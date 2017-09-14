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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92709271927292739274>
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:02

  flyman написав:
  Ukrainian написав:подготовка одного летчика или штурмана обходилась СССР более чем в $1 млн.

наш воєнний пілот ковра мірного врємєні каже що долг неньці вернув і нема підходящого ВОСа


Чому ти думаєш що не повернув? Запроси американського пілота політати в воєнному небі України , скільки йому треба платити? А скільки платять українському? Запроси американського пілота політати в мирному українському небі? Скільки йому треба платити? А скільки платили українському до війни? То може за пару десятків років якраз десь різниця і перекрилась? Тобто виконував свої обовʼязки 25 років, то віддав всі борги, ні? :mrgreen:
Коли наш цмудильник бюджетної університетської сіськи («не багато і майже не ковтав») віддасть борг? По моєму посиланню є оператор БПЛА за 20 т грн в сумський прикордонний загін. Пора!! Вимог до сітківки там нема, окоп не сирий, не відклеіться, не пожовтіє, і не відпаде.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 сер, 2024 21:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Україна під час війни витратила на суддів у відставці майже 10 млрд грн, — Слідство. Інфо

Зараз прослідковується тенденція, що сумнівні служителі намагаються втекти на почесну «пенсію», щоб уникнути звільнення через непроходження кваліфікаційного оцінювання.

Лише за рік у відставку пішли 239 суддів. У деяких суддів ці виплати можуть сягати сотень тисяч гривень на місяць.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:10

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав:подготовка одного летчика или штурмана обходилась СССР более чем в $1 млн.

наш воєнний пілот ковра мірного врємєні каже що долг неньці вернув і нема підходящого ВОСа

А скільки платили українському до війни?

я там выше уже спрашивал/отвечал: если только его туда бусиком не затащили - платили ровно столько, сколько заслуживал - и ни гривной больше.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:13

_hunter
Так и долга тогда наверное нет, не? :D
Есть что заслуживал - то получал. Все так?
Мухуну это объясните))
Бетон,

Сколько вы продали квартир по е оселе? Или купили.


Так подождите, я по е-осете не продавал/покупал, а вы продавали, но это я должен при этом доказать что е-осеоя есть? :D
Вы всех запутали))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 сер, 2024 21:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:13

  detroytred написав:Так я саме це і доказую, аргументую --- що маю право оцінювати *відлуп* Залужного. І що Залужний має повне право надати відповідь хоча б у форматі *да чи ні* (погоджувалася операція чи ні).


Смотрите. Когда вас определенный круг лиц называет уклонистом, ваша реакция
следующая. Эти все ералашики, основанные на хотелках видеть вас на фронте. Покажите юридическую базу
по которой вас можно причислить к уклонистам. Теперь возьмем ситуацию с ответом Залужного на запрос газеты.
она следующая.

  detroytred написав:Ахрєнєть))
Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.*
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/


А где ваше юридическое обоснование. Какие нормы по которому обращались к Залужному (посольству) он нарушил ? Мало ли, что газета или вы не услышали ответы на поставленные вопросы. Эти желания можно отнести к ералашикам, хотелкам.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:17

  Hotab написав:_hunter
Так и долга тогда наверное нет, не? :D

вообще не понял вопроса: я Конституцию поямо на память не помню, но про привязку Долга к ЗП в первый раз слышу.
А вот в Присяге, по слухам, что-то про "защищать" без привязки к сроку было ;)
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:20

_hunter


вообще не понял вопроса



Ы
Вы сбежав от долга по защите еще немецкий не выучили, а русский уже не читаете?))
Муха предложил рассчитываться за 1 млн долларов .
Дальше читайте ленту ))


без привязки к сроку было ;)


«Без срока» там лише «ніколи не зрадити» і «завжди бути вірним і відданим».
Все інше з терміном.

Про «втік в Німеччину по незаконним документам» тут треба лінгвісти. Це «не зрадити» чи «зрадити»? Я от точно не знаю.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 сер, 2024 21:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:23

За крок до перевороту думок©

Щось реально починає тошнити від того рабства/від того ставлення до людей... - що до військових, а що до цивільних...

Одна справа тут потролити один одного... - а зовсім інша "впровадження рабовласницького життя".

Детройт пише - "матриця"... "колія"...

І, наче, вже всі питання/проблеми вивели тут на поверхню/озвучили їх...

А рішення?
Вирішення цих проблем - як?
Як їх вирішити?

Чи "проти системи не попреш/не зламаєш?"

Невже пересічні "слабкі/безхребетні?"

Чи справа не в цьому?

А в чому ж тоді?
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:26

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав:подготовка одного летчика или штурмана обходилась СССР более чем в $1 млн.

наш воєнний пілот ковра мірного врємєні каже що долг неньці вернув і нема підходящого ВОСа


Чому ти думаєш що не повернув? Запроси американського пілота політати в воєнному небі України , скільки йому треба платити? А скільки платять українському? Запроси американського пілота політати в мирному українському небі? Скільки йому треба платити? А скільки платили українському до війни? То може за пару десятків років якраз десь різниця і перекрилась? Тобто виконував свої обовʼязки 25 років, то віддав всі борги, ні? :mrgreen:
Коли наш цмудильник бюджетної університетської сіськи («не багато і майже не ковтав») віддасть борг? По моєму посиланню є оператор БПЛА за 20 т грн в сумський прикордонний загін. Пора!! Вимог до сітківки там нема, окоп не сирий, не відклеіться, не пожовтіє, і не відпаде.

Логика ответа понятна за исключением почему привязка к оплате труда именно в США.
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:29

  Hotab написав:Ukrainian
никто там даже техников не отправляет.
А из солдат-контрактников авиачастей и у нас формировали еще с 14-15 года подразделения в окопы. Ведь в сущности рота охраны авиационной бригады - это обычная пехота. Потому их и щипали, и щипают. Но то что это делают у кацапов - это действительно новость.

В СА обслуга/охрана аэродромов состояла из умеренно больных срочников.
Как стройбат.
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