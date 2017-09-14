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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:58
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Незгода населення є наслідком, а не причиною.
Наслідком невідповідності...
это сложная взаимосвязь. дисбалансы сейчас огромные, фактически мы на внешнем финансировании и денег на длительную войну нет. Впереди гиперинфляция, безработица и центробежное движение регионов. Но большинство всё ещё согласны. Хотя им на уши вешают подмену понятий.
Демография у нас совсем не революционная. Старые пердуны переворотов не устраивают.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:58
Сибарит написав: Letusrock написав: Сибарит написав:
Бутылка за стоимость квартиры - это эстетическая потребность.
або просто гонитва за трендом, чи "статус зобовязує" і т.д.
в скількох можливо висять картини за мільйони тільки "щоб було", а людина повний нуль в живописі і уяви немає чим відрізняються картини С.Далі та Ван Гога наприклад
Согласен.
С нижних ступеней пирамиды это выглядит именно так.
незрозумів вас? Ви дійсно вважаєте що кожен власник картини наприклад дорожче 100тис доларів має саме естетичну потребу мати цю картину? ))
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:58
Так, як я дійшов тут/на цій гілці до "краю всесвіту")), а ви почали обговорювати айфони/картини/ і піраміду Маслоу...
То я вас всіх запрошую на свою гілку, обговорити нову тему/ідею/мрію Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 11:58
tester7336 написав:
ЗМІ: США готуються до нападу Ірану на Ізраїль найближчими днями
Адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що Іран збирається напасти на Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ганії в Тегерані на початку цього тижня, і готується протидіяти цьому. Про це повідомляє Axios з посиланням на трьох неназваних американських чиновників.
Вважається, що зворотна відповідь буде аналогічною атаці на Ізраїль 13 квітня, але, ймовірно, більш масштабною. До атаки може також приєднатися ліванський ісламський рух “Хезболла”.
Адміністрація Байдена занепокоєна тим, що в рамках нинішньої атаки буде складніше мобілізувати аналогічну міжнародну та регіональну коаліцію країн, що захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки, оскільки вбивство Ганії “викликало різкі антиізраїльські настрої” в усьому регіоні.
Один із посадовців заявив, що Пентагон і Центральне командування США проводять підготовку, аналогічну тій, яку проводили напередодні квітневої атаки. Підготовка включає залучення американських військ у Перській затоці, Східному Середземномор’ї та Червоному морі.
Представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі заявив на пресбрифінгу в четвер, що міжнародні партнери Ізраїлю збільшили свої сили в регіоні, щоб допомогти протистояти можливій атаці.
Девкілька американських та міжнародних авіакомпаній, зокрема United, Delta, Lufthansa та Swiss, оголосили, що призупиняють польоти до Ізраїлю та з нього.
з Ізраїлем не бояться партнери ескалації, і ще й ракети збивають, а з Україною бояться: тут читати, а тут рибу завертати
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:00
tester7336 написав: flyman написав: tester7336 написав:
рента від цих богатств йде в бюджет. а хто тирить бюджет по карманам ми знаєм.
так шо на бумагє воно народне а по факту чиясь власність.
в Норвегії (навіть в РФ) є цілий фонд (нац. благополуччя чи якось так)
но ми ж про нашу країну? нє?
якби було щось таке на думці в найкраща, але пішло на хутір до мільярда дерев
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:01
flyman
я трохи з іншої точки зору запостив - наскільки захід в спромозі клепати ракети для ПВО на два фронти?
Востаннє редагувалось tester7336
в П'ят 02 сер, 2024 12:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:01
Бачу на форумі багатьом заходять казочки, я теж маю одну, наснилась в форматі 1984
Одні представниці бізнесу та влади західних районів Океанії відпочивали на нейтральних курортах, і одного дня дядько років під 60-70 на щирому західноОкеанійському діалекті звертається до них для знайомства. Виявляється цей дядько колишній політик як мінімум з ТОП-500 з ворожої Євразії (прізвище поки не пишу). А діалекти океанійські знає бо колись в далекій молодості починав там свій трудовий шлях (за направленням) і дружина його звідти родом.
Звісно за дні знайомства розмова часто точилась на підвищених тонах навколо війни. Дядя цей не дивлячись на справедливі нападки з боку нових знайомих, тримався досить нейтрально, не вигороджував вождя Пу, притримуючись реалістичної позиції.Виявилось він навіть кумів має серед західноокеанійської місцевої еліти, в курсі про всі наші справи, скандали, призначення.
Головною проблемою яка може спричинити поразку океанійців бачить корупцію, на його думку навіть у них стільки не крадуть (якщо рахувати у відсотках від суми!)
Стосовно сприйняття війни євразійцями то він сказав наступне: у великих містах відчуття війни близьке до нуля, для плебса це "герои СВО", а інтелігенція + люди з грошима все розуміють але тихенько сидять поки ніхто не чіпає.
Розповідав і про обхід санкцій і про допомогу різних сусідніх Остазій, "кордони-1984", "розвал Євразії" (з посмішкою).
Здається нічого нового, але було цікаво почути плюс/мінус неупереджений погляд з наближених від протилежної сторони
Востаннє редагувалось Letusrock
в П'ят 02 сер, 2024 12:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:09
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:15
Letusrock написав:
прізвище поки не пишу
явлинский?
Letusrock написав:
на його думку навіть у них далеко стільки не крадуть
отец моего коллеги по работе был чиновником в г. Славута. Потом уехал на рф (до 2014) и до полномасштабной пару раз приезжал, ездил с бывшими своими коллегами в сауну/на рыбалку. Был крайне подавлен услышанными от них историями, про коррупцию и кое что еще. Спрашиваю его вы планируете вернуться, он говорит с радостью но только не в этот беспредел.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в П'ят 02 сер, 2024 12:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:19
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Залежності і потреби це різні речі.
и где проходит между ними граница? как определить вы покупаете новый айфон из эстетических потребностей или от айфономании. Старый айфон при этом хорошо работает и выглядит не хуже. Доза для наркомана потребность или нет?
Ви постійно намагаєтеся виключення всунути до розгляду загальних випадків. Аргументувати виключеннями для спростовування.
Всі теорії (в тому числі і теорія піраміди Маслоу) відносяться до розгляду загальних випадків.
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