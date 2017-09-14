Успіх написав:Щось реально починає тошнити від того рабства/від того ставлення до людей... - що до військових, а що до цивільних...
Одна справа тут потролити один одного... - а зовсім інша "впровадження рабовласницького життя".
Детройт пише - "матриця"... "колія"...
І, наче, вже всі питання/проблеми вивели тут на поверхню/озвучили їх...
А рішення? Вирішення цих проблем - як? Як їх вирішити?
Чи "проти системи не попреш/не зламаєш?"
Невже пересічні "слабкі/безхребетні?"
Чи справа не в цьому?
А в чому ж тоді?
Відповідь проста, як двері. І повним ходом практикується)))
Окремому пересічному на порядки легше витрати зусилля у боротьбі на конкретно себе і отримати конкретно собі результат, ніж витрати на порядок більше зусиль у боротьбі за загальний результат для усіх і ще під питанням буде досягнуто результат чи ні. Бо для об'єднання мас людей потрібно мати об'єктивні та суб'єктивні фактори для цього об'єднання. А не тільки наявність хрєнової ситуації для всіх.
Коротше: *рятуйся хто може* набагато превалює над *давайте разом*))
ясно, держава щось абстрактне, тому їй не можна порушувати закон, а от представник держави конкретний, йому можна, якась нова норма, це з москалів скопійовано, чи
))) Приятелю флаймен, в зсу набирали як здорових, і то кажуть не особо комісія перевіряла))) а питати з нас Ви хочете як з розумних, чесних і порядних))) От з якого такого лічно я мав б знати допустим Ваші конституційні права? Чи інструкцію з делікатного затримання порушника державного кордону? Я шо сіськата сентиментальна дівчинка з нової патрульної поліції?)))
"Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого не жалели"))
Від влади - "мы за ценой не постоим"))
Від ЛОМів - "ты должен..." (как земля колхозу). І навіщо було тоді від отого совдепу відмовлятися?!)))
ясно, держава щось абстрактне, тому їй не можна порушувати закон, а от представник держави конкретний, йому можна, якась нова норма, це з москалів скопійовано, чи
))) Приятелю флаймен, в зсу набирали як здорових, і то кажуть не особо комісія перевіряла))) а питати з нас Ви хочете як з розумних, чесних і порядних))) От з якого такого лічно я мав б знати допустим Ваші конституційні права? Чи інструкцію з делікатного затримання порушника державного кордону? Я шо сіськата сентиментальна дівчинка з нової патрульної поліції?)))
хотаб каже, що якщо до 220222 не виїхав, то значить що автоматично надав згоду, так що відмазка на те що "не особо комісія перевіряла" не конає, чи ти, як і хотаб делікатно натякаєте, що "розумні" виїхали до 220222 а залишилися "нєвмєняшки"-баласт-біосміття на добрива під нову версію (словами детройда: матриця, перезавантаження) правильного народу?
...затримання порушників адміністративного законодавства не є компетенцію працівників ТЦК.
"Варто підкреслити, що представники ТЦК та СП не здійснюють затримання громадян України у зв’язку з виявленими адміністративними правопорушеннями, які діють у відношенні громадян України віком від 18 до 60 років та підпадають під мобілізацію. Зазначені заходи (затримання та доставка таких громадян до ТЦК та СП) здійснюються виключно представниками органів та підрозділів, що входять до поліції та регулюються пунктом 5 статті 24 Закону України "Про національну поліцію"
По закону працівники ТЦК не мають права ні обмежувати пересування, ні торкатись людини. Однозначно
А "представники ТЦК" - взагалі повинні бути ознайомлені про це під підпис у відповідній відомості доведення.
Это и ежу понятно. Моделируем ситуацию Власть меняется. Те к кому ТЦК прикоснулось подают иски в суд. Триллионные суммы компенсаций. Где взять деньги? Майно 100 000 сотрудников ТЦК покроет выплаты? Долги перейдут детям и внукам сегодняшних сотрудников ТЦК? Мы налогоплательщики, против государственного возмещения ущерба нанесенного несколькими тысячами тупых рагулей.
detroytred написав:Ахрєнєть!)) Тільки обов'язково в наступній відповіді вкажіть, що ви дійсно не тролите. Бо я серйозно веду діалог.
Моя реакция на ваш пост аналогичная. Вы в состоянии дать ответ на простой вопрос. Был запрос на посла (посольство) обоснованний законом о доступе к публичной информации. Какие нормы закона, на которые ссылался заявитель, нарушил отвечающий ?
detroytred написав:Тепер беремо Залужного. Він хто --- ГК. Посадовець, який вимагав від як підлеглих, так і закликав громадян. Високопосадовець. З розряду відповідальних за країну, громадян, підлеглих масштабу сил оборони. І випадок оцей у нього з ким????
Он должностное лицо, которое возглавляет посольство. Вопросы в запросе были касающиеся МИД; документов, которые в МИД хранятся ?
Бетон Эпилептиков кстати списывают сейчас или нет(тут с шарикобарсиком наверно очень похожий диагноз), чудотворящая ВЛК их вылечивает и ПКТ с цинком животворящим в руки штурмовику новому помазанному даёт? Халяву то по возрасту списали, не по любви кое что понюхать и возможно полизать
барабашов написав:Бетон Эпилептиков кстати списывают сейчас или нет(тут с шарикобарсиком наверно очень похожий диагноз), чудотворящая ВЛК их вылечивает и ПКТ с цинком животворящим в руки штурмовику новому помазанному даёт? Халяву то по возрасту списали, не по любви кое что понюхать и возможно полизать
Барабашов, так а с инсультниками то как? Ты прошел ВЛК? Ты доктору показывал свою писанину тут? Может списал бы..,