Почему то когда пишут что рф вот вот обанкротится забывают добавить сколько они по нас выпустили Дронов типа шахед за 2,5 года войны.
"Герберы" атакуют Украину Загадочный беспилотник 24 июля упал посреди открытой местности, пораженный Силами обороны Украины. Сначала военные его не смогли идентифицировать, отметив лишь, что он похож на иранский "Шахед". Судя по фото, эти БПЛА действительно похожи по внешнему виду, ведь построены по одной схеме типа "летающее крыло". Однако новый дрон по размерам меньше Shahed-136, размах его крыла составляет около 2,5 метров, длина — около 2 метров
По информации сайта Defence Express, специалисты разобрали и исследовали этот БПЛА и обнаружили, что его корпус сделан из пенопласта, а внутренний отсек обшит фанерой. Внутри нашли системы навигации, управления, аккумуляторы, а также 4G-модем с картой украинского оператора мобильной связи, боевой части не было. Эксперты отметили низкое качество сборки.
Очень похожий, если не идентичный БПЛА саперы Национальной полиции нашли 25 июля на юге Сумской области. Взрывотехники обнаружили, что он относится к ударному классу, и обезвредили угрозу
detroytred написав:Ахрєнєть!)) Тільки обов'язково в наступній відповіді вкажіть, що ви дійсно не тролите. Бо я серйозно веду діалог.
Моя реакция на ваш пост аналогичная. Вы в состоянии дать ответ на простой вопрос. Был запрос на посла (посольство) обоснованний законом о доступе к публичной информации. Какие нормы закона, на которые ссылался заявитель, нарушил отвечающий ?
detroytred написав:Тепер беремо Залужного. Він хто --- ГК. Посадовець, який вимагав від як підлеглих, так і закликав громадян. Високопосадовець. З розряду відповідальних за країну, громадян, підлеглих масштабу сил оборони. І випадок оцей у нього з ким????
Он должностное лицо, которое возглавляет посольство. Вопросы в запросе были касающиеся МИД; документов, которые в МИД хранятся ?
Ніякі норми законів відповідач не порушив. Ваше це питання до мене абсолютно недоречне, бо я не стверджував про порушення закону відповідачем, навпаки - не раз вказав, що розгляд йде не в цій площині. Тому ваша реакція і питання абсолютно недоречні. Оце вперте чергове намагання підмінити предмет, про який я вів мову.
У відповіді вказано, що посольство не володіє інформацією, тому згідно Закону має право відмовити у задоволенні запиту, і тому відмовляє. Посольство. Підпис - посол Залужний. Відповів за посольство. Що воно не має інформації. Посольство. Все по Закону.
А от по моралі ніщо не заважало дописати, відповісти Громадському далі послу Залужному -- від себе особисто. Не від імені посольства, а від імені Залужного -- наприклад, гр. Залужний відносно припущень, висловлених в інтерв'ю Червинського, повідомляє, що операція була погоджена (не погоджена)... Уж окремим листом точно міг надати відповідь. Окремим листом від себе особисто. Громадському. Отже ж точно бачив цей запит. А не морозитися мовчанням, обмежившись, що посольство не володіє інформацією = відлуп. І це навіть за умов, що запит саме до посольства, а не до Залужного на адресу посольства лише, як адреси його знаходження.
На моє питання (не тролите? Порівнюючи мої відповіді з відсутністю відповідей Залужним і урівнюючі спілкування ноунеймів на форумі з публічною резонансною справою, по якій люди загинули, чоловік знаходився за гратами) не відповіли, хоча я наполягав. А свої продовжили задавати.
serg1974 написав:А насчет второго видео где пара поехала отдыхать в Квасы— ну так явно сойти решился боец. Или в Украине негде отдохнуть и чтоб не в 30 или меньше от границы ?
это какая статья УК "хотел нелегально перейти границу"? так любого можно повязать с формулировкой "хотел ограбить банк". Надо было следить за ним и ловить с поличным. Им за что деньги платят, угадывать хотелки?
анекдот такой в советское время был "садите тогда и за изнасилование, прибор же имеется"