detroytred написав:Всі теорії (в тому числі і теорія піраміди Маслоу) відносяться до розгляду загальних випадків.
в психологии всё что не натягивается на большинство конкретных ситуаций - художественный свист. Какой смысл в пирамиде Маслоу, если психолог не может применить её в своей работе? 1й же кейс разбивает теорию Маслоу вщент. Учебник девиантологии Змановской хотя бы проводит чёткие границы, где норма где патология, где потребности а где зависимости которые стали потребностями. При этом никто её светилой не считает (даже я).
И вообще потребности не имеют значения, только мотивы. У одного человека например высокие эстретические потребности, поэтому он ворует картину Ван Гога из музея. С точки зрения Маслоу предьявить ему нечего - эстетические почти на самой вершине. А мотивы тут явно корыстные. Сколько еще надо примеров что теория Маслоу к реальности не имеет отношения, чтобы её перестали вспоминать.
vitaliiangel написав:наркотическая зависимость в пирамиде маслоу по вашему где? алкогольная, игровая и тысячи других.
Везде. На любом из уровней есть зависимость. Но те зависимости, которые приводят к деградации личности - находятся на низжих уровнях. Пить вино\вискарь можно дорогое и каждый день вечерком перед камином маетка в Малибу. Ровно так же можно пить самогон ежедневно на мусорке с бомжами. Зависимость одна - алкогольная, но результат разный.
Алкоголізм це алкоголізм, не важно скільки коштує бутилка. Будьте чесним з собою. Очищений спирт найбільш раціональний спосіб спяніння, там нема іншого яду.)
detroytred написав:Всі теорії (в тому числі і теорія піраміди Маслоу) відносяться до розгляду загальних випадків.
в психологии всё что не натягивается на большинство конкретных ситуаций - художественный свист. Какой смысл в пирамиде Маслоу, если психолог не может применить её в своей работе? 1й же кейс разбивает теорию Маслоу вщент. Учебник девиантологии Змановской хотя бы проводит чёткие границы, где норма где патология, где потребности а где зависимости которые стали потребностями. При этом никто её светилой не считает (даже я).
И вообще потребности не имеют значения, только мотивы. У одного человека например высокие эстретические потребности, поэтому он ворует картину Ван Гога из музея. С точки зрения Маслоу предьявить ему нечего - эстетические почти на самой вершине. А мотивы тут явно корыстные. Сколько еще надо примеров что теория Маслоу к реальности не имеет отношения, чтобы её перестали вспоминать.
vitaliiangel написав:Какой смысл в пирамиде Маслоу, если психолог не может применить её в своей работе?
А при чем тут пирамида Маслоу к психоЛУХАМ, которые с радостью бирут денежку за свои послуги, чтоб купить себе айфон, снять офис поближе к центру и запустить рекламу в инсте? Как психолух поможет тому, кто выше его по пирамиде? Почитав книги Змановской и пройдя пару курсов на ютубе? ))) Назовите хоть одного психолуха, что не за деньги а за ценности )))
Колись на таке кидали зальотчиків... А тепер, коли "підчистили ряди"/попереводили деяких в піхоту, а інші почали більш приховано бухати... - то почали НОРМАЛЬНИХ воїнів посилати в з@#пу🤦🏻
Нікуя не цінують людей.
Та й рабів ніколи і не цінували!
чому ж не цінують? )Снарядів нема, мити не треба... Скільки твоя батарея в в добу випускає? Снарядів 25? А людей у вас скільки? Якщо розглядати довгостроково, то вибір в тебе не великий або лопата або в безпілотники...
😐Співробітники ТЦК побились з людьми в Одесі, — місцеві ЗМІ На видео - уже открытое противостояние. Понять можно обе стороны: у полиции и тцк - приказ. У гражданских - инстинкт выживания. Надежда на все 6 самолётов остаётся