, де періодично працюють ворожі міномети і постійно щось жужить над головою, а ворожі "жужалки" ще й "скиди" скидують на голови, або "міні-камікадзе" летять на таран/навздоганяють марсіанина... а сховатись можна максимум під невеличким накриттям з клейонки і гілок🤦🏻 (побудувати ж під носом у ворога міцне укриття - просто не має можливості)Але це все на Марсі!В нас такого бути не може!©В нас таке не трапиться ніколи!©