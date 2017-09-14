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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:30
detroytred написав: dimo_0n написав: vitaliiangel написав:
покажите где это говорил маслоу. и на мой вопрос в какую потребность включить алкогольную/игровую зависимость вы не ответили.
Зачем их куда то включать, в какой-то уровень, если они есть НА ВСЕХ УРОВНЯХ? Пример с алкоголем как бы не новость. И почему его употребление ежедневно, как и курение дорогих сигар - это что-то другое?
Любители вин посещают аукционы по продаже дорогих вин и тусуются там с такими же алкашами-любителями дорогих вин, которые в легкую могут за бутылку отлистать стоимость "кавалерки в Киеве", даже не задумываясь.... Но они отличаются от алкашей под АТБ, просящих на пузырь... В обоих случаях - это зависимость. Но она какая-то разная, не находите?
Саме так.
Залежності і потреби це різні речі.
розвели тут демагагої на серйозних щах, ще би про теорію плоскої Землі...
сам же писав, що люба теорія має право існувати,
те саме із теорію потреб піраміди Маслова,
я от придумаю теорію безкутного трикутника Безуглої, теж теорія, можем обговорити, почавши з постулата хотаба, "Безуглої нема", а я скажу що вона є в одному із кутів трикутника системи поділу влади на три незалежні гілки
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:36
Сибарит написав:
Бутылка за стоимость квартиры - это эстетическая потребность.
або просто гонитва за трендом, чи "статус зобовязує" і т.д.
в скількох можливо висять картини за мільйони тільки "щоб було", а людина повний нуль в живописі і уяви немає чим відрізняються картини С.Далі та Ван Гога наприклад
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:36
detroytred написав:
Залежності і потреби це різні речі.
и где проходит между ними граница? как определить вы покупаете новый айфон из эстетических потребностей или от айфономании. Старый айфон при этом хорошо работает и выглядит не хуже. Доза для наркомана потребность или нет?
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:39
Сибарит написав:
Бутылка за стоимость квартиры - это эстетическая потребность.
Возможно.
А в чем именно заключается эстетика? От того, что ты выпил дорогую бутылку или от того, что побывал на мероприятии, где присутствовали определенные сливки общества, где ты обратил на себя их внимание с дальним прицелом на что-то дорогостоящее - например, заключение крупного контракта в будущем или просто на их признание твоего вкуса и статуса? И там и там фигурировала бутылка стоимостью в квартиру, но потребности она удовлетворить могла абсолютно разные.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:40
ЗМІ: США готуються до нападу Ірану на Ізраїль найближчими днями
Адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що Іран збирається напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані на початку цього тижня, і готується протидіяти цьому. Про це повідомляє Axios з посиланням на трьох неназваних американських чиновників.
Вважається, що зворотна відповідь буде аналогічною атаці на Ізраїль 13 квітня, але, ймовірно, більш масштабною. До атаки може також приєднатися ліванський ісламський рух “Хезболла”.
Адміністрація Байдена занепокоєна тим, що в рамках нинішньої атаки буде складніше мобілізувати аналогічну міжнародну та регіональну коаліцію країн, що захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки, оскільки вбивство Ганії “викликало різкі антиізраїльські настрої” в усьому регіоні.
Один із посадовців заявив, що Пентагон і Центральне командування США проводять підготовку, аналогічну тій, яку проводили напередодні квітневої атаки. Підготовка включає залучення американських військ у Перській затоці, Східному Середземномор’ї та Червоному морі.
Представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив на пресбрифінгу в четвер, що міжнародні партнери Ізраїлю збільшили свої сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливій атаці.
Девкілька американських та міжнародних авіакомпаній, зокрема United, Delta, Lufthansa та Swiss, оголосили, що призупиняють польоти до Ізраїлю та з нього.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:44
flyman написав:
газ світ та інші надра якби народне достояніє, нє?
рента від цих богатств йде в бюджет. а хто тирить бюджет по карманам ми знаєм.
так шо на бумагє воно народне а по факту чиясь власність.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:47
Letusrock написав: Сибарит написав:
Бутылка за стоимость квартиры - это эстетическая потребность.
або просто гонитва за трендом, чи "статус зобовязує" і т.д.
в скількох можливо висять картини за мільйони тільки "щоб було", а людина повний нуль в живописі і уяви немає чим відрізняються картини С.Далі та Ван Гога наприклад
Согласен.
С нижних ступеней пирамиды это выглядит именно так.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:48
buratinyo написав:
Думаю, что сообщения про якобы прибывшие f-16 и появились только чтобы подсластить горькую пилюлю от потери очередных территорий Украины.
Не знаю, не знаю... Но у меня в Кропивницком вчера 2 прилета искандеров... Рядом тут военный аэродром Канатово...
vitaliiangel написав:
и где проходит между ними граница? как определить вы покупаете новый айфон из эстетических потребностей или от айфономании.
Если вы не можете это определить - у меня для вас плохие новости.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:50
tester7336 написав: flyman написав:
газ світ та інші надра якби народне достояніє, нє?
рента від цих богатств йде в бюджет. а хто тирить бюджет по карманам ми знаєм.
так шо на бумагє воно народне а по факту чиясь власність.
в Норвегії (навіть в РФ) є цілий фонд (нац. благополуччя чи якось так)
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:51
flyman написав: tester7336 написав: flyman написав:
газ світ та інші надра якби народне достояніє, нє?
рента від цих богатств йде в бюджет. а хто тирить бюджет по карманам ми знаєм.
так шо на бумагє воно народне а по факту чиясь власність.
в Норвегії (навіть в РФ) є цілий фонд (нац. благополуччя чи якось так)
но ми ж про нашу країну? нє?
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