Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:27

detroytred написав: Всі теорії (в тому числі і теорія піраміди Маслоу) відносяться до розгляду загальних випадків. Всі теорії (в тому числі і теорія піраміди Маслоу) відносяться до розгляду загальних випадків.

в психологии всё что не натягивается на большинство конкретных ситуаций - художественный свист. Какой смысл в пирамиде Маслоу, если психолог не может применить её в своей работе? 1й же кейс разбивает теорию Маслоу вщент. Учебник девиантологии Змановской хотя бы проводит чёткие границы, где норма где патология, где потребности а где зависимости которые стали потребностями. При этом никто её светилой не считает (даже я).И вообще потребности не имеют значения, только мотивы. У одного человека например высокие эстретические потребности, поэтому он ворует картину Ван Гога из музея. С точки зрения Маслоу предьявить ему нечего - эстетические почти на самой вершине. А мотивы тут явно корыстные. Сколько еще надо примеров что теория Маслоу к реальности не имеет отношения, чтобы её перестали вспоминать.