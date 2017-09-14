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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9281928292839284
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:27

  detroytred написав:Всі теорії (в тому числі і теорія піраміди Маслоу) відносяться до розгляду загальних випадків.
в психологии всё что не натягивается на большинство конкретных ситуаций - художественный свист. Какой смысл в пирамиде Маслоу, если психолог не может применить её в своей работе? 1й же кейс разбивает теорию Маслоу вщент. Учебник девиантологии Змановской хотя бы проводит чёткие границы, где норма где патология, где потребности а где зависимости которые стали потребностями. При этом никто её светилой не считает (даже я).

И вообще потребности не имеют значения, только мотивы. У одного человека например высокие эстретические потребности, поэтому он ворует картину Ван Гога из музея. С точки зрения Маслоу предьявить ему нечего - эстетические почти на самой вершине. А мотивы тут явно корыстные. Сколько еще надо примеров что теория Маслоу к реальности не имеет отношения, чтобы её перестали вспоминать.

https://library.nusta.edu.ua/depository ... D0%B3..pdf
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 02 сер, 2024 12:34, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:30

  dimo_0n написав:
  vitaliiangel написав:наркотическая зависимость в пирамиде маслоу по вашему где? алкогольная, игровая и тысячи других.

Везде. На любом из уровней есть зависимость. Но те зависимости, которые приводят к деградации личности - находятся на низжих уровнях.
Пить вино\вискарь можно дорогое и каждый день вечерком перед камином маетка в Малибу. Ровно так же можно пить самогон ежедневно на мусорке с бомжами. Зависимость одна - алкогольная, но результат разный.

Алкоголізм це алкоголізм, не важно скільки коштує бутилка. Будьте чесним з собою. Очищений спирт найбільш раціональний спосіб спяніння, там нема іншого яду.)
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:32

  flyman написав:
  detroytred написав:Порівняйте з 3ШБ))

Але війни виграють не спецпідрозділи і навіть не спецбригади, а саме отакі, як ваша, пересічні частини.

Героям Слава!
(вибачаюсь, що з дивану).
Але в колію добровільно - ?
Да тут диванних свідомих ура-патріотів повно.

Виграє тил.


Мова була про пересічні бригади і непересічні.

Яко ж глибше, то вважаю, що тил забезпечує перемогу у війні. Необхідний елемент забезпечення.
Необхідний. Забезпечення.

Здобуває перемогу, виграє війну саме військо. З війська ж саме пересічні (масові) бригади, а не спеціальні (непересічні).
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:39

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Всі теорії (в тому числі і теорія піраміди Маслоу) відносяться до розгляду загальних випадків.
в психологии всё что не натягивается на большинство конкретных ситуаций - художественный свист. Какой смысл в пирамиде Маслоу, если психолог не может применить её в своей работе? 1й же кейс разбивает теорию Маслоу вщент. Учебник девиантологии Змановской хотя бы проводит чёткие границы, где норма где патология, где потребности а где зависимости которые стали потребностями. При этом никто её светилой не считает (даже я).

И вообще потребности не имеют значения, только мотивы. У одного человека например высокие эстретические потребности, поэтому он ворует картину Ван Гога из музея. С точки зрения Маслоу предьявить ему нечего - эстетические почти на самой вершине. А мотивы тут явно корыстные. Сколько еще надо примеров что теория Маслоу к реальности не имеет отношения, чтобы её перестали вспоминать.

https://library.nusta.edu.ua/depository ... D0%B3..pdf

Психолог і не працює з масовим! суб'єктом.

А якщо б і працював би, то по окремим проблмам....
Тобто знов є різниця теорії для грипу, яким хворіють майже всі, і для якоїсь хвороби, яку мають умовно 5-10 людей на 100 тис.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Какой смысл в пирамиде Маслоу, если психолог не может применить её в своей работе?

А при чем тут пирамида Маслоу к психоЛУХАМ, которые с радостью бирут денежку за свои послуги, чтоб купить себе айфон, снять офис поближе к центру и запустить рекламу в инсте? Как психолух поможет тому, кто выше его по пирамиде? Почитав книги Змановской и пройдя пару курсов на ютубе? )))
Назовите хоть одного психолуха, что не за деньги а за ценности )))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:55

  Успіх написав:

Колись на таке кидали зальотчиків...
А тепер, коли "підчистили ряди"/попереводили деяких в піхоту, а інші почали більш приховано бухати... - то почали НОРМАЛЬНИХ воїнів посилати в з@#пу🤦🏻

Нікуя не цінують людей.

Та й рабів ніколи і не цінували!
чому ж не цінують? )Снарядів нема, мити не треба... Скільки твоя батарея в в добу випускає? Снарядів 25? А людей у вас скільки?
Якщо розглядати довгостроково, то вибір в тебе не великий або лопата або в безпілотники...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

😐Співробітники ТЦК побились з людьми в Одесі, — місцеві ЗМІ
На видео - уже открытое противостояние.
Понять можно обе стороны: у полиции и тцк - приказ. У гражданских - инстинкт выживания.
Надежда на все 6 самолётов остаётся
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