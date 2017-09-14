detroytred написав:Гарно видно реальні втрати росіян. Два наступи отакенними силами і ... 36 вбитих, 32 поранених.
Наступна масштабна спроба - 40 вбитих, 37 поранених.
чому ви думаєте що це мало? головне втрати техніки. знищити всіх хто розбігаєтся неможливо.
Я думаю, що з точністю до навпаки. Техніки в них валом, нехай частково (тільки частково) напівдієздатної та застарілої. А за допомоги Китаю буде ще. А з людьми, які в цю техніку можуть сісти, та сама проблема, що й в Україні. Майже всі, хто цього хотів, вже закінчились. Їхній "народ" в основному впевнений, що їхнє "СВО" - це те, про що розповідають по телевізору, а не те, в чому доведеться самому брати участь, а ще вони знають, що до них в домівку навряд-чи прилетить ракета, тому взагалі не мають жодного стимулу воювати. А якщо там _точно_ вб'ють, то будуть всіма можливими способами опиратись. А коли основна маса приїжджає не в труні, а героями з грошима і пільгами, то дуже опиратись начебто і немає причини.
Ukrainian написав:подготовка одного летчика или штурмана обходилась СССР более чем в $1 млн.
наш воєнний пілот ковра мірного врємєні каже що долг неньці вернув і нема підходящого ВОСа
Чому ти думаєш що не повернув? Запроси американського пілота політати в воєнному небі України , скільки йому треба платити? А скільки платять українському? Запроси американського пілота політати в мирному українському небі? Скільки йому треба платити? А скільки платили українському до війни? То може за пару десятків років якраз десь різниця і перекрилась? Тобто виконував свої обовʼязки 25 років, то віддав всі борги, ні? Коли наш цмудильник бюджетної університетської сіськи («не багато і майже не ковтав») віддасть борг? По моєму посиланню є оператор БПЛА за 20 т грн в сумський прикордонний загін. Пора!! Вимог до сітківки там нема, окоп не сирий, не відклеіться, не пожовтіє, і не відпаде.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 сер, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Так я саме це і доказую, аргументую --- що маю право оцінювати *відлуп* Залужного. І що Залужний має повне право надати відповідь хоча б у форматі *да чи ні* (погоджувалася операція чи ні).
Смотрите. Когда вас определенный круг лиц называет уклонистом, ваша реакция следующая. Эти все ералашики, основанные на хотелках видеть вас на фронте. Покажите юридическую базу по которой вас можно причислить к уклонистам. Теперь возьмем ситуацию с ответом Залужного на запрос газеты. она следующая.
detroytred написав:Ахрєнєть)) Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.* https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/
А где ваше юридическое обоснование. Какие нормы по которому обращались к Залужному (посольству) он нарушил ? Мало ли, что газета или вы не услышали ответы на поставленные вопросы. Эти желания можно отнести к ералашикам, хотелкам.