Ukrainian написав:подготовка одного летчика или штурмана обходилась СССР более чем в $1 млн.
наш воєнний пілот ковра мірного врємєні каже що долг неньці вернув і нема підходящого ВОСа
Чому ти думаєш що не повернув? Запроси американського пілота політати в воєнному небі України , скільки йому треба платити? А скільки платять українському? Запроси американського пілота політати в мирному українському небі? Скільки йому треба платити? А скільки платили українському до війни? То може за пару десятків років якраз десь різниця і перекрилась? Тобто виконував свої обовʼязки 25 років, то віддав всі борги, ні? Коли наш цмудильник бюджетної університетської сіськи («не багато і майже не ковтав») віддасть борг? По моєму посиланню є оператор БПЛА за 20 т грн в сумський прикордонний загін. Пора!! Вимог до сітківки там нема, окоп не сирий, не відклеіться, не пожовтіє, і не відпаде.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 сер, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Так я саме це і доказую, аргументую --- що маю право оцінювати *відлуп* Залужного. І що Залужний має повне право надати відповідь хоча б у форматі *да чи ні* (погоджувалася операція чи ні).
Смотрите. Когда вас определенный круг лиц называет уклонистом, ваша реакция следующая. Эти все ералашики, основанные на хотелках видеть вас на фронте. Покажите юридическую базу по которой вас можно причислить к уклонистам. Теперь возьмем ситуацию с ответом Залужного на запрос газеты. она следующая.
detroytred написав:Ахрєнєть)) Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.* https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/
А где ваше юридическое обоснование. Какие нормы по которому обращались к Залужному (посольству) он нарушил ? Мало ли, что газета или вы не услышали ответы на поставленные вопросы. Эти желания можно отнести к ералашикам, хотелкам.
Ukrainian написав:подготовка одного летчика или штурмана обходилась СССР более чем в $1 млн.
наш воєнний пілот ковра мірного врємєні каже що долг неньці вернув і нема підходящого ВОСа
Чому ти думаєш що не повернув? Запроси американського пілота політати в воєнному небі України , скільки йому треба платити? А скільки платять українському? Запроси американського пілота політати в мирному українському небі? Скільки йому треба платити? А скільки платили українському до війни? То може за пару десятків років якраз десь різниця і перекрилась? Тобто виконував свої обовʼязки 25 років, то віддав всі борги, ні? Коли наш цмудильник бюджетної університетської сіськи («не багато і майже не ковтав») віддасть борг? По моєму посиланню є оператор БПЛА за 20 т грн в сумський прикордонний загін. Пора!! Вимог до сітківки там нема, окоп не сирий, не відклеіться, не пожовтіє, і не відпаде.
Логика ответа понятна за исключением почему привязка к оплате труда именно в США.
Hotab написав:Ukrainian никто там даже техников не отправляет. А из солдат-контрактников авиачастей и у нас формировали еще с 14-15 года подразделения в окопы. Ведь в сущности рота охраны авиационной бригады - это обычная пехота. Потому их и щипали, и щипают. Но то что это делают у кацапов - это действительно новость.
В СА обслуга/охрана аэродромов состояла из умеренно больных срочников. Как стройбат.