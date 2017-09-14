Додано: Чет 01 сер, 2024 22:11

tumos написав: detroytred написав: Так я саме це і доказую, аргументую --- що маю право оцінювати *відлуп* Залужного. І що Залужний має повне право надати відповідь хоча б у форматі *да чи ні* (погоджувалася операція чи ні).

Так я саме це і доказую, аргументую --- що маю право оцінювати *відлуп* Залужного. І що Залужний має повне право надати відповідь хоча б у форматі *да чи ні* (погоджувалася операція чи ні).



Смотрите. Когда вас определенный круг лиц называет уклонистом, ваша реакция

следующая. Эти все ералашики, основанные на хотелках видеть вас на фронте. Покажите юридическую базу

по которой вас можно причислить к уклонистам. Теперь возьмем ситуацию с ответом Залужного на запрос газеты.

она следующая.



detroytred написав: Ахрєнєть))

Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.*

https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/ Ахрєнєть))Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.*



А где ваше юридическое обоснование. Какие нормы по которому обращались к Залужному (посольству) он нарушил ? Мало ли, что газета или вы не услышали ответы на поставленные вопросы. Эти желания можно отнести к ералашикам, хотелкам. Смотрите. Когда вас определенный круг лиц называет уклонистом, ваша реакцияследующая. Эти все ералашики, основанные на хотелках видеть вас на фронте. Покажите юридическую базупо которой вас можно причислить к уклонистам. Теперь возьмем ситуацию с ответом Залужного на запрос газеты.она следующая.А где ваше юридическое обоснование. Какие нормы по которому обращались к Залужному (посольству) он нарушил ? Мало ли, что газета или вы не услышали ответы на поставленные вопросы. Эти желания можно отнести к ералашикам, хотелкам.

Ахрєнєть!))Тільки обов'язково в наступній відповіді вкажіть, що ви дійсно не тролите. Бо я серйозно веду діалог.І ви, посилаючись на єралашики та закиди про чому не на фронті тощо, ознайомлені з отима дискусіями.Пояснюю: є кардинальна різниця між претензіями-закидами в мій бік від отих громадян з моєю реакцією (громадянина) в бік Залужного стосовно даного випадку.Мені закидали саме в юридичній площині -- начебто запис в присязі (я спростував текстом присяги. Що там такого нема); грошовим боргом (я показував, що грошового нема).В моральній площині теж! --- але я показував, що Контракт, а не мораль.І головне -- з мого боку вимог до оцих громадян, що вони повинні ... не було. Лише в якості алаверди до чотирьох. До інших висувавших претензії ні.Тепер беремо Залужного.Він хто --- ГК. Посадовець, який вимагав від як підлеглих, так і закликав громадян. Високопосадовець. З розряду відповідальних за країну, громадян, підлеглих масштабу сил оборони.І випадок оцей у нього з ким????З громадянином по форумним балачкам чи з ким????Справа в нього ця яка? Публічна і резонансна.Він по суті навіть після звільнення з війська хто --- той же представник можновладців....Пересічних головнокомандувачів країни апріорі не буває.За п-ком Червинським стоїть фактично друга політсила в країні на чолі з бувшим президентом... Значна частина суспільства.І це вони по суті ротом Червинського роблять заяву-запитують Залужного (якого пророчать майже не в майбутнього кандидатом в президенти), що він погодив операцію, але мовчить (публічно точно мовчить. Коли Червинський сидить за гратами, і коли навіть публічно заявив про Залужного).А він дає *відлуп*, як ви точно сформулювали. Червинському, суспільству.Ви точно не тролите?Це мені претензії зі стелі в формі хатєлок та єралашиків висували отут.А Залужного запитали, а він дав *відлуп*.А-ля Прохожий на питання Успіха і моє (в якості алаверди до нього. Я йому розгорнуто на таке ж питання від нього відповів) --- *А серйозно, чому ви самі не на фронті?* (С) Успіх.Такий же відлуп.Тому іншої реакції на отакий відлуп бувшого ГК своєму підлеглому та суспільству по отакій справі (де підлеглий сидить за гратами...; де ЗМІ, а не хфорумчани задають питання по резонансній справі), як *охрєніти!*, в мене не може бути.І яке порівняння? Я надавав розгорнуті відповіді на претензії-закиди; спростовував саме по суті запитів до мене. А від Залужного саме відлуп. Нема відповіді -- ні спростування, ні підтвердження. Саме відлуп.