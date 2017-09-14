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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 92759276927792789279>
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:31

  vitaliiangel написав:То есть рано или поздно эти люди перестают отвечать требованиям и целям организации. Но в качестве работников музея (где десятилетия ничего не меняется) они идеальны.

Саме так.
Тому вони і залишаться бригадою (музеєм))))
І вони задоволені (при справі), і іншим є на що подивитися. І показувати їх комусь можна.

Консенсус. В організації. В суспільстві.
Якщо не якийсь форс-мажор і вже вони в управлінні організації, суспільства, а інші - в *музеях*.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:34

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Там вказано, що зламати-побудувати систему можливо.
Тільки для цього треба мати можливості (інструменти та умови).
Першого у вас, у нас точно нема і не буде))))
Тому розмова не має сенсу.
я думаю всё же проблемы в условиях. Большинство всё устраивает. Ухылянтов и сзч 0,5% от общего населения. А инструмента достаточно одного - несогласие. Что привело к революциям 1917 года? несогласие каждой прослойки населения с экономической политикой и хз ещё с чем.

Необхідно і те, і те.
Безумовно умови трохи більш важливі. Бо об'єктивні.

Незгода населення є наслідком, а не причиною.
Наслідком невідповідності...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:40

  detroytred написав:Незгода населення є наслідком, а не причиною.
Наслідком невідповідності...
это сложная взаимосвязь. дисбалансы сейчас огромные, фактически мы на внешнем финансировании и денег на длительную войну нет. Впереди гиперинфляция, безработица и центробежное движение регионов. Но большинство всё ещё согласны. Хотя им на уши вешают подмену понятий.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 02 сер, 2024 08:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:41

  vitaliiangel написав:у меня были такие работники живущие на работе. .


Виталя и его работники
Зображення

Ирпень 2018-2024.. Масло, холст.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 02 сер, 2024 08:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:46

  Успіх написав:
Чому з отих тисяч марсіан-втікачів не збереться/об'єднається хоч всього лиш 50-100 самотніх(які без сімей/їм нічого втрачати), озлоблених на систему марсіан і не почнуть наводити лад/творити правосуддя?
Вони ж то озлоблені не на простих пересічних, тож пересічні - не постраждають!

Чому лише всі герої за чаркою оковитої, або просто у розмовах на перекурах?
Чому немає так, як у американських фільмах(хоч це легко може бути і в реалі) - що зібрались 10-20 крутих хлопців/колишніх спецназівців і вперед творити правосуддя!(тільки акуратно/по-тихому)
якусь Ви друже несете прекрасную чушь. Про безкорисливих професіоналів іще й непонятним способом ієрархізованих. Спецназівці воюють ЗА владу, тому що у влади більше грошей).
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:50

  Banderlog написав:Спецназівці воюють ЗА владу, тому що у влади більше грошей).
не поэтому, а потому что деньги для большинства наивысшая ценность. Хоть за чёрта лысого будут воевать, лишь бы платил. А идейных успихов надо выбрасывать из ЗСУ. Мутят воду всё им не то. Какие то свободы... Человек раб денег. Точка.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:52

  Hotab написав:UA

несколькими тысячами тупых рагулей.


Так 100+ жеж…
А, точно, то не вы говорили. То Безугла и местные сумашедшие здесь.. :D

Сумасшедшая тусуется с первыми лицами военного руководства и власти. Она та, кого вы выгораживаете.
Кто Сумасшедшим у вас станет завтра?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:52

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:«Настоящих буйных мало – вот и нету вожаков».
хотаб буйный и что?

настоящій? чи фєйковий?

холява понюхает и скажет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:55

  detroytred написав:Ніякі норми законів відповідач не порушив. Ваше це питання до мене абсолютно недоречне, бо я не стверджував про порушення закону відповідачем, навпаки - не раз вказав, що розгляд йде не в цій площині.
Тому ваша реакція і питання абсолютно недоречні. Оце вперте чергове намагання підмінити предмет, про який я вів
мову.
У відповіді вказано, що посольство не володіє інформацією, тому згідно Закону має право відмовити у задоволенні запиту, і тому відмовляє. Посольство. Підпис - посол Залужний. Відповів за посольство. Що воно не має інформації. Посольство.
Все по Закону.

В этом моменте ситуация прояснилась. Залужный дал надлежащий ответ согласно закона, равно как и детройта нельзя назвать уклонистом согласно действующего законодательства.

Давайте теперь по моральной составляющей.

  detroytred написав:А от по моралі ніщо не заважало дописати, відповісти Громадському далі послу Залужному -- від себе особисто. Не від імені посольства, а від імені Залужного -- наприклад, гр. Залужний відносно припущень, висловлених в інтерв'ю Червинського, повідомляє, що операція була погоджена (не погоджена)...
Уж окремим листом точно міг надати відповідь. Окремим листом від себе особисто. Громадському. Отже ж точно бачив цей запит.


  detroytred написав:На моє питання (не тролите? Порівнюючи мої відповіді з відсутністю відповідей Залужним і урівнюючі спілкування ноунеймів на форумі з публічною резонансною справою, по якій люди загинули, чоловік знаходився за гратами) не відповіли, хоча я наполягав. А свої продовжили задавати.


Никнеймы на форуме пытаются достать вас (в контексте - почему вы не на фронте) и через моральную составляющую.
Аргументация где-то такая. В то время когда необученные бусифицированные гречкосеи отсвечивают в теплике и гибнут за Украину обученный военпенс отсиживается в тылу. Мог бы взять шинель и в окопы. Результат взываний для никнеймов отрицательный. Точно также и вы имеете отрицателный результат своих желаний по моральной составляющей от Залужного. При этом хочу отметить, что преса должна посылать адекватные обращения адресату. А не аргументируя из законом о доступе к публичной информации.

  detroytred написав:І це навіть за умов, що запит саме до посольства, а не до Залужного на адресу посольства лише, як адреси його знаходження.


Я не знаком с текстом запроса. Можете дать ссылку ? Но в любом случае это ваша очередная попытка поставить под сомнение правомерность ответа.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🤬 Ворог окупував Веселе та просунувся біля Лисичного, Іванівки, Сергіївки та Желанного - Deep State
Бетон
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