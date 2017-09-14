Додано: П'ят 02 сер, 2024 14:03

Hotab написав: Про «втік в Німеччину по незаконним документам» тут треба лінгвісти. Це «не зрадити» чи «зрадити»? Я от точно не знаю. Про «втік в Німеччину по незаконним документам» тут треба лінгвісти. Це «не зрадити» чи «зрадити»? Я от точно не знаю.

Бетон написав: 😐Співробітники ТЦК побились з людьми в Одесі, — місцеві ЗМІ

На видео - уже открытое противостояние.

Понять можно обе стороны: у полиции и тцк - приказ. У гражданских - инстинкт выживания.

Надежда на все 6 самолётов остаётся 😐Співробітники ТЦК побились з людьми в Одесі, — місцеві ЗМІНа видео - уже открытое противостояние.: у полиции и тцк - приказ. У гражданских - инстинкт выживания.Надежда на все 6 самолётов остаётся

Вам необхідно викладати право в одному з українських ВНЗ. Виявляється, документи можуть бути "незаконними".Хоча, якщо Ви про Постанову КМУ, яка вимагає від громадян України чоловічої статі пред'являти для перетину кордону документи, які не передбачені Законом України про порядок перетину цього самого кордону, то так, прикордонники порушують Закон, вимагаючи якісь додаткові документи від чоловіків, хоча і виконують норми Постанови КМУ.Такі ситуації в Україні вже виникали. На думку спадає 2014 рік, здається, коли НБУ заборонив банкам достроково видавати строкові вклади, хоча це суперечило ЦКУ. Звичайно, що банки могли керуватися нормами вищого за пріоритетом акту - ЦКУ - і ці вклади видавати, але їм було вигідно керуватися Постановою НБУ. Зараз прикордонники теж можуть керуватися прямими нормами Закону, але чомусь керуються нормами підзаконного акту, причому, я впевнений, вважають, що роблять дуже важливу справу, відмовляючи громадянам України у праві рятувати свої життя.Я взагалі не розумію навіщо той Західний кордон охороняють з українського боку - хай би лише наші сусіди перевіряли документи, але не я приймаю такі важливі державницькі рішення.Понять можно только одну сторону - гражданских, которым приписали какую-то обязанность или повинность по абсолютно безумных признакам (половым), которую они не знают как/не умеют выполнять или боятся/не хотят выполнять. Насилие над гражданскими со стороны своего же государства не должно быть допустимым. Это государство в своей же Конституции говорит, что его обязанностью является защита жизни человека.