Почему то когда пишут что рф вот вот обанкротится забывают добавить сколько они по нас выпустили Дронов типа шахед за 2,5 года войны.
"Герберы" атакуют Украину Загадочный беспилотник 24 июля упал посреди открытой местности, пораженный Силами обороны Украины. Сначала военные его не смогли идентифицировать, отметив лишь, что он похож на иранский "Шахед". Судя по фото, эти БПЛА действительно похожи по внешнему виду, ведь построены по одной схеме типа "летающее крыло". Однако новый дрон по размерам меньше Shahed-136, размах его крыла составляет около 2,5 метров, длина — около 2 метров
По информации сайта Defence Express, специалисты разобрали и исследовали этот БПЛА и обнаружили, что его корпус сделан из пенопласта, а внутренний отсек обшит фанерой. Внутри нашли системы навигации, управления, аккумуляторы, а также 4G-модем с картой украинского оператора мобильной связи, боевой части не было. Эксперты отметили низкое качество сборки.
Очень похожий, если не идентичный БПЛА саперы Национальной полиции нашли 25 июля на юге Сумской области. Взрывотехники обнаружили, что он относится к ударному классу, и обезвредили угрозу