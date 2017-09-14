Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:32

Успіх

А як у вас там можливості стати сержантом, потім офіцером (після курсів)?

За 2+ роки вже декілька разів вспіли б. Якщо б не в технарі якісь, то в морально-психологічні забезпечувателі)) подались. У вас всі задатки є.



Один мудрий єврєй-майор, коли зустрів мене взмиленого від роботи, сказав мудру річ: *(дурню) ти на державу бігаєш увесь в милі, а я в цей час працюю службою!!!! на себе. В цьому між нами різниця.*

Я відмахнувся тоді від його поради, бо роботи було багато.

(Його, виявляється, отак з дитинства в родині вчили. І вся родина з опупітельними досягненнями в різних сферах. Це я потім взнав).



Я отією взмиленою роботою кой-чого досяг, але він на порядки порядків більшого. І не потів))))



На що ви там сподіваєтесь, знаходячись на самій нижній щаблі..., хз. Це ж не ринок, на якому ви працювали серед рівних.

Вибачте, якщо нетактично отак сформулював думку.