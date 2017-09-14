И по уровню сокрытия налогов, мы все вместе взятые - дети в школе
Как вы планируете побеждать (или хотя бы не сдать всю страну) , если вы приветствуете как плавунов через Тису, так и тех, кто не только не хочет защищать страну, но и не хочет финансировать зарплату защитникам? Или вы все решили, и вам в Польше все равно судьба страны??
НКВД, беркут на майдане, солдаты вермахта, тоже выполняли свою работу. Здоровое общество больше беспокоит, кто людей до такого довел, как следствие при самоубийстве. Решение режима закрытия границ - не имеет прямой связи с военным положением, потому что оказывает худшие последствия, чем при открытых.
Я не понял, чем я вам не угодил? Я 10 лет оплачиваю военный сбор, как минимум. Что ещё от меня нужно
Вы счас на какой вопрос отвечали?
1.Я не в польше. 2.не приветствую утопленников. Мне их жаль 3. Для победы страны делаю всё что должен нормальный гражданин
1.Я не в польше. 2.не приветствую утопленников. Мне их жаль 3. Для победы страны делаю всё что должен нормальный гражданин
А я не про утопленников спросил. А про успешные переплытия? Я же не ошибся, вы их приветствуете? А ухылянтов от налогов тоже приветствуете? Так мне повторить вопрос? Как вы планируете удержать страну как минимум, если уже не победить? С такими подходами.
Я приустал развенчивать ваши мифы. Вы нашли вакансии на погранца? Вы больше на эту тему больше не будете глупости писать? Есть такие же в патрульную полицию. А глупости о Гааге и военных преступлениях? А о Е-оселе? Почему?? Почему столько??
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 сер, 2024 20:28, всього редагувалось 1 раз.
Дефицит живой силы на фронте у РФ настолько велик, что было принято решение бросить на фронт в качестве пехоты военных Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Ту же ошибку совершил во Второй мировой войне Гитлер. Об этом в своем блоге написал 31 июля экс-депутат Госдумы России, Z-патриот Виктор Алкснис, передает Диалог.UA.
В ВКС России начали формировать мотострелковый полк из пилотов, механиков, инженеров и прочих специалистов. Командование намерено бросить их на фронт в качестве пехоты для так называемых "мясных штурмов". Z-полковник Алкснис в отчаянии из-за такого решения.
Он констатировал, что Кремль в попытке избежать катастрофы на фронте буквально уничтожает собственную военную авиацию. "Неужели это правда? О чем думали начальники, посылая летно-подъемный и инженерно-технический состав простыми пехотинцами в бой? Это то же самое, как забивать гвозди микроскопом…
Неужели летчику или штурману с воинскими званиями от лейтенанта до полковника вручили автоматы Калашникова и послали штурмовать какое-нибудь село, которое и на карте-то не найти?" - возмутился российский ультрапатриот.
Он уточнил, что в 80-х годах прошлого века подготовка одного летчика или штурмана обходилась СССР более чем в $1 млн. Сейчас, очевидно, сумма не меньшая. Алкснис отметил, что Кремль фактически повторяет ошибки нацистской Германии. "Что-то подобное имелось в годы Второй мировой войны в нацистской Германии, когда в люфтваффе были созданы авиаполевые дивизии…
Накануне краха Германии зимой и весной 1945 года их бросили на фронт, включая летчиков и штурманов", — сообщил полковник РФ. С его слов, такая отчаянная мера свидетельствует о больших потерях на "СВО" и образовавшемся остром дефиците живой силы ВС РФ.
Є надія що таки почало доходити, що 100 тис ТЦК-ашників, про яких писала Безугла потрібніші, саме там де їх дуже хочуть бачити і мобілізовані і "ухилянти".
А який звʼязок цієї новини, з фантазіями Безуглої про 100 тис, так само як і вашими надіями на відправку ТЦК-ників на фронт? Яка тут глубіна глубін думок?
Читаєм повільно (забув зразу виділити для особливо обдарованих) - без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки - Конкуренцію на "ринку мобілізації" нормальним В/Ч ТЦК програють, тут просто без варіантів. І відповідно встане питання доцільності іх існування в поточному вигляді - а вірніш вже встало, раз їх ключову (під час війни) функцію вирішили передати нормальним В/Ч.
В ідеалі їм варто залишити виключно функції інвентарного обліку, для цього згідно законодавства (наскільки я пам"ятаю достатньо) 1-го ТЦК-ашника на 1500-2000 "військовозобов"язаних" та й самі задачі швидше для цивільної тітоньки-діловода, ніж для справжнього військового.
Ну і вишенька - нівелювати ризики бути призваними через ТЦК, саме "ризики" а не скажімо ймовірність - по суті визнання що така форма мобілізації це щось погане
Востаннє редагувалось candle645 в Чет 01 сер, 2024 20:46, всього редагувалось 1 раз.
Ukrainian никто там даже техников не отправляет. А из солдат-контрактников авиачастей и у нас формировали еще с 14-15 года подразделения в окопы. Ведь в сущности рота охраны авиационной бригады - это обычная пехота. Потому их и щипали, и щипают. Но то что это делают у кацапов - это действительно новость.
candle645
без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
Колись чув про «паралельний процес», обдарований? Одне інше не виключає. Зате може тепер нарешті ТЦК займеться прямим забутим обовʼязком - соціальною підтримкою??
1.Я не в польше. 2.не приветствую утопленников. Мне их жаль 3. Для победы страны делаю всё что должен нормальный гражданин
А я не про утопленников спросил. А про успешные переплытия? Я же не ошибся, вы их приветствуете? А ухылянтов от налогов тоже приветствуете? Так мне повторить вопрос? Как вы планируете удержать страну как минимум, если уже не победить? С такими подходами.
Я приустал развенчивать ваши мифы. Вы нашли вакансии на погранца? Вы больше на эту тему больше не будете глупости писать? Есть такие же в патрульную полицию. А глупости о Гааге и военных преступлениях? А о Е-оселе? Почему?? Почему столько??
Вы живёте в выдуманном мире, а я реальном. Есть е оселя? Покажите где. Дайте телефон банка. Хоть что-то из реального мира. А не картинки из интернета со статистикой, которой в банке рассмеются в лицо. Вы как из союза, где на бумаге всё было
Бетон Бетон, ти зовсім не допускаєш, що навколишній світ більший і ширший ніж те, що тебе оточує?? І якщо не дають тобі (не важливо хто і що) - не означає що ніхто нікому не дає. Щось нове почув? Не повинен був.
Hotab написав:Бетон Бетон, ти зовсім не допускаєш, що навколишній світ більший і ширший ніж те, що тебе оточує?? І якщо не дають тобі (не важливо хто і що) - не означає що ніхто нікому не дає. Щось нове почув? Не повинен був.
Сколько вы продали квартир по е оселе? Или купили. Ответьте конкретно Сколько конкретно у вас знакомых устроились на запад границы или одесскую? В зрелом возрасте люди потому и ценят практический опыт. Фильмы, картинки, заявления властей, декларации сильно от реальности отличаются
Востаннє редагувалось Бетон в Чет 01 сер, 2024 20:54, всього редагувалось 1 раз.