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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:39
Banderlog написав:
Нема феодалів
они мимикрировали в чиновников. Да должность не передаётся по наследству и когорта феодалов меняется примерно раз в 5 лет, но суть та же, они вершат судьбами миллионов. Чего стоит запрет на выезд м 18-60. Или ваша с долярчиком служба "до победы".
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:43
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
Нема феодалів
они мимикрировали в чиновников. Да должность не передаётся по наследству и когорта феодалов меняется примерно раз в 5 лет, но суть та же, они вершат судьбами миллионов. Чего стоит запрет на выезд м 18-60. Или ваша с долярчиком служба "до победы".
це демократія. Народ тіки за. І за бусифікацію , головне щоб лічно не коснулось. Ідея демобілізації не популярна в народі)
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:44
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
Нема феодалів
они мимикрировали в чиновников. Да должность не передаётся по наследству и когорта феодалов меняется примерно раз в 5 лет, но суть та же, они вершат судьбами миллионов. Чего стоит запрет на выезд м 18-60. Или ваша с долярчиком служба "до победы".
Це так, але феодалізм - це перш за все феоди...
І часи, коли земля була фактично самим основним з засобів виробництва в суспільстві.
Зара трошки))) інакше.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:49
detroytred написав:
Зара трошки))) інакше.
От перемены мест слогаемых - сумма не меняется.
Раньше раба нужно было купить, содержать, лечить, кормить. Чтоб он отфигачил вложенное в него + принес прибыль.
А ща можно по тиктоку накрутить про успешный успех на ламбах, и весь той незалежний та маючий право вибору нарід - сам стаэ в чергу, щоб купити феодальский Айфон\Теслу, сам себе корме, сам быт делает, платит комуналку за феодальские газы\светы.... Типо свобода, но есть нюанс ))
Востаннє редагувалось dimo_0n
в П'ят 02 сер, 2024 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:50
Як ви зрозуміли по моїй активності на форумі - я вже вирвася ЧУДОМ з "піщаного кар'єру"!🤦🏻
Я просто сказав начальству, що закінчується другий термін (так як мені були "продовжили" на ще 2 тижні) мого прикомандирування до "піщаного кар'єру", і далі ви або мене на вогневу, або в лікарню на обстеження хребта/серця/шлунка...(не для списання/комісування - ніхто ж зараз мене за такі "дрібниці" не спише, - а задля довідки, в якій буде написано на кшталт "не придатний до важких фізичних навантажень")
Тобто виявляється, що на вогневій позмінно легше(принаймні тут - бо на Херсонщині було важко), ніж на "піщаному кар'єрі!"🤦🏻
Вже мовчу, що на вогневій ще й премія 3Кгрн/день, а не 1Кгрн, як на кар'єрі...
Хоч і ризики різні... - але...
І таки бачу, що потрібно таки мені поїхати на обстеження в лікарню.
А то вони, "як не тепер, то в четвер" знову захочуть киданути мене в чергову з@#пу!
Колись на таке кидали зальотчиків...
А тепер, коли "підчистили ряди"/попереводили деяких в піхоту, а інші почали більш приховано бухати... - то почали НОРМАЛЬНИХ воїнів посилати в з@#пу🤦🏻
Нікуя не цінують людей.
Та й рабів ніколи і не цінували!
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:56
dimo_0n написав: detroytred написав:
Зара трошки))) інакше.
От перемены мест слогаемых - сумма не меняется.
Раньше раба нужно было купить, содержать, лечить, кормить. Чтоб он отфигачил вложенное в него + принес прибыль.
А ща можно по тиктоку накрутить про успешный успех на ламбах, и весь той незалежний та маючий право вибору нарід - сам стаэ в чергу, щоб купити феодальский Айфон\Теслу, сам себе корме, сам быт делает.... Типо свобода, но есть нюанс ))
Суть апріорі незмінна))) -- вплив на людину зовні.
Але оті невеличкі зміни дозволяють відрізняти різні якості -- раб, холоп, відносно вільний громадянин.
А те, на що ви вказали, це Матриця.
Вища форма розвитку впливу та формування свідомості людини.
Зміна кайданок та батогів з фізичних на віртуальні -- це все рівно зміни. Різні якості.
Під рабством розуміють саме фізичні кайдани та батоги.
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detroytred
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:02
candle645 написав: Hotab написав:candle645
Є надія що таки почало доходити, що 100 тис ТЦК-ашників, про яких писала Безугла потрібніші, саме там де їх дуже хочуть бачити і мобілізовані і "ухилянти".
А який звʼязок цієї новини, з фантазіями Безуглої про 100 тис, так само як і вашими надіями на відправку ТЦК-ників на фронт?
Яка тут глубіна глубін думок?
Читаєм повільно (забув зразу виділити для особливо обдарованих) - без участі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
- Конкуренцію на "ринку мобілізації" нормальним В/Ч ТЦК програють, тут просто без варіантів. І відповідно встане питання доцільності іх існування в поточному вигляді - а вірніш вже встало, раз їх ключову (під час війни) функцію вирішили передати нормальним В/Ч.
В ідеалі їм варто залишити виключно функції інвентарного обліку, для цього згідно законодавства (наскільки я пам"ятаю достатньо) 1-го ТЦК-ашника на 1500-2000 "військовозобов"язаних" та й самі задачі швидше для цивільної тітоньки-діловода, ніж для справжнього військового.
Ну і вишенька - нівелювати ризики бути призваними через ТЦК
, саме "ризики"
а не скажімо ймовірність - по суті визнання що така форма мобілізації це щось погане
Ой смішні... Це насправді буде реалізація популярної думки, що як зайде бригада в місто, то собі поповнення сама і набере. Практично добровільно і практично безкоштовно. Ну треба когось на штурми кидати?
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:03
Успіх написав:
Як ви зрозуміли по моїй активності на форумі - я вже вирвася ЧУДОМ з "піщаного кар'єру"!🤦🏻
Я просто сказав начальству, що закінчується другий термін (так як мені були "продовжили" на ще 2 тижні) мого прикомандирування до "піщаного кар'єру", і далі ви або мене на вогневу, або в лікарню на обстеження хребта/серця/шлунка...(не для списання/комісування - ніхто ж зараз мене за такі "дрібниці" не спише, - а задля довідки, в якій буде написано на кшталт "не придатний до важких фізичних навантажень")
Тобто виявляється, що на вогневій позмінно легше(принаймні тут - бо на Херсонщині було важко), ніж на "піщаному кар'єрі!"🤦🏻
Вже мовчу, що на вогневій ще й премія 3Кгрн/день, а не 1Кгрн, як на кар'єрі...
Хоч і ризики різні... - але...
І таки бачу, що потрібно таки мені поїхати на обстеження в лікарню.
А то вони, "як не тепер, то в четвер" знову захочуть киданути мене в чергову з@#пу!
Колись на таке кидали зальотчиків...
А тепер, коли "підчистили ряди"/попереводили деяких в піхоту, а інші почали більш приховано бухати... - то почали НОРМАЛЬНИХ воїнів посилати в з@#пу🤦🏻
Нікуя не цінують людей.
Та й рабів ніколи і не цінували!
Порівняйте з 3ШБ))
Але війни виграють не спецпідрозділи і навіть не спецбригади, а саме отакі, як ваша, пересічні частини.
Героям Слава!
(вибачаюсь, що з дивану).
Але в колію добровільно - ?
Да тут диванних свідомих ура-патріотів повно.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:13
dimo_0n написав: detroytred написав:
Зара трошки))) інакше.
От перемены мест слогаемых - сумма не меняется.
Раньше раба нужно было купить, содержать, лечить, кормить. Чтоб он отфигачил вложенное в него + принес прибыль.
сначала рабов завоёвывали в войнах. Тех кого гитлер увозил на работу в германию тоже не покупали и вряд ли шоб сильно лечили. ТЦК рассматривает ухылянта как свою добычу. С тем условием что можно откупиться, 3куе, прямо в бусике. всё же 21й век а не 16й.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 02 сер, 2024 10:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:14
Дюрі-бачі написав:Успіх
в сзч йдуть люди не з тим характером. Але якщо б найшовся якийсь агент кремля, то міг би їх зорганізувати
Незабаром... Автівки вже горять, ще трохи...
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