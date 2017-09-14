RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9271927292739274
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:26

  pesikot написав:
  Бетон написав:3. Для победы страны делаю всё что должен нормальный гражданин

1. Для победы какой именно страны ?
2. И что именно делаешь ? Истерики закатываешь ?

А ты шо делаешь? Ты до сих пор не озвучил свой вариант окончания войны без утрат территорий. Каким видишь его и его ты. Уже 3-й день спрашиваю а ты морозишься.
dimo_0n
 
Повідомлень: 444
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:28

  Успіх написав:Щось реально починає тошнити від того рабства/від того ставлення до людей... - що до військових, а що до цивільних...

Одна справа тут потролити один одного... - а зовсім інша "впровадження рабовласницького життя".

Детройт пише - "матриця"... "колія"...

І, наче, вже всі питання/проблеми вивели тут на поверхню/озвучили їх...

А рішення?
Вирішення цих проблем - як?
Як їх вирішити?

Чи "проти системи не попреш/не зламаєш?"

Невже пересічні "слабкі/безхребетні?"

Чи справа не в цьому?

А в чому ж тоді?

Відповідь проста, як двері.
І повним ходом практикується)))

Окремому пересічному на порядки легше витрати зусилля у боротьбі на конкретно себе і отримати конкретно собі результат, ніж витрати на порядок більше зусиль у боротьбі за загальний результат для усіх і ще під питанням буде досягнуто результат чи ні.
Бо для об'єднання мас людей потрібно мати об'єктивні та суб'єктивні фактори для цього об'єднання. А не тільки наявність хрєнової ситуації для всіх.

Коротше: *рятуйся хто може* набагато превалює над *давайте разом*))
detroytred
 
Повідомлень: 29641
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:34

  Banderlog написав:
  flyman написав:

ясно, держава щось абстрактне, тому їй не можна порушувати закон, а от представник держави конкретний, йому можна, якась нова норма, це з москалів скопійовано, чи
)))
Приятелю флаймен, в зсу набирали як здорових, і то кажуть не особо комісія перевіряла))) а питати з нас Ви хочете як з розумних, чесних і порядних))) От з якого такого лічно я мав б знати допустим Ваші конституційні права? Чи інструкцію з делікатного затримання порушника державного кордону? Я шо сіськата сентиментальна дівчинка з нової патрульної поліції?)))


"Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели"))

Від влади - "мы за ценой не постоим"))

Від ЛОМів - "ты должен..." (как земля колхозу).
І навіщо було тоді від отого совдепу відмовлятися?!)))
detroytred
 
Повідомлень: 29641
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2024 22:39

  Banderlog написав:
  flyman написав:

ясно, держава щось абстрактне, тому їй не можна порушувати закон, а от представник держави конкретний, йому можна, якась нова норма, це з москалів скопійовано, чи
)))
Приятелю флаймен, в зсу набирали як здорових, і то кажуть не особо комісія перевіряла))) а питати з нас Ви хочете як з розумних, чесних і порядних))) От з якого такого лічно я мав б знати допустим Ваші конституційні права? Чи інструкцію з делікатного затримання порушника державного кордону? Я шо сіськата сентиментальна дівчинка з нової патрульної поліції?)))

хотаб каже, що якщо до 220222 не виїхав, то значить що автоматично надав згоду, так що відмазка на те що "не особо комісія перевіряла" не конає, чи ти, як і хотаб делікатно натякаєте, що "розумні" виїхали до 220222 а залишилися "нєвмєняшки"-баласт-біосміття на добрива під нову версію (словами детройда: матриця, перезавантаження) правильного народу?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35822
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1590 раз.
Подякували: 2783 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 9271927292739274
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63331
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222591
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708110
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.