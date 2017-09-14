Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:14

К.Л.: - Скажи, чому маємо йти мобілізуватися саме в Третю штурмову? Давай-но хвилинку агітації: розкажи три головні плюси Третьої штурмової бригади.Р.Г.: - Моя особиста думка. Це бригада топ. По-перше, наше командування – топ, ми відходимо від уставщини якоїсь совкової. По-друге, наше забезпечення. По-третє, колектив, люди, які в цій бригаді є, до якої я долучився, уже був якийсь колектив, частиною колективу якого ми стали, тих, хто прийшов пізніше. І формується уся ця бригада. Це просто нереальні особистості, кожен – зі своєю історією, зі своєю мотивацією, ну це топ для мене.__________________В.Л.: - Якщо хочу – я залишаюся, але якщо я не хочу, то можу піти… Як ти гадаєш, це спрацювало б чи ні?Р.Г.: - Можливо так, для основної маси, можливо, це була б якась мотивація, розуміння: рік чи два – і він вільний. Але у нас весь колектив, коли пішли перші розмови про демобілізацію через якийсь там певний період, все одно ми розуміємо, що ми залишаємося до кінця.___________________________В.Л.: - Особисто для тебе, ти в минулому – абсолютно цивільна людина, максимально цивільна, ось ти в армії, на такій посаді робиш такі важливі речі. В тебе немає такого, що ти не знаєш, скільки ще часу тобі бути в цих обставинах, це якось не деморалізує тебе, не виснажує? Чи в тебе нормально з цим?Р.Г.: - Я думаю, що колектив дуже багато чого вирішує. Якби я був там якось сам по собі, то уже напевно що перегорів би давно. А так, я навіть приїжджаю у відпустку до дружини, за якою сумував, і там хотілось відпочити і ще щось, ще щось, купа всіляких «розвлєкух». Але проходить буквально тиждень – і я тупо сплю і бачу, як я з пацанами віджую десь. І повертаєшся вмотивований – далі працювати.От і вся різниця між вами.Ви бажаєте додому, а точ такий бувший цивільний (який до речі після вліцею категорично свідомо ні за що не бажав у армію) тепер *Але проходить буквально тиждень – і я тупо сплю і бачу, як я з пацанами віджую десь.*В своєму середовищі...А у вашій частині він би таким не став.