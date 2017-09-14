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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9276927792789279>
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 08:55

За крок до ...©

  Сибарит написав:
  Успіх написав:Тому виходить, що я все ж таки хочу отримати відповідь на питання "як зламати систему"? :D

Что за привычка все ломать?
Подумайте лучше, как создать новую систему, которая будет эффективнее старой. Если получится что-то одновременно эффективное и гуманное, старая система отомрет сама.
Только реалистично, а не в стиле "за все хорошее против всего плохого".

А хіба дають/чи хоч прислухаються до нових ідей/пропозицій?
На верху - їм і так добре, то для чого вони будуть щось змінювати?
Умовному комбригу/комдіву/комбату - і так добре сидіти в "підземельних кабінетах" - бавитись в умовних директорів підприємств/заводів/фабрик..
Вони що - мучаться в таких умовах, як піхота? Чи ризикують своїм життям/здоров'ям, як піхота?
Отож!

А ще можна провести паралелі і з іншим... >>>
От скільки попридумували різних штук:
- двигуни на воді/на використаній олії/ та взагалі, на всякій фігні))
- і всякі штуки, які працюють від сонячної енергії
- і взагалі, купу всякої всячини попридумували, яка дешева і легко замінить/знецінитт нафту... і т.п.
Але ж не вигідно "масонам" це внедряти))

То хто ж буде в армії щось змінювати і для чого?(якщо усім вистостоящим - і так добре/золоте джерело)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А рішення?
Вирішення цих проблем - як?
Як їх вирішити?
Чи "проти системи не попреш/не зламаєш?"
Невже пересічні "слабкі/безхребетні?"
Чи справа не в цьому?

на фото наша "еліта", цивільні та військові. Вгадайте хто є хто
Свавілля від ТЦК і прикордонників з поліцією дуже вдало грає на руку верхам, здиби на нуль єднання весни 2022. Тепер цивільні на вулицях шарахаються від пікселя, замість того щоб разом підходити до ВДА і задавати незручні питання про фортифікації, тендери і т.д.
Зображення
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 02 сер, 2024 09:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:17

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Спецназівці воюють ЗА владу, тому що у влади більше грошей).
не поэтому, а потому что деньги для большинства наивысшая ценность. Хоть за чёрта лысого будут воевать, лишь бы платил. А идейных успихов надо выбрасывать из ЗСУ. Мутят воду всё им не то. Какие то свободы... Человек раб денег. Точка.
кінчиться війна виженуть. Шо іще за дивна точка? В нас капіталізм чи шо?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:22

  Banderlog написав:В нас капіталізм чи шо?
у нас феодализм с искажением человеческих ценностей в сторону социально значимых вещей (айфон, джип, брэндовая одежда) и физ.потребностей (еда, сон, секс). Другими словами деградация. Ну-с оспорьте...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:24

Раб, лопата, пісок... - світле майбутнє!)))

  Banderlog написав:якусь Ви друже несете прекрасную чушь. Про безкорисливих професіоналів іще й непонятним способом ієрархізованих. Спецназівці воюють ЗА владу, тому що у влади більше грошей).
Я грубо натякаю на обезбашених, яким з'їхав дах і в них загострене відчуття справедливості))
Натякаю на "одиноких вовків", які злі на систему і їм нема чого втрачати, крім свого життя.
А так, як вони обезбашені - то і життя для них обміняти на справедливість - як два пальці об асфальт))
Ну є ж такі!
Хіба нема? :)
  vitaliiangel написав:А идейных успихов надо выбрасывать из ЗСУ. Мутят воду всё им не то. Какие то свободы... Человек раб денег. Точка.
Отож!))
Нах треба звільняти!
І то треба було звільняти, як тільки почали такі Успіхи "піднімати голову!" :D
Нікуя собі - захотіли вони свободи?))
Лопати в руки і в піщаний кар'єр! :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А хіба дають/чи хоч прислухаються до нових ідей/пропозицій?
На верху - їм і так добре, то для чого вони будуть щось змінювати?
Умовному комбригу/комдіву/комбату - і так добре сидіти в "підземельних кабінетах" - бавитись в умовних директорів підприємств/заводів/фабрик..
Вони що - мучаться в таких умовах, як піхота? Чи ризикують своїм життям/здоров'ям, як піхота?
Отож!

Знаешь шо? А чого ты не в комбригах? Може тре стати більш кмітливим, глядишь и наладится жизнь то... Но скорее всего нужно будет премию отдавать. Но то уже как грится - каждій товар имеет цену.
Цена брони на год - 5-7К зелени. Це дето 200-300К гривняхи. Или 1-2 месяца нуля с вероятностью остаться целым около 2-3% со слов тетки fler...
А ты дальше ноешь как плохо и ложишь премию на депозит....
Вот и ДУМАЙ-ТЕ. как ты любишь заканчивать свои посты...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:29

  tumos написав:
  detroytred написав:Ніякі норми законів відповідач не порушив. Ваше це питання до мене абсолютно недоречне, бо я не стверджував про порушення закону відповідачем, навпаки - не раз вказав, що розгляд йде не в цій площині.
Тому ваша реакція і питання абсолютно недоречні. Оце вперте чергове намагання підмінити предмет, про який я вів
мову.
У відповіді вказано, що посольство не володіє інформацією, тому згідно Закону має право відмовити у задоволенні запиту, і тому відмовляє. Посольство. Підпис - посол Залужний. Відповів за посольство. Що воно не має інформації. Посольство.
Все по Закону.

В этом моменте ситуация прояснилась. Залужный дал надлежащий ответ согласно закона, равно как и детройта нельзя назвать уклонистом согласно действующего законодательства.

Давайте теперь по моральной составляющей.

  detroytred написав:А от по моралі ніщо не заважало дописати, відповісти Громадському далі послу Залужному -- від себе особисто. Не від імені посольства, а від імені Залужного -- наприклад, гр. Залужний відносно припущень, висловлених в інтерв'ю Червинського, повідомляє, що операція була погоджена (не погоджена)...
Уж окремим листом точно міг надати відповідь. Окремим листом від себе особисто. Громадському. Отже ж точно бачив цей запит.


  detroytred написав:На моє питання (не тролите? Порівнюючи мої відповіді з відсутністю відповідей Залужним і урівнюючі спілкування ноунеймів на форумі з публічною резонансною справою, по якій люди загинули, чоловік знаходився за гратами) не відповіли, хоча я наполягав. А свої продовжили задавати.


Никнеймы на форуме пытаются достать вас (в контексте - почему вы не на фронте) и через моральную составляющую.
Аргументация где-то такая. В то время когда необученные бусифицированные гречкосеи отсвечивают в теплике и гибнут за Украину обученный военпенс отсиживается в тылу. Мог бы взять шинель и в окопы. Результат взываний для никнеймов отрицательный. Точно также и вы имеете отрицателный результат своих желаний по моральной составляющей от Залужного. При этом хочу отметить, что преса должна посылать адекватные обращения адресату. А не аргументируя из законом о доступе к публичной информации.

  detroytred написав:І це навіть за умов, що запит саме до посольства, а не до Залужного на адресу посольства лише, як адреси його знаходження.


Я не знаком с текстом запроса. Можете дать ссылку ? Но в любом случае это ваша очередная попытка поставить под сомнение правомерность ответа.

Офігеть...
Ви відповіді мої читаєте?
1. З юридичною площиною не було ніяких питань. Одразу. Не вигадуйте, що от тільки зараз розібрались.

2. Втретє підкреслюю -- від мене є відповіді-пояснення на запити в мій бік, а від Залужного - відлуп.
Різницю бачите?

3. Це апофігєй. Детройт вже раз -надцять чітко визначив, що він не герой, не херой, не патріот тощо, і не претендує на шану, повагу, славу тощо; ніяких вимог до інших таких же не висуває. Звичайний обиватель. Але той, що керується законами.
Мораль захисника для нього скінчилася з підписом ринкового Контракту. Суто контракт відтоді. Вся мораль у тому Контракті.
Нема причин для звернення до нього гречкосія з претензіями по моралі.

А хто Залужний-то???!!!
І які вимоги він висував до підлеглих та інших громадян? Що співав за честь, совість, обов'язок і т.д.?
І по якій справі до Залужного звертається Червинський, суспільство, газета??? По якій?
По справі, де ж загиблі, людина за гратами.

4. *Но в любом случае это ваша очередная попытка поставить под сомнение правомерность ответа.* --- ви ключове слово "навіть" не бачите?
"І це навіть за умов, що запит саме до посольства, а не до Залужного на адресу посольства лише, як адреси його знаходження."
Тобто якщо запит навіть до посольства, то це все рівно не міняє суті --- відлуп від Залужного.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 сер, 2024 09:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Я грубо натякаю на обезбашених, яким з'їхав дах і в них загострене відчуття справедливості))
Натякаю на "одиноких вовків", які злі на систему і їм нема чого втрачати, крім свого життя.
А так, як вони обезбашені - то і життя для них обміняти на справедливість - як два пальці об асфальт))
Ну є ж такі!
Це ти про киллера Фарион?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:36

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:В нас капіталізм чи шо?
у нас феодализм с искажением человеческих ценностей в сторону социально значимых вещей (айфон, джип, брэндовая одежда) и физ.потребностей (еда, сон, секс). Другими словами деградация. Ну-с оспорьте...
льогко. Нема феодалів. Нема монарха. Шо феодалізм на порожньому місці не народжується. Потрібна аристократія випестувана століттями і духовенство. Треба мінімум тисячу родів воїнів в 3 4 поколіннях.
Щоб керував "залужний" і загинув на війні потім керував його син і загинув на війні потім його внук і загинув то правнук вже буде феодалом) а поки нами керує актор поставлений олігархами , і джерело влади не Бог а якийсь нічим не пікріплениц голос народу...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:37

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:В нас капіталізм чи шо?
у нас феодализм с искажением человеческих ценностей в сторону социально значимых вещей (айфон, джип, брэндовая одежда) и физ.потребностей (еда, сон, секс). Другими словами деградация. Ну-с оспорьте...

Оспорю.

Друге (сон, їжа і т.д.) - це базові потреби. Для всіх устріїв суспільств. Нижча ступінь піраміди Маслоу.

А перше -- Матриця. Вища ступінь, ніж первобитний, рабовласницький, феодальний і навіть капіталістичний устрій.
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