Додано: П'ят 02 сер, 2024 09:50

Як ви зрозуміли по моїй активності на форумі - я вже вирвася ЧУДОМ з "піщаного кар'єру"!🤦🏻



Я просто сказав начальству, що закінчується другий термін (так як мені були "продовжили" на ще 2 тижні) мого прикомандирування до "піщаного кар'єру", і далі ви або мене на вогневу, або в лікарню на обстеження хребта/серця/шлунка...(не для списання/комісування - ніхто ж зараз мене за такі "дрібниці" не спише, - а задля довідки, в якій буде написано на кшталт "не придатний до важких фізичних навантажень")



Тобто виявляється, що на вогневій позмінно легше(принаймні тут - бо на Херсонщині було важко), ніж на "піщаному кар'єрі!"🤦🏻

Вже мовчу, що на вогневій ще й премія 3Кгрн/день, а не 1Кгрн, як на кар'єрі...

Хоч і ризики різні... - але...





І таки бачу, що потрібно таки мені поїхати на обстеження в лікарню.

А то вони, "як не тепер, то в четвер" знову захочуть киданути мене в чергову з@#пу!



Колись на таке кидали зальотчиків...

А тепер, коли "підчистили ряди"/попереводили деяких в піхоту, а інші почали більш приховано бухати... - то почали НОРМАЛЬНИХ воїнів посилати в з@#пу🤦🏻



Нікуя не цінують людей.



Та й рабів ніколи і не цінували!