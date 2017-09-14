RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9271927292739274>
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:33

serg1974


Логика ответа понятна за исключением почему привязка к оплате труда именно в США.


Так і прайс за підготовку чомусь в доларах США, хоча в ссср долари США не тільки не витрачали на підготовку пілотів, а переслідували за них))
Якщо прайс зі стелі, то чому зупинятись. :D


В СА обслуга/охрана аэродромов состояла из умеренно больных срочников.
Как стройбат.


Спасибо. Будем знать. В Украине это обычные солдаты контрактники как всюду. Обычно месиные из близлежащих сел, потому что на ТУ зарплату желающих с других города было не найти.
Hotab
 
Повідомлень: 12819
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:35

  serg1974 написав: Логика ответа понятна за исключением почему привязка к оплате труда именно в США.

то можна і з.п. програміста порахувати як в Гуглі в СА, то за два роки закритих кордонів держава нанесла мені збитків мінімум на $1М
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35822
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:40

flyman


то за два роки закритих кордонів держава нанесла мені збитків мінімум на $1М


О, уявляєш скільки років тобі треба працювати на ЗСУ за 500 доларів оператором БПЛА, щоб тепер відпрацювати оцей 1 млн доларів? :lol:
Hotab
 
Повідомлень: 12819
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:46

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  flyman написав:то за два роки закритих кордонів держава нанесла мені збитків мінімум на $1М
І ти так спокійно сидиш?
Вже міг би за 29міс відбити у держави 80 000$+!!! якщо пішов би у штурмовики, чи піхоту!))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6592
З нами з: 18.03.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 922 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 21:52

candle645


колись подарованому чорношкірим "братським народам" і отримувати з/п вищу української від чорного "хазяїна" це "скляна стеля" і найвище можливе досягнення.


Тобі треба трохи пропити таблеточок для памʼяті, ображений))
Вертольоти з українською реєстрацією (номер починається на UR) , власник АК - українець. Очевидно білошкірий. Замовник і оплачує роботу - ООН.
У мене лише одне питання: а коли це ти працюючи на глобальному ринку IT став таким расистом, що так зневажливо «чорний хазяїн».? :D
Мені здається ти маєш служити ще багато років , бо тобі не можна назад в IT. Ти не можеш там далі працювати. :D

Уявляєш, якщо десь в мєлкософті хтось чорношкірий замовить твою працю айтішника? Як ти її виконаєш? Ні, тільки на фронті! Тільки хард кор!! :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 01 сер, 2024 22:03, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 12819
З нами з: 15.02.09
Подякував: 347 раз.
Подякували: 2257 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:00

  flyman написав:

ясно, держава щось абстрактне, тому їй не можна порушувати закон, а от представник держави конкретний, йому можна, якась нова норма, це з москалів скопійовано, чи
)))
Приятелю флаймен, в зсу набирали як здорових, і то кажуть не особо комісія перевіряла))) а питати з нас Ви хочете як з розумних, чесних і порядних))) От з якого такого лічно я мав б знати допустим Ваші конституційні права? Чи інструкцію з делікатного затримання порушника державного кордону? Я шо сіськата сентиментальна дівчинка з нової патрульної поліції?)))
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1184
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:05

  Hotab написав:
Про «втік в Німеччину» тут треба лінгвісти. Це «не зрадити» чи «зрадити»? Я от точно не знаю.

где я и где та присяга :D
_hunter
 
Повідомлень: 8158
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:11

  tumos написав:
  detroytred написав:Так я саме це і доказую, аргументую --- що маю право оцінювати *відлуп* Залужного. І що Залужний має повне право надати відповідь хоча б у форматі *да чи ні* (погоджувалася операція чи ні).


Смотрите. Когда вас определенный круг лиц называет уклонистом, ваша реакция
следующая. Эти все ералашики, основанные на хотелках видеть вас на фронте. Покажите юридическую базу
по которой вас можно причислить к уклонистам. Теперь возьмем ситуацию с ответом Залужного на запрос газеты.
она следующая.

  detroytred написав:Ахрєнєть))
Замість особистої відповіді надавав згоду на проведення операції чи не надавав (отже людина-посадова особа-полковник спецслужби за гратами скільки провела і досі доля вирішується) отака відповідь -- *посольство "не володіє інформацією", а тому має право відмовити в задоволенні запиту.*
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/30/7468181/


А где ваше юридическое обоснование. Какие нормы по которому обращались к Залужному (посольству) он нарушил ? Мало ли, что газета или вы не услышали ответы на поставленные вопросы. Эти желания можно отнести к ералашикам, хотелкам.

Ахрєнєть!))
Тільки обов'язково в наступній відповіді вкажіть, що ви дійсно не тролите. Бо я серйозно веду діалог.
І ви, посилаючись на єралашики та закиди про чому не на фронті тощо, ознайомлені з отима дискусіями.

Пояснюю: є кардинальна різниця між претензіями-закидами в мій бік від отих громадян з моєю реакцією (громадянина) в бік Залужного стосовно даного випадку.
Мені закидали саме в юридичній площині -- начебто запис в присязі (я спростував текстом присяги. Що там такого нема); грошовим боргом (я показував, що грошового нема).
В моральній площині теж! --- але я показував, що Контракт, а не мораль.
І головне -- з мого боку вимог до оцих громадян, що вони повинні ... не було. Лише в якості алаверди до чотирьох. До інших висувавших претензії ні.

Тепер беремо Залужного.
Він хто --- ГК. Посадовець, який вимагав від як підлеглих, так і закликав громадян. Високопосадовець. З розряду відповідальних за країну, громадян, підлеглих масштабу сил оборони.
І випадок оцей у нього з ким????
З громадянином по форумним балачкам чи з ким????
Справа в нього ця яка? Публічна і резонансна.
Він по суті навіть після звільнення з війська хто --- той же представник можновладців....
Пересічних головнокомандувачів країни апріорі не буває.
За п-ком Червинським стоїть фактично друга політсила в країні на чолі з бувшим президентом... Значна частина суспільства.
І це вони по суті ротом Червинського роблять заяву-запитують Залужного (якого пророчать майже не в майбутнього кандидатом в президенти), що він погодив операцію, але мовчить (публічно точно мовчить. Коли Червинський сидить за гратами, і коли навіть публічно заявив про Залужного).
А він дає *відлуп*, як ви точно сформулювали. Червинському, суспільству.

Ви точно не тролите?
Це мені претензії зі стелі в формі хатєлок та єралашиків висували отут.
А Залужного запитали, а він дав *відлуп*.
А-ля Прохожий на питання Успіха і моє (в якості алаверди до нього. Я йому розгорнуто на таке ж питання від нього відповів) --- *А серйозно, чому ви самі не на фронті?* (С) Успіх.
Такий же відлуп.

Тому іншої реакції на отакий відлуп бувшого ГК своєму підлеглому та суспільству по отакій справі (де підлеглий сидить за гратами...; де ЗМІ, а не хфорумчани задають питання по резонансній справі), як *охрєніти!*, в мене не може бути.

І яке порівняння? Я надавав розгорнуті відповіді на претензії-закиди; спростовував саме по суті запитів до мене. А від Залужного саме відлуп. Нема відповіді -- ні спростування, ні підтвердження. Саме відлуп.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 01 сер, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29641
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:13

  Banderlog написав:Приятелю флаймен, в зсу набирали як здорових, і то кажуть не особо комісія перевіряла))) а питати з нас Ви хочете як з розумних, чесних і порядних))) От з якого такого лічно я мав б знати допустим Ваші конституційні права? Чи інструкцію з делікатного затримання порушника державного кордону? Я шо сіськата сентиментальна дівчинка з нової патрульної поліції?)))

Ну взагалі-то про це пишуть навіть на телемарафоні:
Мобілізація: чи мають право працівники ТЦК затримувати чоловіків – у Міноборони уточнили
...затримання порушників адміністративного законодавства не є компетенцію працівників ТЦК.

"Варто підкреслити, що представники ТЦК та СП не здійснюють затримання громадян України у зв’язку з виявленими адміністративними правопорушеннями, які діють у відношенні громадян України віком від 18 до 60 років та підпадають під мобілізацію. Зазначені заходи (затримання та доставка таких громадян до ТЦК та СП) здійснюються виключно представниками органів та підрозділів, що входять до поліції та регулюються пунктом 5 статті 24 Закону України "Про національну поліцію"

По закону працівники ТЦК не мають права ні обмежувати пересування, ні торкатись людини. Однозначно

А "представники ТЦК" - взагалі повинні бути ознайомлені про це під підпис у відповідній відомості доведення.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 141
З нами з: 25.01.20
Подякував: 38 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

⚡️Ще один тендерний скандал на 1,75 млрд.грн.

Головний військовий цвинтар будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера..

Перша черга будівництва меморіального кладовища обійдеться державі у 1,8 млрд грн.
Переможцем став консорціум «Білдінг Юа» з Києва.

А це вам куди і як йдуть податки. 70/30
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3025
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9271927292739274>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63331
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222591
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.