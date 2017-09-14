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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9276927792789279
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:39

  Banderlog написав:Нема феодалів
они мимикрировали в чиновников. Да должность не передаётся по наследству и когорта феодалов меняется примерно раз в 5 лет, но суть та же, они вершат судьбами миллионов. Чего стоит запрет на выезд м 18-60. Или ваша с долярчиком служба "до победы".
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:43

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Нема феодалів
они мимикрировали в чиновников. Да должность не передаётся по наследству и когорта феодалов меняется примерно раз в 5 лет, но суть та же, они вершат судьбами миллионов. Чего стоит запрет на выезд м 18-60. Или ваша с долярчиком служба "до победы".
це демократія. Народ тіки за. І за бусифікацію , головне щоб лічно не коснулось. Ідея демобілізації не популярна в народі)
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:44

  vitaliiangel написав:
  Banderlog написав:Нема феодалів
они мимикрировали в чиновников. Да должность не передаётся по наследству и когорта феодалов меняется примерно раз в 5 лет, но суть та же, они вершат судьбами миллионов. Чего стоит запрет на выезд м 18-60. Или ваша с долярчиком служба "до победы".

Це так, але феодалізм - це перш за все феоди...
І часи, коли земля була фактично самим основним з засобів виробництва в суспільстві.

Зара трошки))) інакше.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Зара трошки))) інакше.

От перемены мест слогаемых - сумма не меняется.
Раньше раба нужно было купить, содержать, лечить, кормить. Чтоб он отфигачил вложенное в него + принес прибыль.

А ща можно по тиктоку накрутить про успешный успех на ламбах, и весь той незалежний та маючий право вибору нарід - сам стаэ в чергу, щоб купити феодальский Айфон\Теслу, сам себе корме, сам быт делает, платит комуналку за феодальские газы\светы.... Типо свобода, но есть нюанс ))
Востаннє редагувалось dimo_0n в П'ят 02 сер, 2024 09:51, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:50

Піщаний кар'єр - 2 чоловіка!©

Як ви зрозуміли по моїй активності на форумі - я вже вирвася ЧУДОМ з "піщаного кар'єру"!🤦🏻

Я просто сказав начальству, що закінчується другий термін (так як мені були "продовжили" на ще 2 тижні) мого прикомандирування до "піщаного кар'єру", і далі ви або мене на вогневу, або в лікарню на обстеження хребта/серця/шлунка...(не для списання/комісування - ніхто ж зараз мене за такі "дрібниці" не спише, - а задля довідки, в якій буде написано на кшталт "не придатний до важких фізичних навантажень")

Тобто виявляється, що на вогневій позмінно легше(принаймні тут - бо на Херсонщині було важко), ніж на "піщаному кар'єрі!"🤦🏻
Вже мовчу, що на вогневій ще й премія 3Кгрн/день, а не 1Кгрн, як на кар'єрі...
Хоч і ризики різні... - але...


І таки бачу, що потрібно таки мені поїхати на обстеження в лікарню.
А то вони, "як не тепер, то в четвер" знову захочуть киданути мене в чергову з@#пу!

Колись на таке кидали зальотчиків...
А тепер, коли "підчистили ряди"/попереводили деяких в піхоту, а інші почали більш приховано бухати... - то почали НОРМАЛЬНИХ воїнів посилати в з@#пу🤦🏻

Нікуя не цінують людей.

Та й рабів ніколи і не цінували!
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