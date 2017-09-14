Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:29

tumos написав: detroytred написав: Ніякі норми законів відповідач не порушив. Ваше це питання до мене абсолютно недоречне, бо я не стверджував про порушення закону відповідачем, навпаки - не раз вказав, що розгляд йде не в цій площині.

Тому ваша реакція і питання абсолютно недоречні. Оце вперте чергове намагання підмінити предмет, про який я вів

мову.

У відповіді вказано, що посольство не володіє інформацією, тому згідно Закону має право відмовити у задоволенні запиту, і тому відмовляє. Посольство. Підпис - посол Залужний. Відповів за посольство. Що воно не має інформації. Посольство.

Все по Закону.

Ніякі норми законів відповідач не порушив. Ваше це питання до мене абсолютно недоречне, бо я не стверджував про порушення закону відповідачем, навпаки - не раз вказав, що розгляд йде не в цій площині.Тому ваша реакція і питання абсолютно недоречні. Оце вперте чергове намагання підмінити предмет, про який я вівмову.У відповіді вказано, що посольство не володіє інформацією, тому згідно Закону має право відмовити у задоволенні запиту, і тому відмовляє. Посольство. Підпис - посол Залужний. Відповів за посольство. Що воно не має інформації. Посольство.Все по Закону.

В этом моменте ситуация прояснилась. Залужный дал надлежащий ответ согласно закона, равно как и детройта нельзя назвать уклонистом согласно действующего законодательства.



Давайте теперь по моральной составляющей.



detroytred написав: А от по моралі ніщо не заважало дописати, відповісти Громадському далі послу Залужному -- від себе особисто. Не від імені посольства, а від імені Залужного -- наприклад, гр. Залужний відносно припущень, висловлених в інтерв'ю Червинського, повідомляє, що операція була погоджена (не погоджена)...

Уж окремим листом точно міг надати відповідь. Окремим листом від себе особисто. Громадському. Отже ж точно бачив цей запит.

А от по моралі ніщо не заважало дописати, відповісти Громадському далі послу Залужному -- від себе особисто. Не від імені посольства, а від імені Залужного -- наприклад, гр. Залужний відносно припущень, висловлених в інтерв'ю Червинського, повідомляє, що операція була погоджена (не погоджена)...Уж окремим листом точно міг надати відповідь. Окремим листом від себе особисто. Громадському. Отже ж точно бачив цей запит.



detroytred написав: На моє питання (не тролите? Порівнюючи мої відповіді з відсутністю відповідей Залужним і урівнюючі спілкування ноунеймів на форумі з публічною резонансною справою, по якій люди загинули, чоловік знаходився за гратами) не відповіли, хоча я наполягав. А свої продовжили задавати. На моє питання (не тролите? Порівнюючи мої відповіді з відсутністю відповідей Залужним і урівнюючі спілкування ноунеймів на форумі з публічною резонансною справою, по якій люди загинули, чоловік знаходився за гратами) не відповіли, хоча я наполягав. А свої продовжили задавати.



Никнеймы на форуме пытаются достать вас (в контексте - почему вы не на фронте) и через моральную составляющую.

Аргументация где-то такая. В то время когда необученные бусифицированные гречкосеи отсвечивают в теплике и гибнут за Украину обученный военпенс отсиживается в тылу. Мог бы взять шинель и в окопы. Результат взываний для никнеймов отрицательный. Точно также и вы имеете отрицателный результат своих желаний по моральной составляющей от Залужного. При этом хочу отметить, что преса должна посылать адекватные обращения адресату. А не аргументируя из законом о доступе к публичной информации.



detroytred написав: І це навіть за умов, що запит саме до посольства, а не до Залужного на адресу посольства лише, як адреси його знаходження.

І це навіть за умов, що запит саме до посольства, а не до Залужного на адресу посольства лише, як адреси його знаходження.



Я не знаком с текстом запроса. Можете дать ссылку ? Но в любом случае это ваша очередная попытка поставить под сомнение правомерность ответа. В этом моменте ситуация прояснилась. Залужный дал надлежащий ответ согласно закона, равно как и детройта нельзя назвать уклонистом согласно действующего законодательства.Давайте теперь по моральной составляющей.Никнеймы на форуме пытаются достать вас (в контексте - почему вы не на фронте) и через моральную составляющую.Аргументация где-то такая. В то время когда необученные бусифицированные гречкосеи отсвечивают в теплике и гибнут за Украину обученный военпенс отсиживается в тылу. Мог бы взять шинель и в окопы. Результат взываний для никнеймов отрицательный. Точно также и вы имеете отрицателный результат своих желаний по моральной составляющей от Залужного. При этом хочу отметить, что преса должна посылать адекватные обращения адресату. А не аргументируя из законом о доступе к публичной информации.Я не знаком с текстом запроса. Можете дать ссылку ? Но в любом случае это ваша очередная попытка поставить под сомнение правомерность ответа.

Офігеть...Ви відповіді мої читаєте?1. З юридичною площиною не було ніяких питань. Одразу. Не вигадуйте, що от тільки зараз розібрались.2. Втретє підкреслюю -- від мене є відповіді-пояснення на запити в мій бік, а від Залужного - відлуп.Різницю бачите?3. Це апофігєй. Детройт вже раз -надцять чітко визначив, що він не герой, не херой, не патріот тощо, і не претендує на шану, повагу, славу тощо; ніяких вимог до інших таких же не висуває. Звичайний обиватель. Але той, що керується законами.Мораль захисника для нього скінчилася з підписом ринкового Контракту. Суто контракт відтоді. Вся мораль у тому Контракті.Нема причин для звернення до нього гречкосія з претензіями по моралі.А хто Залужний-то???!!!І які вимоги він висував до підлеглих та інших громадян? Що співав за честь, совість, обов'язок і т.д.?І по якій справі до Залужного звертається Червинський, суспільство, газета??? По якій?По справі, де ж загиблі, людина за гратами.4. *Но в любом случае это ваша очередная попытка поставить под сомнение правомерность ответа.* --- ви ключове слово "навіть" не бачите?"І це навіть за умов, що запит саме до посольства, а не до Залужного на адресу посольства лише, як адреси його знаходження."Тобто якщо запит навіть до посольства, то це все рівно не міняє суті --- відлуп від Залужного.