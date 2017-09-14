_hunter Непонятно тогда, чего Виталий обижается, что за 20т за ним три дня не ходят по лесам/горам, чтоб поймать за стопу, которая единственная еще не перешла на ту сторону колючки. Они , по вашей легенде, не умеют, потому им столько платят, но ожидаете от них «Коломбо»??
И по уровню сокрытия налогов, мы все вместе взятые - дети в школе
Как вы планируете побеждать (или хотя бы не сдать всю страну) , если вы приветствуете как плавунов через Тису, так и тех, кто не только не хочет защищать страну, но и не хочет финансировать зарплату защитникам? Или вы все решили, и вам в Польше все равно судьба страны??
НКВД, беркут на майдане, солдаты вермахта, тоже выполняли свою работу. Здоровое общество больше беспокоит, кто людей до такого довел, как следствие при самоубийстве. Решение режима закрытия границ - не имеет прямой связи с военным положением, потому что оказывает худшие последствия, чем при открытых.
Я не понял, чем я вам не угодил? Я 10 лет оплачиваю военный сбор, как минимум. Что ещё от меня нужно
И по уровню сокрытия налогов, мы все вместе взятые - дети в школе
Как вы планируете побеждать (или хотя бы не сдать всю страну) , если вы приветствуете как плавунов через Тису, так и тех, кто не только не хочет защищать страну, но и не хочет финансировать зарплату защитникам? Или вы все решили, и вам в Польше все равно судьба страны??
НКВД, беркут на майдане, солдаты вермахта, тоже выполняли свою работу. Здоровое общество больше беспокоит, кто людей до такого довел, как следствие при самоубийстве. Решение режима закрытия границ - не имеет прямой связи с военным положением, потому что оказывает худшие последствия, чем при открытых.
Я не понял, чем я вам не угодил? Я 10 лет оплачиваю военный сбор, как минимум. Что ещё от меня нужно
Є надія що таки почало доходити, що 100 тис ТЦК-ашників, про яких писала Безугла потрібніші, саме там де їх дуже хочуть бачити і мобілізовані і "ухилянти".
А який звʼязок цієї новини, з фантазіями Безуглої про 100 тис, так само як і вашими надіями на відправку ТЦК-ників на фронт? Яка тут глубіна глубін думок?
Штат ТЦК як був по миру 6 -8 тис чол, так особливо і не змінився. А от як раз сили ТРО, які до 22.02.2024 року були кадровані, пізніше розширились до повноцінних бригад, батальйонів, рот. І замість 180 тис довоєнних стали начебто 360. Тільки от це не ТЦК , як ви мрієте з безуглою, і вони залучені і так на фронт, так і на майже мирні північні прикордонні області.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 сер, 2024 20:26, всього редагувалось 2 разів.