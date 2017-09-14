RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9282928392849285>
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:30

  dimo_0n написав:
  vitaliiangel написав:наркотическая зависимость в пирамиде маслоу по вашему где? алкогольная, игровая и тысячи других.

Везде. На любом из уровней есть зависимость. Но те зависимости, которые приводят к деградации личности - находятся на низжих уровнях.
Пить вино\вискарь можно дорогое и каждый день вечерком перед камином маетка в Малибу. Ровно так же можно пить самогон ежедневно на мусорке с бомжами. Зависимость одна - алкогольная, но результат разный.

Алкоголізм це алкоголізм, не важно скільки коштує бутилка. Будьте чесним з собою. Очищений спирт найбільш раціональний спосіб спяніння, там нема іншого яду.)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:32

  flyman написав:
  detroytred написав:Порівняйте з 3ШБ))

Але війни виграють не спецпідрозділи і навіть не спецбригади, а саме отакі, як ваша, пересічні частини.

Героям Слава!
(вибачаюсь, що з дивану).
Але в колію добровільно - ?
Да тут диванних свідомих ура-патріотів повно.

Виграє тил.


Мова була про пересічні бригади і непересічні.

Яко ж глибше, то вважаю, що тил забезпечує перемогу у війні. Необхідний елемент забезпечення.
Необхідний. Забезпечення.

Здобуває перемогу, виграє війну саме військо. З війська ж саме пересічні (масові) бригади, а не спеціальні (непересічні).
detroytred
 
Повідомлень: 29659
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:39

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Всі теорії (в тому числі і теорія піраміди Маслоу) відносяться до розгляду загальних випадків.
в психологии всё что не натягивается на большинство конкретных ситуаций - художественный свист. Какой смысл в пирамиде Маслоу, если психолог не может применить её в своей работе? 1й же кейс разбивает теорию Маслоу вщент. Учебник девиантологии Змановской хотя бы проводит чёткие границы, где норма где патология, где потребности а где зависимости которые стали потребностями. При этом никто её светилой не считает (даже я).

И вообще потребности не имеют значения, только мотивы. У одного человека например высокие эстретические потребности, поэтому он ворует картину Ван Гога из музея. С точки зрения Маслоу предьявить ему нечего - эстетические почти на самой вершине. А мотивы тут явно корыстные. Сколько еще надо примеров что теория Маслоу к реальности не имеет отношения, чтобы её перестали вспоминать.

https://library.nusta.edu.ua/depository ... D0%B3..pdf

Психолог і не працює з масовим! суб'єктом.

А якщо б і працював би, то по окремим проблмам....
Тобто знов є різниця теорії для грипу, яким хворіють майже всі, і для якоїсь хвороби, яку мають умовно 5-10 людей на 100 тис.
detroytred
 
Повідомлень: 29659
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:Какой смысл в пирамиде Маслоу, если психолог не может применить её в своей работе?

А при чем тут пирамида Маслоу к психоЛУХАМ, которые с радостью бирут денежку за свои послуги, чтоб купить себе айфон, снять офис поближе к центру и запустить рекламу в инсте? Как психолух поможет тому, кто выше его по пирамиде? Почитав книги Змановской и пройдя пару курсов на ютубе? )))
Назовите хоть одного психолуха, что не за деньги а за ценности )))
dimo_0n
 
Повідомлень: 454
З нами з: 21.10.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:55

  Успіх написав:

Колись на таке кидали зальотчиків...
А тепер, коли "підчистили ряди"/попереводили деяких в піхоту, а інші почали більш приховано бухати... - то почали НОРМАЛЬНИХ воїнів посилати в з@#пу🤦🏻

Нікуя не цінують людей.

Та й рабів ніколи і не цінували!
чому ж не цінують? )Снарядів нема, мити не треба... Скільки твоя батарея в в добу випускає? Снарядів 25? А людей у вас скільки?
Якщо розглядати довгостроково, то вибір в тебе не великий або лопата або в безпілотники...
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1190
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 12:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

😐Співробітники ТЦК побились з людьми в Одесі, — місцеві ЗМІ
На видео - уже открытое противостояние.
Понять можно обе стороны: у полиции и тцк - приказ. У гражданских - инстинкт выживания.
Надежда на все 6 самолётов остаётся
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3031
З нами з: 17.12.22
Подякував: 87 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:12

Вже майже не кожного дня

Пізніше з'явилось повідомлення, що внаслідок атаки міг бути уражений 13-й судноремонтний завод Чорноморського флоту РФ у Кілен-бухті.

"Є приліт у районі 13-го судноремонтного заводу ЧФ РФ у Кілен-бухті, повідомляє наш підписник Схоже, саме над ним здіймався димок". — повідомив "Крымский ветер".
https://uainfo.org/blognews/1722580634- ... aketa.html

У Курську вночі прогриміли потужні вибухи: повідомляють про атаку БПЛА. ВІДЕО
https://uainfo.org/blognews/1722582223- ... yayut.html
detroytred
 
Повідомлень: 29659
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:14

За крок до переламаних думок©

  Banderlog написав:
  Успіх написав:

Колись на таке кидали зальотчиків...
А тепер, коли "підчистили ряди"/попереводили деяких в піхоту, а інші почали більш приховано бухати... - то почали НОРМАЛЬНИХ воїнів посилати в з@#пу🤦🏻

Нікуя не цінують людей.

Та й рабів ніколи і не цінували!
чому ж не цінують? )Снарядів нема, мити не треба... Скільки твоя батарея в в добу випускає? Снарядів 25? А людей у вас скільки?
Якщо розглядати довгостроково, то вибір в тебе не великий або лопата або в безпілотники...
Я більше двох років "на раціях сидів"(правда на вогневих позиціях/з ризиком) - тобто, робота не важка, але ризикова... і був ПОТРІБНИМ всі ці 2роки+!
А тепер виявляється - тримай лопату і вперед🤦🏻
А нах тоді мене було вчити всім цим штукам: старлінкам, лебідям, бусолям.... обслуговуванням генераторів, акумуляторів...
Навіть кропиву і по керуванні дронами - трохи пробували вчити))
Нах?
Щоб потім дати лопату?🤦🏻

А що новеньких/бусифікованих не можна ставити на лопату?
Вони ж бояться їхати на вогневу - от і нехай копають і колоди 5тиметрові тягають...

Це ж якийсь сюр - "загартованого обстрілами" воїна, який здобув за 2+ роки не одну військову професію - ставити за лопату!🤦🏻
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6611
З нами з: 18.03.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:23

Вільний народе - вільної країни!©))

  Letusrock написав:Бачу на форумі багатьом заходять казочки, я теж маю одну, наснилась
Та все банально просто - ми живемо у ВІЛЬНІЙ країні!))
Ми - ВІЛЬНИЙ народ!))
У нас - СВОБОДА слова!))

Тільки от щось та свобода слова не зовсім то і свобідна))

І щоб не присісти на 3-5р за якісь "прості/ПУСТІ" слова - краще писати свої сни/фантазії))

Але отак подумати - навіть слово зайве вже не можна ВІЛЬНО сказати...
ВІЛЬНО висловити свою думку :roll:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6611
З нами з: 18.03.21
Подякував: 224 раз.
Подякували: 924 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2024 13:32

Успіх
А як у вас там можливості стати сержантом, потім офіцером (після курсів)?
За 2+ роки вже декілька разів вспіли б. Якщо б не в технарі якісь, то в морально-психологічні забезпечувателі)) подались. У вас всі задатки є.

Один мудрий єврєй-майор, коли зустрів мене взмиленого від роботи, сказав мудру річ: *(дурню) ти на державу бігаєш увесь в милі, а я в цей час працюю службою!!!! на себе. В цьому між нами різниця.*
Я відмахнувся тоді від його поради, бо роботи було багато.
(Його, виявляється, отак з дитинства в родині вчили. І вся родина з опупітельними досягненнями в різних сферах. Це я потім взнав).

Я отією взмиленою роботою кой-чого досяг, але він на порядки порядків більшого. І не потів))))

На що ви там сподіваєтесь, знаходячись на самій нижній щаблі..., хз. Це ж не ринок, на якому ви працювали серед рівних.
Вибачте, якщо нетактично отак сформулював думку.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 02 сер, 2024 13:46, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 29659
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9282928392849285>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 63335
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 222617
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 708144
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12461)
02.08.2024 14:25
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.