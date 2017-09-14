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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 01 сер, 2024 22:26
pesikot написав: Бетон написав:
3. Для победы страны делаю всё что должен нормальный гражданин
1. Для победы какой именно страны ?
2. И что именно делаешь ? Истерики закатываешь ?
А ты шо делаешь? Ты до сих пор не озвучил свой вариант окончания войны без утрат территорий. Каким видишь его и его ты. Уже 3-й день спрашиваю а ты морозишься.
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Додано: Чет 01 сер, 2024 22:28
Успіх написав:
Щось реально починає тошнити від того рабства/від того ставлення до людей... - що до військових, а що до цивільних...
Одна справа тут потролити один одного... - а зовсім інша "впровадження рабовласницького життя".
Детройт пише - "матриця"... "колія"...
І, наче, вже всі питання/проблеми вивели тут на поверхню/озвучили їх...
А рішення?
Вирішення цих проблем - як?
Як їх вирішити?
Чи "проти системи не попреш/не зламаєш?"
Невже пересічні "слабкі/безхребетні?"
Чи справа не в цьому?
А в чому ж тоді?
Відповідь проста, як двері.
І повним ходом практикується)))
Окремому пересічному на порядки легше витрати зусилля у боротьбі на конкретно себе і отримати конкретно собі результат, ніж витрати на порядок більше зусиль у боротьбі за загальний результат для усіх і ще під питанням буде досягнуто результат чи ні.
Бо для об'єднання мас людей потрібно мати об'єктивні та суб'єктивні фактори для цього об'єднання. А не тільки наявність хрєнової ситуації для всіх.
Коротше: *рятуйся хто може* набагато превалює над *давайте разом*))
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Додано: Чет 01 сер, 2024 22:34
Banderlog написав: flyman написав:
ясно, держава щось абстрактне, тому їй не можна порушувати закон, а от представник держави конкретний, йому можна, якась нова норма, це з москалів скопійовано, чи
)))
Приятелю флаймен, в зсу набирали як здорових, і то кажуть не особо комісія перевіряла))) а питати з нас Ви хочете як з розумних, чесних і порядних))) От з якого такого лічно я мав б знати допустим Ваші конституційні права? Чи інструкцію з делікатного затримання порушника державного кордону? Я шо сіськата сентиментальна дівчинка з нової патрульної поліції?)))
"Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели"))
Від влади - "мы за ценой не постоим"))
Від ЛОМів - "ты должен..." (как земля колхозу).
І навіщо було тоді від отого совдепу відмовлятися?!)))
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Додано: Чет 01 сер, 2024 22:39
Banderlog написав: flyman написав:
ясно, держава щось абстрактне, тому їй не можна порушувати закон, а от представник держави конкретний, йому можна, якась нова норма, це з москалів скопійовано, чи
)))
Приятелю флаймен, в зсу набирали як здорових, і то кажуть не особо комісія перевіряла))) а питати з нас Ви хочете як з розумних, чесних і порядних))) От з якого такого лічно я мав б знати допустим Ваші конституційні права? Чи інструкцію з делікатного затримання порушника державного кордону? Я шо сіськата сентиментальна дівчинка з нової патрульної поліції?)))
хотаб каже, що якщо до 220222 не виїхав, то значить що автоматично надав згоду, так що відмазка на те що "не особо комісія перевіряла" не конає, чи ти, як і хотаб делікатно натякаєте, що "розумні" виїхали до 220222 а залишилися "нєвмєняшки"-баласт-біосміття на добрива під нову версію (словами детройда: матриця, перезавантаження) правильного народу?
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