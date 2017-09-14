Додано: П'ят 02 сер, 2024 10:58

dimo_0n написав: Зачем их куда то включать, в какой-то уровень, если они есть НА ВСЕХ УРОВНЯХ? Зачем их куда то включать, в какой-то уровень, если они есть НА ВСЕХ УРОВНЯХ?

потому что маслоу говорил только про потребности. А включение в пирамиду зависимостей свело бы его идею к нулю, так как любая зависимость стремится стать базовой потребностью. Берем анорексию, кто сильнее она или базовая потребность в пище? Может тогда анорексия базовая, а пища нет? Для алкаша главная потребность - алкоголь, которая противоречит потребности безопасности. и т.д. Получается алкоголь более базовая, чем безопасность и нет между ними равенства, алкаш из этих двух всегда выберет алкоголь.Любая зависимость обнуляет пирамиду Маслоу, перестраивая её под себя. В этом его ошибка. А ваша ошибка думать что зависимости могут мирно сосуществовать с остальными потребностями. Могут только на первых этапах, потом зависимости начинают доминировать. Наркозависимый поменяет всё на дозу. Поэтому с зависимыми крайне тяжело работать. Нет для них ничего более базового.