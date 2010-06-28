Почему то когда пишут что рф вот вот обанкротится забывают добавить сколько они по нас выпустили Дронов типа шахед за 2,5 года войны.
"Герберы" атакуют Украину Загадочный беспилотник 24 июля упал посреди открытой местности, пораженный Силами обороны Украины. Сначала военные его не смогли идентифицировать, отметив лишь, что он похож на иранский "Шахед". Судя по фото, эти БПЛА действительно похожи по внешнему виду, ведь построены по одной схеме типа "летающее крыло". Однако новый дрон по размерам меньше Shahed-136, размах его крыла составляет около 2,5 метров, длина — около 2 метров
По информации сайта Defence Express, специалисты разобрали и исследовали этот БПЛА и обнаружили, что его корпус сделан из пенопласта, а внутренний отсек обшит фанерой. Внутри нашли системы навигации, управления, аккумуляторы, а также 4G-модем с картой украинского оператора мобильной связи, боевой части не было. Эксперты отметили низкое качество сборки.
Очень похожий, если не идентичный БПЛА саперы Национальной полиции нашли 25 июля на юге Сумской области. Взрывотехники обнаружили, что он относится к ударному классу, и обезвредили угрозу
detroytred написав:Ахрєнєть!)) Тільки обов'язково в наступній відповіді вкажіть, що ви дійсно не тролите. Бо я серйозно веду діалог.
Моя реакция на ваш пост аналогичная. Вы в состоянии дать ответ на простой вопрос. Был запрос на посла (посольство) обоснованний законом о доступе к публичной информации. Какие нормы закона, на которые ссылался заявитель, нарушил отвечающий ?
detroytred написав:Тепер беремо Залужного. Він хто --- ГК. Посадовець, який вимагав від як підлеглих, так і закликав громадян. Високопосадовець. З розряду відповідальних за країну, громадян, підлеглих масштабу сил оборони. І випадок оцей у нього з ким????
Он должностное лицо, которое возглавляет посольство. Вопросы в запросе были касающиеся МИД; документов, которые в МИД хранятся ?
Ніякі норми законів відповідач не порушив. Ваше це питання до мене абсолютно недоречне, бо я не стверджував про порушення закону відповідачем, навпаки - не раз вказав, що розгляд йде не в цій площині. Тому ваша реакція і питання абсолютно недоречні. Оце вперте чергове намагання підмінити предмет, про який я вів мову.
У відповіді вказано, що посольство не володіє інформацією, тому згідно Закону має право відмовити у задоволенні запиту, і тому відмовляє. Посольство. Підпис - посол Залужний. Відповів за посольство. Що воно не має інформації. Посольство. Все по Закону.
А от по моралі ніщо не заважало дописати, відповісти Громадському далі послу Залужному -- від себе особисто. Не від імені посольства, а від імені Залужного -- наприклад, гр. Залужний відносно припущень, висловлених в інтерв'ю Червинського, повідомляє, що операція була погоджена (не погоджена)... Уж окремим листом точно міг надати відповідь. Окремим листом від себе особисто. Громадському. Отже ж точно бачив цей запит. А не морозитися мовчанням, обмежившись, що посольство не володіє інформацією = відлуп. І це навіть за умов, що запит саме до посольства, а не до Залужного на адресу посольства лише, як адреси його знаходження.
На моє питання (не тролите? Порівнюючи мої відповіді з відсутністю відповідей Залужним і урівнюючі спілкування ноунеймів на форумі з публічною резонансною справою, по якій люди загинули, чоловік знаходився за гратами) не відповіли, хоча я наполягав. А свої продовжили задавати.
serg1974 написав:А насчет второго видео где пара поехала отдыхать в Квасы— ну так явно сойти решился боец. Или в Украине негде отдохнуть и чтоб не в 30 или меньше от границы ?
это какая статья УК "хотел нелегально перейти границу"? так любого можно повязать с формулировкой "хотел ограбить банк". Надо было следить за ним и ловить с поличным. Им за что деньги платят, угадывать хотелки?
анекдот такой в советское время был "садите тогда и за изнасилование, прибор же имеется"
«Привязали меня к дереву, говорят: “Ну все, сейчас тебя обнулять будут”. А рядом в яме уже 20–30 трупов лежат» — исповедь дезертира «Неделю назад дома смотрел аниме, а тут отправляют на передовую»
Осенью 2023 года ночью вышел из дома в ближайший магазин, остановилась патрульная машина, спросили документы. Паспорта с собой не было, поехали в отдел. Начали меня пробивать, сказали, что на меня есть повестка, вручили похожую на нее бумажку — мобилизационное предписание или что-то такое. «Ну всё, говорят, через три дня “на передок“ поедешь. Мобилизация закончилась? Мобилизация не заканчивалась. Где указ об отмене мобилизации? Она идет, просто выборочно, когда надо. Вот на тебя повестка есть. Почему ты в военкомат не являлся?»
И они якобы сжалились надо мной: «Иди, подпиши контракт. На Яблочкова <призывной пункт в Москве — The Insider> можешь съездить. Контракт подпишешь — будешь где-нибудь в больнице помогать». Я пришел домой, когда отпустили, посидел, подумал до утра, всё взвесил. Думаю — ну, если уж меня отправляют, то какая разница? Пойду контракт подпишу, может, прокатит. В субботу я подписал контракт, во вторник уже была отправка. Меня отправили в штурмовую роту. Примерно через неделю я был уже на самом «передке».
Я вообще ничего тогда не понимал. Неделю назад сидел дома, смотрел аниме, всякие стримы, работал, вел обычную жизнь, а тут меня уже куда-то в Украину отправляют.
Первые два-три дня мы размещались, нас не трогали, а потом начали отправлять на позиции окапываться. Грубо говоря, 500 метров открытых до поселка, и вот эти 500 метров ты никак не пройдешь. По открытой местности там один пулеметный расчет стоит, он может 100 человек загасить. Единственное укрытие — подбитый танк. И у наших гениальных командиров было такое решение: давайте мы до танка будем окапываться, а оттуда — перевалочный пункт и вперед. Невероятно тупое решение, ведь что 250 метров «открытки», что 500 — вообще разницы никакой нет. 30 секунд на открытой местности находишься — и тебя уже «петушат».
Вот первых пацанов отправили туда. По пятеркам, как сейчас помню: четыре пятерки отправили. Все 20 человек полегли в этот же вечер. Никто не вышел. Никто даже не дошел до этого танка. На следующий день снова отправили — еще 20 человек. Они тоже не дошли.
Отправили 20 пацанов. Никто не вернулся. Следом еще 20. Они тоже не дошли The Insider верифицировал личность военного и подтвердил, что он действительно сбежал с фронта. https://theins.press/confession/273225
Успіх написав:ідбити у держави 80 000$+!!! якщо пішов би у штурмовики
І скількох людей Ви таких знаєте. Будь ласка цифру, бажано ще додати з напркилад 20 рот, кількісно щоб розуміти.
Ви ж маєте розуміти, що це грубий тролінг Але!!! Але, якщо "бігти попереду кобили", то - "можливо все!" Тобто, якщо б умовний Флаймен пішов в ЗСУ і записався в штурмовики/піхоту, а тоді ВЕСЬ ЧАС всюди по власному бажанні рвався в бій/на нуль, то йому в його бажанні б не відмовляли! І тому мав би майже всі місяці "повної зайнятості")) - відповідно і повної премії(100К/міс, а останні 3міс - то і взагалі всі 170К/міс)
Успіх написав:Щось реально починає тошнити від того рабства/від того ставлення до людей... - що до військових, а що до цивільних...
Одна справа тут потролити один одного... - а зовсім інша "впровадження рабовласницького життя".
Детройт пише - "матриця"... "колія"...
І, наче, вже всі питання/проблеми вивели тут на поверхню/озвучили їх...
А рішення? Вирішення цих проблем - як? Як їх вирішити?
Чи "проти системи не попреш/не зламаєш?"
Невже пересічні "слабкі/безхребетні?"
Чи справа не в цьому?
А в чому ж тоді?
Відповідь проста, як двері. І повним ходом практикується))) Окремому пересічному на порядки легше витрати зусилля у боротьбі на конкретно себе і отримати конкретно собі результат, ніж витрати на порядок більше зусиль у боротьбі за загальний результат для усіх і ще під питанням буде досягнуто результат чи ні. Бо для об'єднання мас людей потрібно мати об'єктивні та суб'єктивні фактори для цього об'єднання. А не тільки наявність хрєнової ситуації для всіх.
Коротше: *рятуйся хто може* набагато превалює над *давайте разом*))
Воно то так(кожен сам за себе/окремо - то результат для себе легше здобути)
Тому виходить, що я все ж таки хочу отримати відповідь на питання "як зламати систему"? Для всіх. Всіма разом(або й не всіма), але "для всіх" результат.
Мабуть задача не реальна?(хоча теоретично - можна) А от на практиці...
От не дає спокою думка: скільки на Марсі пішло в сзч? 100К? 300К? Чому з отих тисяч марсіан-втікачів не збереться/об'єднається хоч всього лиш 50-100 самотніх(які без сімей/їм нічого втрачати), озлоблених на систему марсіан і не почнуть наводити лад/творити правосуддя? Вони ж то озлоблені не на простих пересічних, тож пересічні - не постраждають!
Чому лише всі герої за чаркою оковитої, або просто у розмовах на перекурах? Чому немає так, як у американських фільмах(хоч це легко може бути і в реалі) - що зібрались 10-20 крутих хлопців/колишніх спецназівців і вперед творити правосуддя!(тільки акуратно/по-тихому)
Успіх написав:Чому з отих тисяч марсіан-втікачів не збереться/об'єднається хоч всього лиш 50-100 самотніх(які без сімей/їм нічого втрачати), озлоблених на систему марсіан і не почнуть наводити лад/творити правосуддя? Вони ж то озлоблені не на простих пересічних, тож пересічні - не постраждають!
Чому лише всі герої за чаркою оковитої, або просто у розмовах на перекурах?
Україна є країна кріпаків
У кожного своє життя Кому з вас хочеться свободи Роки ідуть і забуття А інші мають нагороди Їсти у стійло нам жбурнули Наїлася смачно худоба А дійсно всі міцно заснули
Є шкірою давно вже роба
Картати марно і даремно Руки і ноги не працюють А в цій оселі давно темно Їх очі сліпнуть вуха не чують Написано багато різних Акценти основне наголоси
Криків марно і слів слізних Рішучість в Бога попроси Інакше просто не зостатися Поступ до волі то твій шлях Аби як йти ліпше сховатися Коли назвався ти кріпак Іти й нічого не боятися Встати з колін і нести гордо стяг
fler написав:З його слів: за тридцять три доби під Вовчанськом з їхньої роти (десантно-штурмова) лишилося двоє - він та ще один. Решта - це 200 та 300. Отже, це підтверджує тезу про те, що звичайний ухилянт може стати нормальним військовим і навіть вижити у штурмах.
Це звичайно шедевр від fler. З цього вийде прекрасне гасло для плакату: Ухилянти, не бійтесь мобілізації! У вас завжди є 2% на виживання!
Для особливо обдарованих виділила кольором. Взагалі мої пости розраховані на людей, здатних мислити, рахувати й робити висновки самостійно. Але andrijk777, dimo_On та ще деяким це незбагненно.