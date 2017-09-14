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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 927492759276927792789279>
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 07:16

По подсчетам издания Forbes, в июле украинские силы впервые нанесли по территории России больше ударов беспилотниками, чем армия РФ — по Украине.

В публикации, которую подготовил эксперт по вопросам боевых дронов Дэвид Хэмблинг, сказано, что в прошедшем месяце Россия направила по украинским целям 426 дронов-камикадзе, в то время как Украина ответила 520 такими беспилотниками. Автор ссылается на данные OSINT-аналитического аккаунта Shahed Tracker в сети Х (бывший твиттер).

По мнению Хэмблинга, «Россия, вероятно, не столь эффективно может сбивать атакующие дроны, и похоже, что украинские удары наносят больший экономический ущерб нефтеперерабатывающим заводам и другим объектам».

«Украина, возможно, завоевывает превосходство в стратегической войне дронов дальнего радиуса действия — и президент Зеленский обещает появление большего числа еще лучших ударных дронов», — отмечает эксперт.

Он пишет, что сейчас Россия производит около 120 ракет в месяц — и примерно такое же их число ежемесячно выпускает по целям в Украине. При этом ударные дроны типа «шахед» при низкой стоимости позволяют ей наносить удары на большом расстоянии, более 1,5 тыс. км., а возможно — и до 3 тыс. км.

В рамках одного удара Россия как правило выпускает до 30 «шахедов», но в Украине их отслеживает целая сеть микрофонов, которые настроены на характерный «мопедный» звук моторов. Затем их сбивают мобильные группы ПВО, вооруженные тяжелыми пулеметами.

Многие такие беспилотники также уничтожают зенитные ракеты, а часть сбивают с курса системы радиоэлектронной борьбы, сказано в публикации.

По данным автора, Украина как правило сбивает 90% «шахедов», а иногда и все 100%. Хотя некоторые беспилотники все равно наносят ущерб, эта угроза, похоже не увеличивается, считает автор.

В ответ Украина разработала большое число своих собственных ударных дронов: по данным экспертов, она применяет по меньшей мере 22 модификации беспилотников — от переработанных легкомоторных самолетов до устройств, оборудованных реактивными двигателями.

В последние недели Украина часто осуществляет массированные атаки российских объектов своими беспилотниками, которые иногда сопровождаются ударами при помощи ракет западного производства, пишет Forbes.

По подсчетам автора, в июле Украина резко увеличила число таких ударов: их было 524 по сравнению с примерно 200 в июне и мае.

Эти атаки были направлены как против российских энергетических объектов, так и авиабаз, что ставит армию РФ перед непростым выбором: отводить ли системы ПВО с линии фронта и какие именно цели защищать в первую очередь.

В декабре прошлого года министр стратегической промышленности Украины Александр Камышин заявил, что в 2024-м он намерен обеспечить производство 10 тыс. ударных дронов, то есть более 830 в месяц.

Пока Украина не смогла превысить цифру в примерно 600 беспилотников, выпущенных Россией по целям в Украине в марте и декабре. Однако показатели июля могут свидетельствовать о переломе в войне дронов, считает автор.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 07:38

  Успіх написав:Чому немає так...


Тому що не треба недооцінювати систему державотворення. Вона відпрацьована століттями. І існує автоматично, мабуть навіть без свідомих дій суб'єктів. Такий собі самозахист системи.

Тих, хто здатен (готовий на все...) і має зачатки отакого бажання, вдосталь...
Але система їх зарання концентрує в окремі частини, підрозділи.
Від спецпризначенців до цілих бригад (3-я, Азов).
Вони в тому середовищі, де все правильно-справедливо...
При справі. Мають вихід своїм бажанням. Спрямований на ворогів...
І в єжових рукавичках свої командирів.
Вони в своєму світі. В справедливому. Удовлєтворєні...

І озирніться навкруги себе)))
Якщо до вас потрапить випадково один-два отаких, то ... вони замість чекати-шукати ще умовно 18 таких же, самі перейдуть в 3-ю; або банально отримають поранення, бо ризикові, не мають отого оснащення-забезпеченя-підтримки-умов для своєї "ризикової" (безбашенної)) душі.

Коротше --- все закономірно.
Той же принцип.
Що одному легше... Для себе.

Що групі. Створити навіть бригаду(-ди).
А суспільству? Створити країну? -- тут вже необхідні об'єктивні умови.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 07:43

  vitaliiangel написав:

Треба грант на 500 млрд грн у валюті на вересень 2024
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 07:47

  Успіх написав:Тому виходить, що я все ж таки хочу отримати відповідь на питання "як зламати систему"? :D

Что за привычка все ломать?
Подумайте лучше, как создать новую систему, которая будет эффективнее старой. Если получится что-то одновременно эффективное и гуманное, старая система отомрет сама.
Только реалистично, а не в стиле "за все хорошее против всего плохого".
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 07:49

  Бетон написав:Україна під час війни витратила на суддів у відставці майже 10 млрд грн, — Слідство. Інфо

Зараз прослідковується тенденція, що сумнівні служителі намагаються втекти на почесну «пенсію», щоб уникнути звільнення через непроходження кваліфікаційного оцінювання.

Лише за рік у відставку пішли 239 суддів. У деяких суддів ці виплати можуть сягати сотень тисяч гривень на місяць.

Вірно, навіщо витрачати на "ресурс" який не містить користі.
Чим суддя ,окрім назви , відрізняється від умовного тракториста ? Хіба що своїм статусом і все життя зневажає інших кому обирає ту чи іншу статтю Закону.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 07:55

  Бетон написав:⚡️Ще один тендерний скандал на 1,75 млрд.грн.

Головний військовий цвинтар будуватиме компанія, створена через день після оголошення тендера..

Перша черга будівництва меморіального кладовища обійдеться державі у 1,8 млрд грн.
Переможцем став консорціум «Білдінг Юа» з Києва.

А це вам куди і як йдуть податки. 70/30

Ніхто не сумнівається, Масштаби Будівництва вражають.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:12

За крок до неймовірного перевороту думок!©

  Дюрі-бачі написав:в сзч йдуть люди не з тим характером
В мої снах)) де один успішний марсіанський воїн :D пересікається з багатьма різними... з різних груп... - то сниться, що переважно в сзч йдуть найбільші пофігісти за усіх. Яким на все пох.
Ну, і як правило, на рішучий крок їх підштовхує якась несправдлива ситуація.
  Дюрі-бачі написав:Але якщо б найшовся якийсь агент кремля, то міг би їх зорганізувати
Краще б НЕ агент ворога, а "простий свій штурмовик" і ще до повномасштабної...
Були ж під час АТО/ОСС теж озлоблені на Дебальцівські котли і т.п.... - але чомусь ніхто не організувався/не об'єднанався і не помстився за цю несправедливість/кидалово?
  dimo_0n написав:И все СЗЧ - выходцы из стада, которых поймали бусики незламности
В моїх сна переважно сняться ті, які пішли до армії Марсу з самого початку! А деякі - то і добровольцями були пішли!
  dimo_0n написав:На что СЗЧ, как и ты - не способны без вожака.
Без вожака - так. Я неодноразово писав "нема організатора".
А без організатора - стадо просто порозходиться по лісі/домівках...

А на рахунок "как і ти" - то я теж вгорі наголошував "без сім'ї - кому нема чого втрачати"!
А в мене є кого втрачати... - тому максимум що можу, то повозмущатись на форумі :) а також і з побратимами під час перекурів/або сидінні в бліндажі :)

Питання просто було/стояло - "а де ж ті обезбашені/озлоблені одинаки/без сімей"?
  detroytred написав:Тому що не треба недооцінювати систему державотворення. Вона відпрацьована століттями. І існує автоматично, мабуть навіть без свідомих дій суб'єктів. Такий собі самозахист системи
Тобто, підходимо до висновку(як і завжди підходимо до цього висновку) що - "систему не зламати!"
Тобто:
Її можна поодиночно обійти...
Чи пристосуватись/частково прогнутись під неї...
А от зламати(страшне слово "зламати" - а насправді ж мається на увазі збудувати справедливу) систему - виходить що НЕ можливо?

Можливо хіба що лише в теорії(якщо всі зірки так складуться)
А в реалі - не можливо!(ми ж то знаємо/розуміємо що всі зірки так не складуться)

То що - отакий "край всесвіту"?
Ми до нього прийшли і побачили, що це вже край і далі - вже немає нічого?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:14

К.Л.: - Скажи, чому маємо йти мобілізуватися саме в Третю штурмову? Давай-но хвилинку агітації: розкажи три головні плюси Третьої штурмової бригади.

Р.Г.: - Моя особиста думка. Це бригада топ. По-перше, наше командування – топ, ми відходимо від уставщини якоїсь совкової. По-друге, наше забезпечення. По-третє, колектив, люди, які в цій бригаді є, до якої я долучився, уже був якийсь колектив, частиною колективу якого ми стали, тих, хто прийшов пізніше. І формується уся ця бригада. Це просто нереальні особистості, кожен – зі своєю історією, зі своєю мотивацією, ну це топ для мене.
__________________
В.Л.: - Якщо хочу – я залишаюся, але якщо я не хочу, то можу піти… Як ти гадаєш, це спрацювало б чи ні?

Р.Г.: - Можливо так, для основної маси, можливо, це була б якась мотивація, розуміння: рік чи два – і він вільний. Але у нас весь колектив, коли пішли перші розмови про демобілізацію через якийсь там певний період, все одно ми розуміємо, що ми залишаємося до кінця.
___________________________
В.Л.: - Особисто для тебе, ти в минулому – абсолютно цивільна людина, максимально цивільна, ось ти в армії, на такій посаді робиш такі важливі речі. В тебе немає такого, що ти не знаєш, скільки ще часу тобі бути в цих обставинах, це якось не деморалізує тебе, не виснажує? Чи в тебе нормально з цим?

Р.Г.: - Я думаю, що колектив дуже багато чого вирішує. Якби я був там якось сам по собі, то уже напевно що перегорів би давно. А так, я навіть приїжджаю у відпустку до дружини, за якою сумував, і там хотілось відпочити і ще щось, ще щось, купа всіляких «розвлєкух». Але проходить буквально тиждень – і я тупо сплю і бачу, як я з пацанами віджую десь. І повертаєшся вмотивований – далі працювати.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/382 ... movoi.html


От і вся різниця між вами.
Ви бажаєте додому, а точ такий бувший цивільний (який до речі після вліцею категорично свідомо ні за що не бажав у армію) тепер *Але проходить буквально тиждень – і я тупо сплю і бачу, як я з пацанами віджую десь.*

В своєму середовищі...
А у вашій частині він би таким не став.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:25

  Успіх написав:А от зламати(страшне слово "зламати" - а насправді ж мається на увазі збудувати справедливу) систему - виходить що НЕ можливо?

Вона вдосконалювалася століттями.

А умовно вам і Ко і 50-ти років нема.
Тобто щоб щось зламати-побудувати треба вивчити досвід за століття.
Як це робилося-робиться.

Там вказано, що зламати-побудувати систему можливо.
Тільки для цього треба мати можливості (інструменти та умови).
Першого у вас, у нас точно нема і не буде))))
Тому розмова не має сенсу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:31

  detroytred написав:Там вказано, що зламати-побудувати систему можливо.
Тільки для цього треба мати можливості (інструменти та умови).
Першого у вас, у нас точно нема і не буде))))
Тому розмова не має сенсу.
я думаю всё же проблемы в условиях. Большинство всё устраивает. Ухылянтов и сзч 0,5% от общего населения. А инструмента достаточно одного - несогласие. Что привело к революциям 1917 года? несогласие каждой прослойки населения с экономической политикой и хз ещё с чем. Царя не поддерживало даже ближайшее окружение. На него буквально давили, чтобы он отрёкся. Но согласия это не добавило, тёрки переместились в думу.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 02 сер, 2024 08:33, всього редагувалось 1 раз.
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