Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:01

Бачу на форумі багатьом заходять казочки, я теж маю одну, наснилась в форматі 1984

Одні представниці бізнесу та влади західних районів Океанії відпочивали на нейтральних курортах, і одного дня дядько років під 60-70 на щирому західноОкеанійському діалекті звертається до них для знайомства. Виявляється цей дядько колишній політик як мінімум з ТОП-500 з ворожої Євразії (прізвище поки не пишу). А діалекти океанійські знає бо колись в далекій молодості починав там свій трудовий шлях (за направленням) і дружина його звідти родом.

Звісно за дні знайомства розмова часто точилась на підвищених тонах навколо війни. Дядя цей не дивлячись на справедливі нападки з боку нових знайомих, тримався досить нейтрально, не вигороджував вождя Пу, притримуючись реалістичної позиції.Виявилось він навіть кумів має серед західноокеанійської місцевої еліти, в курсі про всі наші справи, скандали, призначення.

Головною проблемою яка може спричинити поразку океанійців бачить корупцію, на його думку навіть у них стільки не крадуть (якщо рахувати у відсотках від суми!)

Стосовно сприйняття війни євразійцями то він сказав наступне: у великих містах відчуття війни близьке до нуля, для плебса це "герои СВО", а інтелігенція + люди з грошима все розуміють але тихенько сидять поки ніхто не чіпає.

Розповідав і про обхід санкцій і про допомогу різних сусідніх Остазій, "кордони-1984", "розвал Євразії" (з посмішкою).

Здається нічого нового, але було цікаво почути плюс/мінус неупереджений погляд з наближених від протилежної сторони