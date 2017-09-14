serg1974 написав:А насчет второго видео где пара поехала отдыхать в Квасы— ну так явно сойти решился боец. Или в Украине негде отдохнуть и чтоб не в 30 или меньше от границы ?
это какая статья УК "хотел нелегально перейти границу"? так любого можно повязать с формулировкой "хотел ограбить банк". Надо было следить за ним и ловить с поличным. Им за что деньги платят, угадывать хотелки?
Интересное кино выходит. Из-за того, что Виталий скрыл налоги, контрач на границе получает аж 20 т грн шастая ночью по лесу. Но Виталий едет к границе в попытке рвонуть через нее. И хочет, чтобы этот погранец с 20 т грн ходил за ним три ночи вслед и ловил с поличным за 2 метра до колючки в момент ее перерезания . Так и будет, Виталя. Да.
Интересное кино выходит. Из-за того, что Виталий скрыл налоги, контрач на границе получает аж 20 т грн шастая ночью по лесу. Но Виталий едет к границе в попытке рвонуть через нее. И хочет, чтобы этот погранец с 20 т грн ходил за ним три ночи вслед и ловил с поличным. Так и будет, Виталя. Да.
Погранцами на границу берут только своих за огромные деньги. И по уровню сокрытия налогов, мы все вместе взятые - дети в школе
И по уровню сокрытия налогов, мы все вместе взятые - дети в школе
Как вы планируете побеждать (или хотя бы не сдать всю страну) , если вы приветствуете как плавунов через Тису, так и тех, кто не только не хочет защищать страну, но и не хочет финансировать зарплату защитникам? Или вы все решили, и вам в Польше все равно судьба страны??
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 сер, 2024 19:48, всього редагувалось 2 разів.
Интересное кино выходит. Из-за того, что Виталий скрыл налоги, контрач на границе получает аж 20 т грн шастая ночью по лесу. Но Виталий едет к границе в попытке рвонуть через нее. И хочет, чтобы этот погранец с 20 т грн ходил за ним три ночи вслед и ловил с поличным. Так и будет, Виталя. Да.
Погранцами на границу берут только своих за огромные деньги. И по уровню сокрытия налогов, мы все вместе взятые - дети в школе
ну, кстати - тоже да: анекдот про "а я думал - выдали пистолет и крутись, как хочешь" - не на пустом месте появился...