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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9267926892699270>
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:00

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:03

  Denik написав:
  flyman написав:ти задвигаєш це своїм кирзачем на цивільних

Ти погано вчив історію і не знаєш як під час 2 Світової було.

В другу світову діти чиновників йшли добровольцями. Син сталіна воював.
Ви тут ображені на пересічних цивільних, а десятки тисяч мажорів депутатів, сбу, суддів, прокурорів їздять в монако.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:06

  serg1974 написав:А насчет второго видео где пара поехала отдыхать в Квасы— ну так явно сойти решился боец. Или в Украине негде отдохнуть и чтоб не в 30 или меньше от границы ?
это какая статья УК "хотел нелегально перейти границу"? так любого можно повязать с формулировкой "хотел ограбить банк". Надо было следить за ним и ловить с поличным. Им за что деньги платят, угадывать хотелки?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:21

vitaliiangel

Им за что деньги платят, угадывать хотелки?


Интересное кино выходит.
Из-за того, что Виталий скрыл налоги, контрач на границе получает аж 20 т грн шастая ночью по лесу.
Но Виталий едет к границе в попытке рвонуть через нее. И хочет, чтобы этот погранец с 20 т грн ходил за ним три ночи вслед и ловил с поличным за 2 метра до колючки в момент ее перерезания .
Так и будет, Виталя. Да.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:27

  Letusrock написав:тримайтесь, 3 млн дронів вже на підході
вот один из них
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:27

  Hotab написав:vitaliiangel

Им за что деньги платят, угадывать хотелки?


Интересное кино выходит.
Из-за того, что Виталий скрыл налоги, контрач на границе получает аж 20 т грн шастая ночью по лесу.

контрач получает АЖ ДВЕ минималки только потому, что не способен ни на что большее.
А если уж сову на глобус натягивать - так "питун напал потому, что лично Виталий скрыл налоги" :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:28

  Hotab написав:vitaliiangel

Им за что деньги платят, угадывать хотелки?


Интересное кино выходит.
Из-за того, что Виталий скрыл налоги, контрач на границе получает аж 20 т грн шастая ночью по лесу.
Но Виталий едет к границе в попытке рвонуть через нее. И хочет, чтобы этот погранец с 20 т грн ходил за ним три ночи вслед и ловил с поличным.
Так и будет, Виталя. Да.

Погранцами на границу берут только своих за огромные деньги. И по уровню сокрытия налогов, мы все вместе взятые - дети в школе
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:32

Бетон

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:33

  Бетон написав:
  Hotab написав:vitaliiangel

Им за что деньги платят, угадывать хотелки?


Интересное кино выходит.
Из-за того, что Виталий скрыл налоги, контрач на границе получает аж 20 т грн шастая ночью по лесу.
Но Виталий едет к границе в попытке рвонуть через нее. И хочет, чтобы этот погранец с 20 т грн ходил за ним три ночи вслед и ловил с поличным.
Так и будет, Виталя. Да.

Погранцами на границу берут только своих за огромные деньги. И по уровню сокрытия налогов, мы все вместе взятые - дети в школе

ну, кстати - тоже да: анекдот про "а я думал - выдали пистолет и крутись, как хочешь" - не на пустом месте появился...
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 19:33

  Hotab написав:Бетон

https://robota.ua/company1167290

так и что? - туда тоже бусиками затаскивают?
_hunter
 
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