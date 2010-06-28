detroytred написав:

Успіх написав: Щось реально починає тошнити від того рабства/від того ставлення до людей... - що до військових, а що до цивільних...



Одна справа тут потролити один одного... - а зовсім інша "впровадження рабовласницького життя".



Детройт пише - "матриця"... "колія"...



І, наче, вже всі питання/проблеми вивели тут на поверхню/озвучили їх...



А рішення?

Вирішення цих проблем - як?

Як їх вирішити?



Чи "проти системи не попреш/не зламаєш?"



Невже пересічні "слабкі/безхребетні?"



Чи справа не в цьому?



А в чому ж тоді? Щось реально починає тошнити від того рабства/від того ставлення до людей... - що до військових, а що до цивільних...Одна справа тут потролити один одного... - а зовсім інша "впровадження рабовласницького життя".Детройт пише - "матриця"... "колія"...І, наче, вже всі питання/проблеми вивели тут на поверхню/озвучили їх...А рішення?Вирішення цих проблем - як?Як їх вирішити?Чи "проти системи не попреш/не зламаєш?"Невже пересічні "слабкі/безхребетні?"Чи справа не в цьому?А в чому ж тоді?



Окремому пересічному на порядки легше витрати зусилля у боротьбі на конкретно себе і отримати конкретно собі результат, ніж витрати на порядок більше зусиль у боротьбі за загальний результат для усіх і ще під питанням буде досягнуто результат чи ні.

Відповідь проста, як двері.І повним ходом практикується)))Бо для об'єднання мас людей потрібно мати об'єктивні та суб'єктивні фактори для цього об'єднання. А не тільки наявність хрєнової ситуації для всіх.Коротше: *рятуйся хто може* набагато превалює над *давайте разом*))