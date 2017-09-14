колись подарованому чорношкірим "братським народам" і отримувати з/п вищу української від чорного "хазяїна" це "скляна стеля" і найвище можливе досягнення.
Тобі треба трохи пропити таблеточок для памʼяті, ображений)) Вертольоти з українською реєстрацією (номер починається на UR) , власник АК - українець. Очевидно білошкірий. Замовник і оплачує роботу - ООН. У мене лише одне питання: а коли це ти працюючи на глобальному ринку IT став таким расистом, що так зневажливо «чорний хазяїн».? Мені здається ти маєш служити ще багато років , бо тобі не можна назад в IT. Ти не можеш там далі працювати.
Уявляєш, якщо десь в мєлкософті хтось чорношкірий замовить твою працю айтішника? Як ти її виконаєш? Ні, тільки на фронті! Тільки хард кор!!
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 сер, 2024 22:03, всього редагувалось 1 раз.
ясно, держава щось абстрактне, тому їй не можна порушувати закон, а от представник держави конкретний, йому можна, якась нова норма, це з москалів скопійовано, чи
))) Приятелю флаймен, в зсу набирали як здорових, і то кажуть не особо комісія перевіряла))) а питати з нас Ви хочете як з розумних, чесних і порядних))) От з якого такого лічно я мав б знати допустим Ваші конституційні права? Чи інструкцію з делікатного затримання порушника державного кордону? Я шо сіськата сентиментальна дівчинка з нової патрульної поліції?)))
detroytred написав:Так я саме це і доказую, аргументую --- що маю право оцінювати *відлуп* Залужного. І що Залужний має повне право надати відповідь хоча б у форматі *да чи ні* (погоджувалася операція чи ні).
Смотрите. Когда вас определенный круг лиц называет уклонистом, ваша реакция следующая. Эти все ералашики, основанные на хотелках видеть вас на фронте. Покажите юридическую базу по которой вас можно причислить к уклонистам. Теперь возьмем ситуацию с ответом Залужного на запрос газеты. она следующая.
detroytred написав:Ахрєнєть)) Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.* https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/
А где ваше юридическое обоснование. Какие нормы по которому обращались к Залужному (посольству) он нарушил ? Мало ли, что газета или вы не услышали ответы на поставленные вопросы. Эти желания можно отнести к ералашикам, хотелкам.
Ахрєнєть!)) Тільки обов'язково в наступній відповіді вкажіть, що ви дійсно не тролите. Бо я серйозно веду діалог. І ви, посилаючись на єралашики та закиди про чому не на фронті тощо, ознайомлені з отима дискусіями.
Пояснюю: є кардинальна різниця між претензіями-закидами в мій бік від отих громадян з моєю реакцією (громадянина) в бік Залужного стосовно даного випадку. Мені закидали саме в юридичній площині -- начебто запис в присязі (я спростував текстом присяги. Що там такого нема); грошовим боргом (я показував, що грошового нема). В моральній площині теж! --- але я показував, що Контракт, а не мораль. І головне -- з мого боку вимог до оцих громадян, що вони повинні ... не було. Лише в якості алаверди до чотирьох. До інших висувавших претензії ні.
Тепер беремо Залужного. Він хто --- ГК. Посадовець, який вимагав від як підлеглих, так і закликав громадян. Високопосадовець. З розряду відповідальних за країну, громадян, підлеглих масштабу сил оборони. І випадок оцей у нього з ким???? З громадянином по форумним балачкам чи з ким???? Справа в нього ця яка? Публічна і резонансна. Він по суті навіть після звільнення з війська хто --- той же представник можновладців.... Пересічних головнокомандувачів країни апріорі не буває. За п-ком Червинським стоїть фактично друга політсила в країні на чолі з бувшим президентом... Значна частина суспільства. І це вони по суті ротом Червинського роблять заяву-запитують Залужного (якого пророчать майже не в майбутнього кандидатом в президенти), що він погодив операцію, але мовчить (публічно точно мовчить. Коли Червинський сидить за гратами, і коли навіть публічно заявив про Залужного). А він дає *відлуп*, як ви точно сформулювали. Червинському, суспільству.
Ви точно не тролите? Це мені претензії зі стелі в формі хатєлок та єралашиків висували отут. А Залужного запитали, а він дав *відлуп*. А-ля Прохожий на питання Успіха і моє (в якості алаверди до нього. Я йому розгорнуто на таке ж питання від нього відповів) --- *А серйозно, чому ви самі не на фронті?* (С) Успіх. Такий же відлуп.
Тому іншої реакції на отакий відлуп бувшого ГК своєму підлеглому та суспільству по отакій справі (де підлеглий сидить за гратами...; де ЗМІ, а не хфорумчани задають питання по резонансній справі), як *охрєніти!*, в мене не може бути.
І яке порівняння? Я надавав розгорнуті відповіді на претензії-закиди; спростовував саме по суті запитів до мене. А від Залужного саме відлуп. Нема відповіді -- ні спростування, ні підтвердження. Саме відлуп.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 сер, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Приятелю флаймен, в зсу набирали як здорових, і то кажуть не особо комісія перевіряла))) а питати з нас Ви хочете як з розумних, чесних і порядних))) От з якого такого лічно я мав б знати допустим Ваші конституційні права? Чи інструкцію з делікатного затримання порушника державного кордону? Я шо сіськата сентиментальна дівчинка з нової патрульної поліції?)))
...затримання порушників адміністративного законодавства не є компетенцію працівників ТЦК.
"Варто підкреслити, що представники ТЦК та СП не здійснюють затримання громадян України у зв’язку з виявленими адміністративними правопорушеннями, які діють у відношенні громадян України віком від 18 до 60 років та підпадають під мобілізацію. Зазначені заходи (затримання та доставка таких громадян до ТЦК та СП) здійснюються виключно представниками органів та підрозділів, що входять до поліції та регулюються пунктом 5 статті 24 Закону України "Про національну поліцію"
По закону працівники ТЦК не мають права ні обмежувати пересування, ні торкатись людини. Однозначно
А "представники ТЦК" - взагалі повинні бути ознайомлені про це під підпис у відповідній відомості доведення.