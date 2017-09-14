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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:16
detroytred написав: Успіх написав:
Як ви зрозуміли по моїй активності на форумі - я вже вирвася ЧУДОМ з "піщаного кар'єру"!🤦🏻
Я просто сказав начальству, що закінчується другий термін (так як мені були "продовжили" на ще 2 тижні) мого прикомандирування до "піщаного кар'єру", і далі ви або мене на вогневу, або в лікарню на обстеження хребта/серця/шлунка...(не для списання/комісування - ніхто ж зараз мене за такі "дрібниці" не спише, - а задля довідки, в якій буде написано на кшталт "не придатний до важких фізичних навантажень")
Тобто виявляється, що на вогневій позмінно легше(принаймні тут - бо на Херсонщині було важко), ніж на "піщаному кар'єрі!"🤦🏻
Вже мовчу, що на вогневій ще й премія 3Кгрн/день, а не 1Кгрн, як на кар'єрі...
Хоч і ризики різні... - але...
І таки бачу, що потрібно таки мені поїхати на обстеження в лікарню.
А то вони, "як не тепер, то в четвер" знову захочуть киданути мене в чергову з@#пу!
Колись на таке кидали зальотчиків...
А тепер, коли "підчистили ряди"/попереводили деяких в піхоту, а інші почали більш приховано бухати... - то почали НОРМАЛЬНИХ воїнів посилати в з@#пу🤦🏻
Нікуя не цінують людей.
Та й рабів ніколи і не цінували!
Порівняйте з 3ШБ))
Але війни виграють не спецпідрозділи і навіть не спецбригади, а саме отакі, як ваша, пересічні частини.
Героям Слава!
(вибачаюсь, що з дивану).
Але в колію добровільно - ?
Да тут диванних свідомих ура-патріотів повно.
Виграє тил.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:18
detroytred написав:
Друге (сон, їжа і т.д.) - це базові потреби. Для всіх устріїв суспільств. Нижча ступінь піраміди Маслоу.
Например для многих алкоголь базовая потребность. Или не базовая? Если человек без него не может значит куда более базовая чем безопасность и потребность в продолжении рода. Бойцы на нуле без них обходятся. А у маслоу про алкоголь говорил что? ничего.
Поэтому пирамида маслоу это красивая теория. На практике кроме потребностей есть зависимости, которые нужно включить в ту же пирамиду. В этом ошибка Маслоу.
Для многих людей зависимости тоже потребности. А зависимость может быть от чего угодно, даже от идеологии или от влияния более сильных личностей. Не говоря уже про всякую банальщину типа карьеры, айфона и марки авто.
Западная цивилизация тоже деградировала. Другие бы навалились и закончили войну силой. А так на словах одно, а на деле шесть ф-16.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 02 сер, 2024 10:27, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:23
Успіх написав:
Це підтверджує, що і твій чоловік може спокійно йти в ЗСУ - буде нормальним військовим і навіть, виживе у штурмах!
detroytred писал(а):
Але у того, в кого нема грошей, виходить нема і вибору.
В граніт!©
Золоті слова!©
А це означає, що... повний капець для бідних!!!
Якщо простими словами: є гроші - є великий шанс вижити, а нема грошей - є не малий шанс загинути.
Сумно, плять!©
Осталось только уточнить, за кого бедные голосовали на выборах до этого. А главное, почему.
Последний штрих к портрету, так сказать.
У пана Хотаба працює корпоративна солідарність аж до стану "всруся, але не покорюся". Буде дуже сумно, коли "справєдлівая машіна" держави настигне і його, розбиваючі всі "ідеали", які він захищає на форумі
Точка сидения определяет точку зрения. Мы с вами просто не в той очереди стоим.
Hotab написав:Letusrock
тобі нічого не буде, знаєш що прикриють бо дієш заради високої мети
А де воно таке «за вбивство нічого не буде»?
Це ж було вже (с)
Боевой иммунитет — освобождение военного командования, военнослужащих, добровольцев Сил территориальной обороны, ВСУ, работников правоохранительных органов, которые в соответствии со своими полномочиями участвуют в обороне Украины, от ответственности, в том числе уголовной, за потери личного состава, боевой техники или иного военного имущества, последствия применения вооруженной и другой силы при отпоре вооруженной агрессии против Украины или ликвидации (нейтрализации) вооруженного конфликта, выполнения других задач по обороне Украины с применением любых видов оружия (вооружения).
Востаннє редагувалось anduzenko
в П'ят 02 сер, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:26
vitaliiangel написав:
сначала рабов завоёвывали в войнах. Тех кого гитлер увозил на работу в германию тоже не покупали и вряд ли шоб сильно лечили.
Покупали - понятие условное.
Война она ка бы тоже не бесплатная. И транспортировка рабов ЖДвагонами - она тоже стоит Н-ых денег.
Но в целом как я сказал - оно +/- похоже все
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dimo_0n
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:27
dimo_0n написав: detroytred написав:
Зара трошки))) інакше.
От перемены мест слогаемых - сумма не меняется.
Раньше раба нужно было купить, содержать, лечить, кормить. Чтоб он отфигачил вложенное в него + принес прибыль.
А ща можно по тиктоку накрутить про успешный успех на ламбах, и весь той незалежний та маючий право вибору нарід - сам стаэ в чергу, щоб купити феодальский Айфон\Теслу, сам себе корме, сам быт делает, платит комуналку за феодальские газы\светы.... Типо свобода, но есть нюанс ))
газ світ та інші надра якби народне достояніє, нє?
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flyman
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:28
vitaliiangel написав:
Поэтому пирамида маслоу это красивая теория. На практике кроме потребностей есть зависимости, которые нужно включить в ту же пирамиду. В этом ошибка Маслоу.
нет там никакой ошибки. Зависимость - это средство оставлять на нижних слоях пирамиды рабов, за счет которых высшие слои и становятся высшими слоями. "Касты и роли" не понмю уже кто написал - но оно доходчиво все поясняет.
flyman написав:
газ світ та інші надра якби народне достояніє, нє?
Дядя Петя, ты дурак? (с)
vitaliiangel написав:
Западная цивилизация тоже деградировала. Другие бы навалились и закончили войну силой. А так на словах одно, а на деле шесть ф-16.
Это ваше мнение.
Я думаю, что западная цивилизация решает так свои экономико-геополитические проблемы...
Востаннє редагувалось dimo_0n
в П'ят 02 сер, 2024 10:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:28
dimo_0n написав:
Покупали - понятие условное.
Война она ка бы тоже не бесплатная.
даже слишком условное. рабство было задолго до появления денег. Потом да покупали/продавали. Породистых собак тоже покупают и продают, но рабами их никто не считает. Это не главный признак.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 02 сер, 2024 10:29, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:29
vitaliiangel написав: Banderlog написав:
Нема феодалів
они мимикрировали в чиновников. Да должность не передаётся по наследству и когорта феодалов меняется примерно раз в 5 лет, но суть та же, они вершат судьбами миллионов. Чего стоит запрет на выезд м 18-60. Или ваша с долярчиком служба "до победы".
а як же: "стати генералом, коли в генерала є син"?
цілі династії прикоритних цмудильників бюджетної сісі з особливо великих дойок
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:30
flyman написав:
а як же: "стати генералом, коли в генерала є син"?
это на рф. там уже если занял табуретку, почти пожизненно.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:32
vitaliiangel написав:
А так на словах одно, а на деле шесть ф-16.
їх було семеро, він і його друг шестірка
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