Додано: Чет 01 сер, 2024 20:26

Дефицит живой силы на фронте у РФ настолько велик, что было принято решение бросить на фронт в качестве пехоты военных Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Ту же ошибку совершил во Второй мировой войне Гитлер. Об этом в своем блоге написал 31 июля экс-депутат Госдумы России, Z-патриот Виктор Алкснис, передает Диалог.UA.



В ВКС России начали формировать мотострелковый полк из пилотов, механиков, инженеров и прочих специалистов. Командование намерено бросить их на фронт в качестве пехоты для так называемых "мясных штурмов". Z-полковник Алкснис в отчаянии из-за такого решения.



Он констатировал, что Кремль в попытке избежать катастрофы на фронте буквально уничтожает собственную военную авиацию. "Неужели это правда? О чем думали начальники, посылая летно-подъемный и инженерно-технический состав простыми пехотинцами в бой? Это то же самое, как забивать гвозди микроскопом…



Неужели летчику или штурману с воинскими званиями от лейтенанта до полковника вручили автоматы Калашникова и послали штурмовать какое-нибудь село, которое и на карте-то не найти?" - возмутился российский ультрапатриот.



Он уточнил, что в 80-х годах прошлого века подготовка одного летчика или штурмана обходилась СССР более чем в $1 млн. Сейчас, очевидно, сумма не меньшая. Алкснис отметил, что Кремль фактически повторяет ошибки нацистской Германии. "Что-то подобное имелось в годы Второй мировой войны в нацистской Германии, когда в люфтваффе были созданы авиаполевые дивизии…



Накануне краха Германии зимой и весной 1945 года их бросили на фронт, включая летчиков и штурманов", — сообщил полковник РФ. С его слов, такая отчаянная мера свидетельствует о больших потерях на "СВО" и образовавшемся остром дефиците живой силы ВС РФ.