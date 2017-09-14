dimo_0n написав:нет там никакой ошибки. Зависимость - это средство оставлять на нижних слоях пирамиды рабов, за счет которых высшие слои и становятся высшими слоями.
наркотическая зависимость в пирамиде маслоу по вашему где? алкогольная, игровая и тысячи других. Этим зависимостям тысячи лет, они плотно интегрированы в потребности, но Маслоу их не увидел. Отакэ ошибки нет. Слепо верите авторитетам, вместо того чтобы включать свои мозги.
vitaliiangel написав:наркотическая зависимость в пирамиде маслоу по вашему где? алкогольная, игровая и тысячи других.
Везде. На любом из уровней есть зависимость. Но те зависимости, которые приводят к деградации личности - находятся на низжих уровнях. Пить вино\вискарь можно дорогое и каждый день вечерком перед камином маетка в Малибу. Ровно так же можно пить самогон ежедневно на мусорке с бомжами. Зависимость одна - алкогольная, но результат разный.
dimo_0n написав:Но те зависимости, которые приводят к деградации личности - находятся на низжих уровнях.
нит. любые зависимости ведут к деградации. даже те что вверху пирамиды
из-за эстетических потребностей покупают дорогую одежду, делают дорогие ремонты, посещают салоны красоты. Всё это зависимости. Часть людей только этим живут. Но становятся ли они известными модельерами, архитекторами, дизайнерами? очевидно что нет. Зависимость гребёт под себя и ничего не производит, кроме пустых бутылок и банок из под пива.
dimo_0n написав:Везде. На любом из уровней есть зависимость.
покажите где это говорил маслоу. и на мой вопрос в какую потребность включить алкогольную/игровую зависимость вы не ответили.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 02 сер, 2024 11:09, всього редагувалось 2 разів.
vitaliiangel написав:покажите где это говорил маслоу. и на мой вопрос в какую потребность включить алкогольную/игровую зависимость вы не ответили.
Зачем их куда то включать, в какой-то уровень, если они есть НА ВСЕХ УРОВНЯХ? Пример с алкоголем как бы не новость. И почему его употребление ежедневно, как и курение дорогих сигар - это что-то другое? Любители вин посещают аукционы по продаже дорогих вин и тусуются там с такими же алкашами-любителями дорогих вин, которые в легкую могут за бутылку отлистать стоимость "кавалерки в Киеве", даже не задумываясь.... Но они отличаются от алкашей под АТБ, просящих на пузырь... В обоих случаях - это зависимость. Но она какая-то разная, не находите?
dimo_0n написав:Зачем их куда то включать, в какой-то уровень, если они есть НА ВСЕХ УРОВНЯХ?
потому что маслоу говорил только про потребности. А включение в пирамиду зависимостей свело бы его идею к нулю, так как любая зависимость стремится стать базовой потребностью. Берем анорексию, кто сильнее она или базовая потребность в пище? Может тогда анорексия базовая, а пища нет? Для алкаша главная потребность - алкоголь, которая противоречит потребности безопасности. и т.д. Получается алкоголь более базовая, чем безопасность и нет между ними равенства, алкаш из этих двух всегда выберет алкоголь.
Любая зависимость обнуляет пирамиду Маслоу, перестраивая её под себя. В этом его ошибка. А ваша ошибка думать что зависимости могут мирно сосуществовать с остальными потребностями. Могут только на первых этапах, потом зависимости начинают доминировать. Наркозависимый поменяет всё на дозу. Поэтому с зависимыми крайне тяжело работать. Нет для них ничего более базового.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 02 сер, 2024 11:04, всього редагувалось 1 раз.
dimo_0n написав:Зачем их куда то включать, в какой-то уровень, если они есть НА ВСЕХ УРОВНЯХ?
потому что маслоу говорил только про потребности. А включение в пирамиду зависимостей свело бы его идею к нулю, так как любая зависимость стремится стать базовой потребностью. Берем анорексию, кто сильнее она или базовая потребность в пище? Может тогда анорексия базовая, а пища нет? Для алкаша главная потребность - алкоголь, которая противоречит потребности безопасности. и т.д. Получается алкоголь более базовая, чем безопасность и нет между ними равенства, алкаш из этих двух всегда выберет алкоголь. Любая зависимость обнуляет пирамиду Маслоу, перестраивая её под себя.
Пирамида Маслоу это архитектура потребностей среднестатистического здорового в целом человека.
Если у какого-то случайного человека отсутствует потребность в пище, то он не жилец. Если у человека отсутствует базовая потребность в безопасности, то он не жилец.
Маслоу не выделал главной потребности. Основная его идея в иерархии потребностей человека и в том. что приоритетность потребностей человека в течении жизни меняется.
Что касается алкоголя для алкаша или наркотика для нарика, то это скорее всего можно рассмотреть как разновидности первых двух базовых потребностей человека - в пище и в безопасности. Под алкоголь пища обманчиво становится более вкусной, а опьянение от алкоголя точно так же как и от других наркотиков дает ложное чувство безопасности.
vitaliiangel написав:покажите где это говорил маслоу. и на мой вопрос в какую потребность включить алкогольную/игровую зависимость вы не ответили.
Зачем их куда то включать, в какой-то уровень, если они есть НА ВСЕХ УРОВНЯХ? Пример с алкоголем как бы не новость. И почему его употребление ежедневно, как и курение дорогих сигар - это что-то другое? Любители вин посещают аукционы по продаже дорогих вин и тусуются там с такими же алкашами-любителями дорогих вин, которые в легкую могут за бутылку отлистать стоимость "кавалерки в Киеве", даже не задумываясь.... Но они отличаются от алкашей под АТБ, просящих на пузырь... В обоих случаях - это зависимость. Но она какая-то разная, не находите?
vitaliiangel написав:покажите где это говорил маслоу. и на мой вопрос в какую потребность включить алкогольную/игровую зависимость вы не ответили.
Зачем их куда то включать, в какой-то уровень, если они есть НА ВСЕХ УРОВНЯХ? Пример с алкоголем как бы не новость. И почему его употребление ежедневно, как и курение дорогих сигар - это что-то другое? Любители вин посещают аукционы по продаже дорогих вин и тусуются там с такими же алкашами-любителями дорогих вин, которые в легкую могут за бутылку отлистать стоимость "кавалерки в Киеве", даже не задумываясь.... Но они отличаются от алкашей под АТБ, просящих на пузырь... В обоих случаях - это зависимость. Но она какая-то разная, не находите?
Бутылка за стоимость квартиры - это эстетическая потребность.