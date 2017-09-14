detroytred написав:Там вказано, що зламати-побудувати систему можливо. Тільки для цього треба мати можливості (інструменти та умови). Першого у вас, у нас точно нема і не буде)))) Тому розмова не має сенсу.
я думаю всё же проблемы в условиях. Большинство всё устраивает. Ухылянтов и сзч 0,5% от общего населения. А инструмента достаточно одного - несогласие. Что привело к революциям 1917 года? несогласие каждой прослойки населения с экономической политикой и хз ещё с чем.
Необхідно і те, і те. Безумовно умови трохи більш важливі. Бо об'єктивні.
Незгода населення є наслідком, а не причиною. Наслідком невідповідності...
detroytred написав:Незгода населення є наслідком, а не причиною. Наслідком невідповідності...
это сложная взаимосвязь. дисбалансы сейчас огромные, фактически мы на внешнем финансировании и денег на длительную войну нет. Впереди гиперинфляция, безработица и центробежное движение регионов. Но большинство всё ещё согласны. Хотя им на уши вешают подмену понятий.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 02 сер, 2024 08:41, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав: Чому з отих тисяч марсіан-втікачів не збереться/об'єднається хоч всього лиш 50-100 самотніх(які без сімей/їм нічого втрачати), озлоблених на систему марсіан і не почнуть наводити лад/творити правосуддя? Вони ж то озлоблені не на простих пересічних, тож пересічні - не постраждають!
Чому лише всі герої за чаркою оковитої, або просто у розмовах на перекурах? Чому немає так, як у американських фільмах(хоч це легко може бути і в реалі) - що зібрались 10-20 крутих хлопців/колишніх спецназівців і вперед творити правосуддя!(тільки акуратно/по-тихому)
якусь Ви друже несете прекрасную чушь. Про безкорисливих професіоналів іще й непонятним способом ієрархізованих. Спецназівці воюють ЗА владу, тому що у влади більше грошей).
Banderlog написав:Спецназівці воюють ЗА владу, тому що у влади більше грошей).
не поэтому, а потому что деньги для большинства наивысшая ценность. Хоть за чёрта лысого будут воевать, лишь бы платил. А идейных успихов надо выбрасывать из ЗСУ. Мутят воду всё им не то. Какие то свободы... Человек раб денег. Точка.
detroytred написав:Ніякі норми законів відповідач не порушив. Ваше це питання до мене абсолютно недоречне, бо я не стверджував про порушення закону відповідачем, навпаки - не раз вказав, що розгляд йде не в цій площині. Тому ваша реакція і питання абсолютно недоречні. Оце вперте чергове намагання підмінити предмет, про який я вів мову. У відповіді вказано, що посольство не володіє інформацією, тому згідно Закону має право відмовити у задоволенні запиту, і тому відмовляє. Посольство. Підпис - посол Залужний. Відповів за посольство. Що воно не має інформації. Посольство. Все по Закону.
В этом моменте ситуация прояснилась. Залужный дал надлежащий ответ согласно закона, равно как и детройта нельзя назвать уклонистом согласно действующего законодательства.
Давайте теперь по моральной составляющей.
detroytred написав:А от по моралі ніщо не заважало дописати, відповісти Громадському далі послу Залужному -- від себе особисто. Не від імені посольства, а від імені Залужного -- наприклад, гр. Залужний відносно припущень, висловлених в інтерв'ю Червинського, повідомляє, що операція була погоджена (не погоджена)... Уж окремим листом точно міг надати відповідь. Окремим листом від себе особисто. Громадському. Отже ж точно бачив цей запит.
detroytred написав:На моє питання (не тролите? Порівнюючи мої відповіді з відсутністю відповідей Залужним і урівнюючі спілкування ноунеймів на форумі з публічною резонансною справою, по якій люди загинули, чоловік знаходився за гратами) не відповіли, хоча я наполягав. А свої продовжили задавати.
Никнеймы на форуме пытаются достать вас (в контексте - почему вы не на фронте) и через моральную составляющую. Аргументация где-то такая. В то время когда необученные бусифицированные гречкосеи отсвечивают в теплике и гибнут за Украину обученный военпенс отсиживается в тылу. Мог бы взять шинель и в окопы. Результат взываний для никнеймов отрицательный. Точно также и вы имеете отрицателный результат своих желаний по моральной составляющей от Залужного. При этом хочу отметить, что преса должна посылать адекватные обращения адресату. А не аргументируя из законом о доступе к публичной информации.
detroytred написав:І це навіть за умов, що запит саме до посольства, а не до Залужного на адресу посольства лише, як адреси його знаходження.
Я не знаком с текстом запроса. Можете дать ссылку ? Но в любом случае это ваша очередная попытка поставить под сомнение правомерность ответа.